Патриарх Даниил възглави литургия за празника Неделя на светите отци в храм „Св. Неделя"

Д есетки миряни се събраха в неделя (24 май) в митрополитския катедрален храм „Св. вмца Неделя" в София, за да почетат празника Неделя на светите отци. Светата литургия бе възглавена от българския патриарх и Софийски митрополит Даниил.

След литургията патриархът се отправи към Президентството, където взе участие в празничното шествие по случай Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

На днешния ден Българската православна църква отбелязва седмата неделя след Великден - Неделя на светите отци от Първия вселенски събор.

Тя е посветена на 318-те свети отци, участвали в събора, свикан през 325 г. в град Никея, за да се противопостави на арианството. Сред видните участници са епископите Александър Александрийски, Атанасий Велики, Евстатий Антиохийски, Макарий Йерусалимски, Пафнутий, Спиридон, Николай и други.

Отците на събора формулират важни понятия на православното християнско учение, свързани с второто лице на Светата Троица, и съставят първите седем члена на Символа на вярата.