България

Милошев сезира МВР за кючека пред паметника "Асеневци" във Велико Търново

Милошев: Грубо погазване на историческа памет и явна демонстрация на неуважение

Николай Киров Николай Киров

14 август 2026, 17:44
Милошев сезира МВР за кючека пред паметника "Асеневци" във Велико Търново
Източник: МК

"Клипът, заснет пред "Паметника на Асеневци", е грубо погазване на историческа памет и явна демонстрация на неуважение към българската култура. Подобна пошлост пред национален символ е морално недопустима".

Това заяви в позиция министърът на културата Евтим Милошев след като клип на "Трио Бенд" на кавър на кючека "6 без 10" и с танцьорки на фона на паметника "Асеневци" във Велико Търново предизвика национален скандал.

„Гавра с паметта на царете“: Кючек с бели денс танцьорки пред Асеневци взриви Велико Търново

"Сезирах министъра на вътрешните работи г-н Демерджиев за незабавна проверка и възможни действия. Благодаря му за съдействието и светкавичната реакция!", подчерта Милошев.

"Никой няма право да превръща българските паметници във фон за вулгарни прояви и декор за безвкусица", добави той.

Министерството на културата изразява категоричната си позиция в защита на българското културно наследство и призовава към отговорно отношение към местата, които съхраняват историческата памет на България.

ОДМВР - Велико Търново е извършила проверка, установила е лицата, участващи в клипа и е изготвила преписка, която ще бъде изпратена на прокуратурата, която да прецени дали има данни за извършено престъпление. 

От полицията уточниха, че участвалите лица се намират извън България, но са заявили, че ще окажат съдействие след завръщането си в страната. Освен това скандалният клип вече е премахнат от всички платформи.

Източник: NOVA

 

Редактор: Николай Киров
Източник: МК, МВР    
Евтим Милошев Велико Търново Паметник на Асеневци скандал
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Стилияна Николова взе медал и олимпийска квота за България

Стилияна Николова взе медал и олимпийска квота за България

Съдът прекрати делото срещу Благомир Коцев и го върна на прокуратурата

Съдът прекрати делото срещу Благомир Коцев и го върна на прокуратурата

Русия ще удвои усилията си за унищожаване на всичко от Запада, подкрепящо Украйна

Русия ще удвои усилията си за унищожаване на всичко от Запада, подкрепящо Украйна

Откриха злато за 9 млн. евро при ремонт на къща в Белгия

Откриха злато за 9 млн. евро при ремонт на къща в Белгия

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
Европа е двигателят за ръста на световните продажби на EV

Европа е двигателят за ръста на световните продажби на EV

carmarket.bg
Демерджиев обеща
Ексклузивно

Демерджиев обеща "брутална борба с изродите, които превръщат децата ни в оръжия"

Преди 4 дни
Украински изтребител се запали, докато удряше руски позиции
Ексклузивно

Украински изтребител се запали, докато удряше руски позиции

Преди 4 дни
Страшно земетресение удари Колумбия: Ситуацията е критична
Ексклузивно

Страшно земетресение удари Колумбия: Ситуацията е критична

Преди 4 дни
Русия отвръща на удара, изстрелва 924 сателита
Ексклузивно

Русия отвръща на удара, изстрелва 924 сателита

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Разкриха схема за източване на НЗОК с дентални услуги

Разкриха схема за източване на НЗОК с дентални услуги

България Преди 6 часа

Иззети са и списъци, съдържащи лични данни на български граждани

Верижна катастрофа затвори пътя Пазарджик – Пловдив

Верижна катастрофа затвори пътя Пазарджик – Пловдив

България Преди 6 часа

Двама души са пострадали и са транспортирани в болница

Путин е наредил "мащабна операция" за дестабилизиране на Европа през Молдова

Путин е наредил "мащабна операция" за дестабилизиране на Европа през Молдова

Свят Преди 7 часа

В настоящата йерархия на приоритетите на Кремъл са определени две основни задачи

Ново забавяне на доставката на F-16 от САЩ за България

Ново забавяне на доставката на F-16 от САЩ за България

България Преди 9 часа

Българската страна е изпратила запитване до САЩ и за самолети F-16 втора употреба

Дара ще получи пожизнен семеен билет за музеите в Бургаска област

Дара ще получи пожизнен семеен билет за музеите в Бургаска област

Любопитно Преди 9 часа

Пожизненият семеен билет ще дава достъп и до редица археологически и културно-исторически обекти в региона

,

Без милост за малолетните бандити: Швеция праща в затвора и 14-годишни

Свят Преди 11 часа

Ако са извършили убийство или друго тежко престъпление, пълна наказателна отговорност в Швеция ще носят и 14-годишните. Парламентът прие закон, който изключва и смекчаването на присъдите на непълнолетните

Четене на мисли или виждане в бъдещето? Открийте тайната суперсила на вашата зодия

Четене на мисли или виждане в бъдещето? Открийте тайната суперсила на вашата зодия

Любопитно Преди 11 часа

Всеки един от 12-те зодиакални знака притежава уникална „магическа“ способност, която го отличава от останалите — разберете коя е вашата

„С кръв по устата и обляна в сълзи“: Майка предпази детето си след като влак се преобърна в Източен Съсекс

„С кръв по устата и обляна в сълзи“: Майка предпази детето си след като влак се преобърна в Източен Съсекс

Свят Преди 11 часа

Три вагона на влак на Southern са излезли от релсите и са се преобърнали; започна независимо разследване

Северна Корея се готви да прати още хиляди войници в Русия

Северна Корея се готви да прати още хиляди войници в Русия

Свят Преди 12 часа

Украинският президент Зеленски предупреждава, че Северна Корея иска да предостави още десетки хиляди войници на Русия

Неравноправни клаузи между родители и частни детски градини откри КЗП

Неравноправни клаузи между родители и частни детски градини откри КЗП

България Преди 12 часа

Комисията проверява частни детски ясли, градини и училища в цялата страна.

Спряха пипер от Северна Македония с наднормено съдържание на пестицид

Спряха пипер от Северна Македония с наднормено съдържание на пестицид

България Преди 12 часа

Засиленият граничен контрол на БАБХ продължава

Социалните партньори продължават преговорите за нов механизъм за минималната заплата, а от КНСБ очакват размерът ѝ да се повиши и без окончателно споразумение.

КНСБ очаква минимална заплата до 680 евро

Парите ни Преди 12 часа

Синдикатът отхвърля вариант минималната заплата да е 50% от основната средна

Ламин Ямал и Инес Гарсия

Снимки от рождения ден на Ламин Ямал: Влюбен в Инес Гарсия, стилен синхрон и звезден купон

Любопитно Преди 12 часа

Футболната звезда отпразнува 19-ия си рожден ден и световната титла в средновековно имение край Барселона с пищно парти и куп известни изпълнители.

Русия Владимир

„Черна искра“: Руската нелегална мрежа, за която почти всичко се знае от един човек

Свят Преди 12 часа

Групата казва, че има членове в почти всички региони на Русия, но голяма част от твърденията ѝ не са независимо потвърдени

Задържаният за жесток побой над 5-годишно дете остава в ареста

Задържаният за жесток побой над 5-годишно дете остава в ареста

България Преди 12 часа

Детето е получило травма на главата и увреждания в областта на мозъка, както и лицева травма, счупени ребро и челюст

Космическа мистерия: Джеймс Уеб откри гигантска „звезда - черна дупка“

Космическа мистерия: Джеймс Уеб откри гигантска „звезда - черна дупка“

Любопитно Преди 12 часа

Учени от MIT откриха нов тип космически обект с телескопа „Джеймс Уеб“ – черна дупка, обвита в толкова плътен водороден пашкул, че се държи като гигантска звезда. Откритието може да разкрие тайната за зараждането на първите чудовища във Вселената

Всичко от днес

От мрежата

6-те най-високи породи кучета в света

dogsandcats.bg

Защо котките облизват собствените си дупета

dogsandcats.bg
1

Да помогнем на доброволците от Велингад

sinoptik.bg
1

Слънчево, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg

Световен театрален феномен идва у нас с Радина Кърджилова в главна роля

Edna.bg

Как да се справим със „свекървището“ - 8 трика за щастлив край

Edna.bg

Националният селекционер Бленджини подписа с италиански клуб

Gong.bg

Александър Александров: Надявам се да завършим на най-високото стъпало

Gong.bg

Стилияна Николова е световна вицешампионка в многобоя

Nova.bg

Програмата на правителството предвижда децентрализирана прокуратура и прозрачна кадрова политика в сектор "Правосъдие"

Nova.bg