Делян Пеевски с остро писмо към премиера Желязков – иска спешни мерки за проблема с безводието

Настояваме Вие да се фокусирате изцяло върху действията за разрешаването на този проблем и да работите за хората, се казва в писмото

19 септември 2025, 13:12
С остро писмо се обърна към премиера Росен Желязков лидерът на ДПС и ПГ на „ДПС-Ново начало” Делян Пеевски, съобщават от пресцентъра на партията.

„В него той настоява за спешни мерки от правителството за действия във връзка с разрешаването на проблема с безводието, който обхваща все повече общини и населени места. Лидерът иска да получи информация и за това кой ще бъде председател на новосформирания Борд за водите и членовете в него”, се казва още в прессъобщението. 

Борисов с критика към Пеевски: Никой не е самодостатъчен

„Затова настояваме Вие да се фокусирате изцяло върху действията за разрешаването на този проблем и да работите за хората”, се казва още в писмото.

Източник: ДПС-Ново начало    
