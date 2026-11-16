Товарен кораб потъва край нос Калиакра, четири кораба и военни самолети спасиха екипажа

Т оварен кораб под сомалийски флаг с 12 души екипаж потъва в Черно море на около 40 морски мили от нос Калиакра. Спасителната операция по извеждането на моряците обаче приключи успешно и всички хора на борда са спасени.

Всички 12 моряци от потъващия в Черно море товарен кораб BETUL 8 са спасени при мащабна международна операция край българския бряг. На борда на бедстващия плавателен съд са се намирали осем турски граждани и четирима азербайджанци, съобщи БНР.

Към момента все още няма официална информация какво точно се е случило и каква е аварията, довела до потъването на кораба.

Драмата в морето започва в 9:15 часа сутринта, когато в Морския спасителен координационен център - Варна получава сигнал за бедствие от екипажа на BETUL 8. Корабът се е намирал в българската изключителна икономическа зона на Черно море, на около 40 морски мили югоизточно от нос Калиакра, а в съобщението си моряците алармират, че плавателният съд потъва.

По информация на Министерството на транспорта и съобщенията незабавно към мястото на инцидента бяха насочени четири военни кораба от Противоминната военноморска група в Черно море (MCM Black Sea) - два български, един румънски и един турски. Действията по спасяването на екипажа бяха координирани от Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“ към Изпълнителна агенция „Морска администрация“.

В акцията по въздух се включиха също два хеликоптера „Кугър“ и самолет Су-25 от състава на българските Военновъздушни сили, които извършиха наблюдение и разузнаване на района.

Товарният кораб BETUL 8 плава под сомалийски флаг. В момента на инцидента той е изпълнявал курс от румънското пристанище Тулча към Египет и е превозвал близо 3 тона насипна пшеница.