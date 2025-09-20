България

Пеевски получи отговор от премиера за работата по водната криза

Във вторник, заместник-председателите на ПГ на „ДПС-Ново начало” ще се включат в работата на Националния борд по водите

20 септември 2025, 10:10
Пеевски получи отговор от премиера за работата по водната криза
Делян Пеевски   
Източник: ДПС-Ново начало

„Делян Пеевски, лидер на ДПС и ПГ на „ДПС-Ново начало” получи отговор от премиера за работата по кризата с водите. Това е НОВО НАЧАЛО”, пише на страницата на партията във Facebook.

„Във вторник, заместник-председателите на ПГ на „ДПС-Ново начало” ще се включат в работата на Националния борд по водите, защото хората и работата за решаването на техните проблеми са нашата мисия”, се казва в поста.

В отговора от Министерския съвет заявяват, че са фокусирани върху действията за разрешаването на кризата с безводието в Плевен, Ловеч и останалите населени места, засегнати от проблема. Ангажирани са всички министри и институции, дейността на които е свързана пряко или косвено с решаването на кризата.

От МС посочват и конкретните предприети действия – създаден е Национален борд по водите, чиито председател е заместник министър-председателят Атанас Зафиров. На Борда е възложено да координира действията за преодоляване на водната криза през 2025 г. и да координира усилията на всички заинтересовани институции за превенция на евентуални бъдещи кризи, както и да извършва контрол по изпълнение на дейностите, определени с Решението на Народното събрание. Бордът ще заседава два пъти месечно след редовното заседание на МС и ще представя доклад пред НС веднъж месечно.

„На 17 септември се проведе неформално заседание на Борда, на което поставих целите, представих неговия председател и се набелязаха най-спешните мерки", пише още премиерът в отговора до „ДПС-Ново начало”.

„Бордът поема отговорността за интегриран подход при управлението на водните ресурси – при планираното на целенасочени инвестиции във ВиК мрежата, в разработването на нови водоизточници и управлението на речните корита. Неслучайно част от борда е и Българска банка за развитие, чиято капитализация има за цел именно такива целенасочени инвестиции, се казва в отговора.

„Българската банка за развитие е осигурила набор от финансови инструменти, с които да подпомогне сектора, и разполага с опит и капацитет да доразвие и адаптира съществуващи и нови идеи на финализирани програми, и да структурира и имплементира изцяло нова програма", се казва още в отговора.

„Първото заседание на Борда е насрочено за 24 септември от 12.00 ч. Изготвен е Правилник за организацията на работата на Борда. Обобщава се информацията относно всички извършени до момента действия и се изготвя план-график за изпълнение на дейностите, определени с Решението на НС”, се казва още в отговора на премиера.

Ще има публичност в работата на Борда, уверяват от МС.

„Предприети са действия за създаване на междуведомствена работна група, която да извърши преглед и анализ на приложимото законодателство. При установена необходимост от законодателни промени за облекчаване на устройствени процедури, екологичните процедури и процедурите за въвеждане в експлоатация на нови водоизточници в условията на безводие междуведомствената работната група има за задача да изготви и да представи на Борда своите предложения”, пише в отговора.

Освен това са обобщени препоръките на парламентарните групи. „Акцент е поставен на тези за стратегическо планиране и координация, за приоритизиране и синхронизиране на инвестиционните програми на държавно и местно ниво”, продължават от МС.

„Създадена е организация за изготвяне на експертен финансов и административен анализ на ефективността на предложенията и препоръките с оглед преодоляване на причините, водещи до безводие, както и план за действие”, пише премиерът в отговор.

Става ясно още, че МРРБ е набелязало 21 мерки за подобряване на водоснабдяването на Плевен и има график за тяхното изпълнение, публикуван на сайта на ведомството. МРРБ подготвя и актуален доклад относно необходимите мерки за преодоляване на безводието на територията на цялата страна, става ясно още от отговора.

„С решения на Министерския съвет от 3 септември и 19 септември 2025 г. са освободени държавни резерви от бутилирана вода за питейни нужди по искане съответно на кмета на общ. Стражица и на областния управител на област Плевен, и на кмета на общ. Брезник", завършва премиерът Росен Желязков.

Източник: Nova.bg    
Делян Пеевски отговор премиер Росен Желязков водна криза
