Пеевски след вота на недоверие: Това ще е резултатът 3 години и 4 месеца

Пеевски: Следва правителството да работи, парламентът да работи и да има държава

18 септември 2025, 17:06
Източник: Георги Димитров/NOVA

Т ова ще е резултатът 3 години и 4 месеца, заяви пред журналисти лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски след като вотът на недоверие срещу кабинета "Желязков" беше отхвърлен, предаде БГНЕС.

"Следва правителството да работи, парламентът да работи и да има държава", каза Пеевски в отговор на въпроса какво следва оттук нататък. 

По думите му вносителите на вота на недоверие - ПП-ДБ, МЕЧ и АПС, трябва да разберат, че трябва да има демокрация.

"Трябва да се научат какво е доблест, която им липсва на тях и аз ще им го покажа, и все повече ще им го покажа", подчерта той. 

"България ще бъде държава, няма да бъде соросоидна общност и соросоидна територия", отбеляза лидерът на "ДПС-Ново начало" и увери: "Аз съм гарантът за това!"

