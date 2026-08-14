Милошев сезира МВР за кючека пред паметника "Асеневци" във Велико Търново

"Клипът, заснет пред "Паметника на Асеневци", е грубо погазване на историческа памет и явна демонстрация на неуважение към българската култура. Подобна пошлост пред национален символ е морално недопустима".

Това заяви в позиция министърът на културата Евтим Милошев след като клип на "Трио Бенд" на кавър на кючека "6 без 10" и с танцьорки на фона на паметника "Асеневци" във Велико Търново предизвика национален скандал.

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"Сезирах министъра на вътрешните работи г-н Демерджиев за незабавна проверка и възможни действия. Благодаря му за съдействието и светкавичната реакция!", подчерта Милошев.

"Никой няма право да превръща българските паметници във фон за вулгарни прояви и декор за безвкусица", добави той.

Министерството на културата изразява категоричната си позиция в защита на българското културно наследство и призовава към отговорно отношение към местата, които съхраняват историческата памет на България.

ОДМВР - Велико Търново е извършила проверка, установила е лицата, участващи в клипа и е изготвила преписка, която ще бъде изпратена на прокуратурата, която да прецени дали има данни за извършено престъпление.

От полицията уточниха, че участвалите лица се намират извън България, но са заявили, че ще окажат съдействие след завръщането си в страната. Освен това скандалният клип вече е премахнат от всички платформи.