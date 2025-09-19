Делян Пеевски с остро писмо към премиера Желязков – иска спешни мерки за проблема с безводието

Десетки семейства, дали стотици хиляди евро за апартаменти в София, останаха без жилища

Пеевски: Работата на Борисов е да нареди на премиера да се приключи темата с водата

Петър Петров, "Възраждане": Правилникът се заобикаля умишлено, за да се отнемат правомощия на президента

Доц. Християна Бацелова е категорична - без паника, ръст на случаите на COVID-19, но няма натиск върху болниците

Ивайло Мирчев: България има трима премиери - един истински, един номинален и един, на който много му се иска

Росен Желязков: Домашната ракия и вино са изконен бит на българина, няма да им посягаме

С остро писмо се обърна към премиера Росен Желязков лидерът на ДПС и ПГ на „ДПС-Ново начало” Делян Пеевски, съобщават от пресцентъра на партията.

Пеевски: Работата на Борисов е да нареди на премиера да се приключи темата с водата

„В него той настоява за спешни мерки от правителството за действия във връзка с разрешаването на проблема с безводието, който обхваща все повече общини и населени места. Лидерът иска да получи информация и за това кой ще бъде председател на новосформирания Борд за водите и членовете в него”, се казва още в прессъобщението.

Борисов с критика към Пеевски: Никой не е самодостатъчен

„Затова настояваме Вие да се фокусирате изцяло върху действията за разрешаването на този проблем и да работите за хората”, се казва още в писмото.