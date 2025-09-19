България

Борисов с критика към Пеевски: Никой не е самодостатъчен

"Никой няма право да говори – "Аз съм гарант", "От мен зависи", отбеляза лидерът на ГЕРБ

19 септември 2025, 09:51
Източник: БТА

К огато самонадеяността стане такава, че почва да пречи на всички, всички изпадаме в ситуацията да излезем и да говорим – „аз ще правя еди-какво си“, „без мене не може“ – не сме си самодостатъчни, така е конструирана в момента цялата политическа система в България, и Радев не си е самодостатъчен. Това каза в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в отговор на въпрос на БТА дали ще позволи на лидера на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски да прави държава с главно „Д“.

Борисов добави, че никой няма право да говори – „Аз съм гарант“, „От мен зависи“, защото всеки от нас може да го каже и поясни, че това е критика към Делян Пеевски.

"Без ГЕРБ не може да има правителство сега, стоим в това правителство, защото нищо по-добро от това не мога да измисля", заяви Бойко Борисов.

Лидерът на ГЕРБ посочи, че това правителство е на България, много трудно сглобено, след осем избора.

„То не е на ГЕРБ, не е на Пеевски, не е на ИТН и не е на БСП“, каза той.

По думите му „всеки може да има самочувствие, но когато започне това самочувствие да става така, че да усещаш, че нещо зависи единствено и само от теб, и да го продадеш по този начин на обществото, това е тежък негатив, това е може би ранният Борисов".

Лидерът на ГЕРБ добави, че преди 2004 г. - 2005 г. неговото самочувствие е било на самодостатъчност, но човек трябва да може да отправя и критики, и самокритики.

Източник: Константин Костов, БТА    
