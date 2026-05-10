Петър Витанов: Влизаме в дългова спирала, дефицитът може да надхвърли 7%

С валянето на цените, реформата в съдебната система и реалната картина на държавния бюджет са основните приоритети пред парламентарната група на „Прогресивна България“. Това заяви в ефира на NOVA председателят на групата Петър Витанов.

Той коментира и политическите спорове около предложението за създаване на парламентарна комисия за проверка на имуществото и доходите на Делян Пеевски.

От „Прогресивна България” очертаха приоритетите си

Комисията за Пеевски: „Парламентът не е разследващ орган“

Витанов защити решението да не бъде създадена подобна комисия, като подчерта, че подобни структури не постигат реални резултати.

„В нашата парламентарна група има 47 юристи. Ние наистина не можем да ги тласнем към поредните безсмислени политически дебати. Почти всички анкетни комисии са приключвали с крах. Истинската работа срещу олигархичния модел трябва да се решава по законов начин, а не чрез комисии, които дават възможност на някои хора само да крякат, без реален резултат“, заяви той.

По думите му реалните действия срещу олигархичния модел трябва да дойдат от изпълнителната власт.

„Според мен свалянето на охраната на Борисов и Пеевски не зависи от Народното събрание, а по-скоро от изпълнителната власт. И аз очаквам там да има резултат категорично“, допълни Витанов.

"Прогресивна България" увери - данъците няма да се пипат

Бюджет: предупреждение за дефицит над 7%

Петър Витанов предупреди за възможен сериозен бюджетен дефицит, ако се запази настоящата финансова политика.

„Има едни фактури по чекмеджетата, скрити дефицити, неразплатени средства, които общини и фирми очакват. За една година имаме 6% увеличение на външния дълг – от 24% на над 30% от БВП. Влезли сме в дългова спирала и теглим средства не за инвестиции, а за покриване на текущо потребление“, посочи той.

По думите му предстои анализ по министерства и мерки срещу изтичането на средства чрез външни договори.

Витанов съобщи и за намерения за разговори с търговските вериги заради високите надценки, като приоритет ще бъдат пазарните механизми, преди да се стигне до административни ограничения.

Петър Витанов: Временните комисии служат само за пиар

Съдебна реформа и нов ВСС

Групата започва работа и по промени в Закона за съдебната власт, с фокус върху избора на нов Висш съдебен съвет и Инспекторат.

Витанов критикува досегашните реформи в съдебната система и посочи като проблемни практики, довели до „феномени в съдебната власт“.

Той заяви, че ще бъдат въведени обективни критерии при подбора на кадри, включително за нравствени качества. За избор на нов ВСС ще са необходими 160 гласа, което предполага търсене на подкрепа извън групата, но без „извиване на ръце“, по думите му.

"Прогресивна България" пред президента: Обещаваме край на политическата криза

Политически позиции и международни теми

Витанов защити част от назначенията в кабинета на Румен Радев, като определи посочени министри като експерти в своите области, и отхвърли твърдения за политически зависимости.

Той коментира и казуса с „Има такъв народ“, като заяви:

„ИТН, особено през последната година, се превърна в най-токсичното нещо в българската политика.“

По отношение на международни сравнения между Румен Радев и Виктор Орбан той посочи, че по-удачен е паралел с Петер Мадяр.

Относно споразумението с Украйна Витанов уточни, че то представлява меморандум за намерение, а не международен договор и не подлежи на ратификация.