Мотошествието ще започне в 11:00 ч. от сградата на омбудсмана на ул. „Георг Вашингтон“ № 22.

Крайната точка е градинката пред бившата сграда на Народното събрание, в близост до метростанция „Софийски университет“.

В 11:30 ч. там ще бъдат раздавани цветя в знак на съпричастност и солидарност с пострадалите от домашно насилие.

С мотошествие под надслов „Домът е обич, не страх!“ институцията на омбудсмана и мотористи от цялата страна ще отбележат Международния ден за борба с домашното насилие. Инициативата ще се проведе днес в центъра на София.

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Основното послание на кампанията е, че домашното насилие може да засегне всеки, независимо от възрастта, пола, социалното положение или личните обстоятелства. Сред потенциалните пострадали са жени, деца, мъже, възрастни хора и хора с увреждания. Домът трябва да бъде място на сигурност, обич и подкрепа, а не на страх, унижение и насилие.

„Не бий, обичай!“: Посланието на мотористите

В знак на съпричастност към пострадалите мотористите, които често се възприемат като символ на мъжката сила, ще облекат сигнални жилетки с надпис „Не бий, обичай!“.

Чрез участието си те ще отправят посланието, че истинската сила се проявява в уважението и защитата на другите, а не в упражняването на насилие.

В инициативата ще се включат представители на институцията на омбудсмана, мотоклубове, Зонта клуб „Св. София“, както и организации, които работят за превенция на насилието и подкрепа на хора в уязвимо положение.

Източник: Омбудсман на Р България/Пресцентър

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Маршрут и организация на шествието

Мотошествието ще потегли в 11:00 ч. от сградата на омбудсмана на ул. „Георг Вашингтон“ № 22. Участниците ще се отправят към градинката пред бившата сграда на Народното събрание, близо до метростанция „Софийски университет“.

В 11:30 ч. в градинката ще бъдат раздавани цветя като символ на съпричастност, уважение и солидарност с хората, пострадали от домашно насилие.

За участниците в шествието е предвидена възможност за паркиране в дъгата между ул. „15 ноември“ и ул. „Оборище“.