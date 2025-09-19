Пеевски: Работата на Борисов е да нареди на премиера да се приключи темата с водата

"За г-н Борисов най-важното е днес да си нареди на премиера, който е от ГЕРБ, да се приключи темата с водата. Очаквам да се отчетат какво правят с ясен график, защото хората нямат вода и да си изпълняват задачите. Това е работата на г-н Борисов". Това заяви пред журналисти в парламента лидерът на "ДПС-Ново" начало Делян Пеевски след като получи критики от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който го нарече "самонадеян".

Борисов с критика към Пеевски: Никой не е самодостатъчен

"Вижте, аз имам дълг към хората да свърша работа за тях и ще я свърша". Така Пеевски отговори на въпроса самонадеян ли е и прекалил ли е вчера с изказването си, че е гарантът да има правителство.

Лидерът на "ДПС-Ново" начало изтъкна, че е постоянно при хората и се обърна към журналист с думите: „А вие бъдете в Белград“, визирайки местонахождението на Цветан Василев.

"Всеки ден поставям темите. Всеки ден разговарям с министрите. Всеки ден поставям темите, които ми поставят хората в страната. Може да се каже, че в момента "ДПС-Ново" начало е единствената партия, която е при хората", каза той и заяви, че очаква същото и от останалите политически сили.

Пеевски отново повтори и увери, че гарант за хората ще бъде той това правителство да работи.

"Как оцелява това правителство? Оцелява, благодарение на мен. Защо? Заради хората, не заради нещо друго. Иначе виждате резултатите на моята партия – никой не е по-готов от мен за избори, но избори няма да има", категоричен бе той.