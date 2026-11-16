Песков отрече ГРУ да стои зад опита за палеж на естонска компания

Кремъл категорично отхвърли обвиненията на Естония, че руското военно разузнаване стои зад опит за палеж на обект на отбранителната компания „Треод системс“.

Талин обяви, че от 1 декември ще затвори всички гранични пунктове с Русия заради предполагаемото нападение.

Говорителят Дмитрий Песков определи обвиненията като неоснователни и сравни затварянето на границата с изграждането на стена.

Естония затваря изцяло границата си с Русия от 1 декември

Кремъл заяви, че категорично отхвърля обвиненията на Естония, че Москва стои зад опит за палеж, заради който Талин обяви, че ще затвори границата си с Русия, предаде Ройтерс.

Вчера естонският външен министър Маргус Цахкна съобщи, че от 1 декември ще бъдат затворени всички гранични пунктове с Русия след опит за палеж на обект на естонската отбранителна компания „Треод системс“ (Threod Systems)".

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Според Талин нападението е било поръчано от руската служба за военно разузнаване (ГРУ).

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че обвиненията на Естония са част от това, което той определи като поредица от неверни твърдения срещу Москва, отправяни от европейски държави.

„Тези обвинения са напълно неоснователни. Затова не можем да ги приемем. Не ги приемаме, не ги одобряваме, не сме съгласни с тях и категорично ги отхвърляме“, посочи Песков. „А що се отнася до подобно решение за затваряне на всички контролно-пропускателни пунктове и гранични пунктове – това е все едно Естония да изгражда стена. Както показва историята, много държави са изграждали стени, но това не е донесло нищо добро на онези, които са ги издигнали“, добави той.