Пазарджик на избори - търсят се 41 общински съветници

Общо 597 са кандидатите за 41 мандата

12 октомври 2025, 07:37
Пазарджик на избори - търсят се 41 общински съветници
Източник: БТА

Н ови избори за общински съветници се провеждат днес в Пазарджик. До насрочването им се стигна след като Върховният административен съд касира избора на Общинския съвет от редовния местен вот на 29 октомври 2023 г.

Общо 597 са кандидатите за 41 мандата,

съобщиха от Общинска избирателна комисия (ОИК) - Пазарджик. Регистрани за участие са 23 партии, четири коалиции и две местни коалиции, за които избирателите ще могат да гласуват в 144 секции.

Хората със зрителни увреждания или затруднения в придвижването ще могат да упражнят вота си в 20 секции. Сформирани са и две подвижни секции, уточниха от ОИК.

С охраната на изборите са ангажирани 220 полицейски служители,

информират от Областната дирекция (ОД) на МВР - Пазарджик. Дежурни гишета в сектор "Български документи за самоличност" ще работят от 08:30 ч. до 19:30 ч.

Ще бъдат връчвани вече изработените лични карти на гражданите, които ще гласуват, а на тези които са ги загубили, повредили, унищожили или са им откраднати, ще им бъдат издавани удостоверения за гласуване.

