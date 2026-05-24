Патриарх Даниил възглави литургия за празника Неделя на светите отци в храм „Св. Неделя"

След литургията патриархът се отправи към Президентството, където взе участие в празничното шествие по случай Деня на светите братя Кирил и Методий

24 май 2026, 11:34
Д есетки миряни се събраха в неделя (24 май) в митрополитския катедрален храм „Св. вмца Неделя" в София, за да почетат празника Неделя на светите отци. Светата литургия бе възглавена от българския патриарх и Софийски митрополит Даниил.

След литургията патриархът се отправи към Президентството, където взе участие в празничното шествие по случай Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

На днешния ден Българската православна църква отбелязва седмата неделя след Великден - Неделя на светите отци от Първия вселенски събор.

Тя е посветена на 318-те свети отци, участвали в събора, свикан през 325 г. в град Никея, за да се противопостави на арианството. Сред видните участници са епископите Александър Александрийски, Атанасий Велики, Евстатий Антиохийски, Макарий Йерусалимски, Пафнутий, Спиридон, Николай и други.

Отците на събора формулират важни понятия на православното християнско учение, свързани с второто лице на Светата Троица, и съставят първите седем члена на Символа на вярата.

България Преди 1 час

Разследването е започнало след получен сигнал за намерение за обявяване на завещание за къща с двор в столицата

Свят Преди 2 часа

Техеран твърди, че осъденият е предавал информация за отбранителната индустрия, докато правозащитни организации алармират за рекорден брой екзекуции

Свят Преди 3 часа

Президентът на САЩ написа в социалните мрежи, че очакваното споразумение ще отвори Ормузкия проток

Филмът "Фиорд" на румънския режисьор Кристиан Мунджиу бе отличен със "Златната палма" в Кан

Любопитно Преди 4 часа

Критиците определят лентата като една от най-силните и провокативни в конкурсната програма тази година

Любопитно Преди 4 часа

Лентата е международна копродукция между Германия, България, Франция и Австрия

Свят Преди 5 часа

Според оценките на органите на реда в демонстрацията са участвали около 34 000 души

Любопитно Преди 5 часа

Ново мащабно проучване на белгийски учени разби мита, че броят часове в леглото е най-важен за здравето ни. Оказва се, че тялото е много по-чувствително към редовния график, а уикендите до обяд всъщност ни докарват вреден „социален джетлаг“

Любопитно Преди 5 часа

Готвачите в Пусан укротяват отровната риба фугу, съчетавайки смъртоносна екзотика с вековна традиция и щипка политически шпионаж

Любопитно Преди 5 часа

Първите известни свидетелства за честването на празника са открити в арменска летопис от 1813 г.

Любопитно Преди 6 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

България Преди 14 часа

Българинът сдаде временно първото място в класирането на Формула 2

Свят Преди 14 часа

Франция насърчава да се върви по пътя на дипломацията и договореното решение с приоритет номер едно отварянето на Ормузкия проток

След тежката метеорологична обстановка: Издирват 55-годишен мъж в Севлиево

Свят Преди 15 часа

Полиция и доброволци претърсват района на местността Чакала

Свят Преди 15 часа

Напрежението около лагера на президентските привърженици ескалира след края на демонстрацията.

България Преди 16 часа

29-годишният обвиняем е задържан на ГКПП „Калотина“ след издирване

Свят Преди 16 часа

Децата са настанени в приемно семейство

