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Научен пробив или нова загадка? Какво откриха учените в ДНК-то на Торинската плащаница

Италиански изследователи анализираха милиони фрагменти от реликвата, разкривайки както следи от Светите земи, така и отпечатъци от стотици хора през вековете

29 септември 2026, 06:49
Научен пробив или нова загадка? Какво откриха учените в ДНК-то на Торинската плащаница
Източник: Getty Images

Т оринската плащаница - 4-метровото ленено платно, за което милиони вярващи смятат, че е било обвито около тялото на Исус Христос след разпятието - отново е в центъра на световния научен дебат, съобщава Daily Mail.

Ново генетично проучване, ръководено от проф. Джани Баркача от Университета в Падуа и публикувано в списание Scientific Reports, анализира биологичен материал от плащаницата с помощта на секвениране от следващо поколение. Резултатите разкриват неподозряна „генетична карта“ на пътуването на мистериозната реликва.

Генетична диря от Светите земи и Мъртво море

При анализа на пробите, взети още по време на научните изследвания през 1978 г., екипът е открил рядка човешка генетична линия (H33). Днес тя се среща основно сред населението на Близкия изток и по-специално сред друзите в Светите земи, Йордания, Ливан и Сирия - общност, която споделя общи генетични корени с древните еврейски и левантийски популации.

Освен това учените са засичали солни микроорганизми (археи), виреещи в среди с висока соленост. Това подкрепя хипотезата, че платното може да е било съхранявано или обработвано в района на Мъртво море.

От Vatican News определиха откритията като „поредно парче от мозайката, подкрепящо историческото пребиваване на плащаницата в Близкия изток“.

Вековно замърсяване: Кой всъщност е докосвал реликвата?

Въпреки вълнуващите следи, изследователите отправят сериозно предупреждение: намерената ДНК не може да потвърди нито автентичността на плащаницата, нито дали тя е на 2000 години, или произхожда от Средновековието.

Причината е, че платното е било докосвано от стотици хора през вековете:

  • Модерно замърсяване: В пробите е открита доминираща ДНК линия, характерна за ашкеназките евреи, но по-подробен анализ разкрива, че тя вероятно принадлежи на самия професор Пиерлуиджи Байма Болоне, който е взел пробите през 1978 г.
  • Растения от Новия свят: Върху плащаницата са открити микроскопични следи от царевица, домати, картофи и фъстъци — храни, пренесени в Европа от Америка едва след Колумб, както и полени от моркови, отглеждани в Европа през XV и XVI век.
  • Бактерии и гъбички: Открити са множество кожни бактерии (Staphylococcus), микроорганизми от Средиземноморието и дори гъбичка, срещаща се в сирената (Debaryomyces hansenii).

Загадката остава неразгадана

Първото официално документирано появяване на Торинската плащаница в историята е от 1350-те години в Лирей, Франция. Проведените през 80-те години на миналия век радиовъглеродни анализи я датираха именно към Средновековието, макар поддръжниците на нейната автентичност да оспорват тези резултати поради взети проби от поправяни участъци.

Новото изследване успява да потвърди, че платното е имало дълъг и сложен път през Близкия изток и Европа, но науката все още не може да даде категоричен отговор на въпроса: Древна реликва с образа на Христос ли е Торинската плащаница, или една от най-съвършените средновековни мистерии?

Източник: Daily Mail    
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