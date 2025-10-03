Тетрадка с имена и 15 000 лева в къща в Алеко Константиново

Е кипи от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при Областната дирекция ОДМВР-Пазарджик извършиха проверка на къща в пазарджишкото село Алеко Константиново.

Имотът е собственост на 60-годишен мъж от същото село. В хода на работата органите на реда събрали данни, че той предлагал облага на граждани, с цел да ги склони да упражнят правото си на глас за определен кандидат за общински съветник.

Проверката е извършена под под надзора на прокуратурата по превенция и противодействие на престъпленията, свързани с избирателните права на гражданите, предвид на предстоящите избори за общински съветници в Община Пазарджик на 12 октомври.

При претърсването на къщата полицаите открили тетрадка с лични данни на хора – имена, населени места, адреси и посочени парични суми. Намерена е и сумата от 15 000 лева в брой.

Образувано е досъдебно производство, като работата по случая продължава под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.