Парламентът обсъжда дали да се закрие Комисията за противодействие на корупцията

Законопроектите са внесени съответно от „ДПС – Ново начало“, „Продължаваме промяната – Демократична България“ и ГЕРБ – СДС

21 януари 2026, 10:11
Правен прецедент: Какво се случва с имунитета на президента Румен Радев след оставката?

Правен прецедент: Какво се случва с имунитета на президента Румен Радев след оставката?
„Възраждане": Заложени са огромни мини в Изборния кодекс

„Възраждане“: Заложени са огромни мини в Изборния кодекс
ПП-ДБ: Правят се опити да се опорочи Изборният кодекс и да се открадне вотът

ПП-ДБ: Правят се опити да се опорочи Изборният кодекс и да се открадне вотът
Шесто съдебно заседание в Плевен по делото "Сияна"

Шесто съдебно заседание в Плевен по делото "Сияна"
И Габрово пред грипна епидемия, решават дали да въведат противоепидемични мерки

И Габрово пред грипна епидемия, решават дали да въведат противоепидемични мерки
На среднощно заседание: Правната комисия гласува промените в Изборния кодекс на второ четене

На среднощно заседание: Правната комисия гласува промените в Изборния кодекс на второ четене
Внимание! Очакват се поледици и сняг в сряда

Внимание! Очакват се поледици и сняг в сряда
Среднощно заседание на правната комисия за Изборния кодекс

Среднощно заседание на правната комисия за Изборния кодекс

П арламентът ще обсъди на първо четене три законопроекта, с които се предлага закриване на Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Това е първа точка в програмата на Народното събрание за тази седмица, която беше приета в началото на днешното пленарно заседание.

Законопроектите са внесени съответно от „ДПС – Ново начало“, „Продължаваме промяната – Демократична България“ и ГЕРБ – СДС.

Закриват антикорупционната комисия, реши на първо четене правната комисия

След това се предвижда депутатите да продължат обсъждането на второ четене на промени в Закона за защита на потребителите.

Отхвърлено беше предложението в четвъртък (22 януари) депутатите да изслушат министъра на земеделието и храните в оставка Георги Тахов относно търговската спогодба между Европейския съюз и страните от Меркосур.

Явор Хайтов („Алианс за права и свободи“) поиска изслушването на Тахов да бъде първа точка в четвъртък. Той отбеляза, че вследствие на този договор, който дава възможност селскостопанска продукция, произведена в Южна Америка да влиза свободно на пазара на ЕС, вероятността от фалити в бранша е голяма. Затова Хайтов поиска министърът да обясни как ще бъдат защитени нашите земеделски производители, зърнопроизводители, животновъди и овощари. 

Не беше прието и предложението на Ангел Славчев („Възраждане“) от дневния ред за четвъртък да отпадне второто четене на промени в Закона за киберсигурност. 

"В последните минути на това Народно събрание (НС) да се приема толкова важен законопроект за държавата е изключително вредно, вредни са и текстовете в него", коментира депутатът.

Източник: БТА/Теодора Цанева    
КПК НС закриване дебати парламент
Автомобил на Столичната община и друга кола катастрофираха на ключово кръстовище в София

Автомобил на Столичната община и друга кола катастрофираха на ключово кръстовище в София

25-ата поправка – как Тръмп може да бъде отстранен без импийчмънт

25-ата поправка – как Тръмп може да бъде отстранен без импийчмънт

Тръмп ще

Тръмп ще "изтрие" Иран от лицето на Земята, ако Техеран го убие

Слънчеви очила в Давос - какво крие окото на Еманюел Макрон

Слънчеви очила в Давос - какво крие окото на Еманюел Макрон

Еврото отказа руснаците от имотите им в България

Еврото отказа руснаците от имотите им в България

Повечето нови коли ви изглеждат еднакво? Учени намериха обяснението

Повечето нови коли ви изглеждат еднакво? Учени намериха обяснението

Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

">
Ексклузивно

Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

Преди 1 ден
Кой празнува имен ден днес
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 1 ден
"Тръмп не е добре дошъл тук"
Ексклузивно

"Тръмп не е добре дошъл тук"

Преди 1 ден
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления
Ексклузивно

Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления

Преди 1 ден
Геомагнитните бури продължават и днес: Красиви северни сияния над Европа и България

Геомагнитните бури продължават и днес: Красиви северни сияния над Европа и България

Любопитно Преди 17 минути

Според последните данни геомагнитните бури продължават и днес, макар че активността леко отслабва спрямо пиковия си момент преди два дни

"Величие" излезе с декларация заради посегателство срещу член на партията в Гоце Делчев

"Величие" излезе с декларация заради посегателство срещу член на партията в Гоце Делчев

България Преди 18 минути

Триумфът на Путин: Русия гледа с насмешка как Гренландия разкъсва НАТО отвътре

Триумфът на Путин: Русия гледа с насмешка как Гренландия разкъсва НАТО отвътре

Свят Преди 35 минути

WSJ: Докато Тръмп чертае нови граници, Москва потрива ръце пред най-големия разкол в историята на Алианса

Функции за Gemini за Android, които не използваме

Функции за Gemini за Android, които не използваме

Технологии Преди 54 минути

Приложението на Gemini за Android смартфони предлага много възможности. Толкова много, че потребителите дори не знаят всички и не използват функциите пълноценно, за да извлекат максимума от изкуствения интелект и той да е по-полезен в ежедневието

,

Нетаняху прие поканата на Тръмп да се присъедини към „Съвета за мир"

Свят Преди 1 час

Съветът беше създаден с цел да наблюдава възстановяването на Газа след войната

ЕП замразява ратификацията на търговското споразумение със САЩ след заплахите на Тръмп

ЕП замразява ратификацията на търговското споразумение със САЩ след заплахите на Тръмп

Свят Преди 1 час

Чрез забавянето на ратификацията, европейските законодатели дават сигнал за недоволство, докато блокът обсъжда възможни отговори, включително ответни тарифи, ако Вашингтон се придържа към предупрежденията си

21 януари - Ден на родилната помощ и Бабинден по стар стил

21 януари - Ден на родилната помощ и Бабинден по стар стил

България Преди 1 час

От 1951 година 21 януари е обявен за Ден на родилната помощ и на акушерките и гинеколозите

ЕС забранява купуване, внос и трансфер на горива от руски нефт

ЕС забранява купуване, внос и трансфер на горива от руски нефт

Свят Преди 1 час

Оператори трябва да представят пред митническите органи доказателства за държавата на произход на суровия нефт

Тръмп: Взехме 50 милиона барела петрол от Венецуела

Тръмп: Взехме 50 милиона барела петрол от Венецуела

Свят Преди 1 час

"Има още милиони барели. Продаваме го на свободния пазар. Сваляме цените на петрола", заяви Тръмп

Циклонът "Хари" потопи Сицилия и Малта

Циклонът "Хари" потопи Сицилия и Малта

Свят Преди 1 час

Транспортът беше сериозно засегнат - полети бяха пренасочени и отменени

Уша и Джей Ди Ванс

Исторически момент: Втората дама на САЩ е бременна

Свят Преди 1 час

Семейство Ванс имат три деца – Юън, Вивек и Мирабел, които често са се присъединявали към тях в пътувания из страната и света

Тръмп за Гренландия: Ще измислим нещо, което да направи и САЩ, и НАТО "много доволни"

Тръмп за Гренландия: Ще измислим нещо, което да направи и САЩ, и НАТО "много доволни"

Свят Преди 2 часа

Той също така намекна, че усилията му за придобиване на нови територии може да не са приключили

Доживотен затвор за убиеца на бившия японски премиер Шиндзо Абе

Доживотен затвор за убиеца на бившия японски премиер Шиндзо Абе

Свят Преди 2 часа

В началото на делото през октомври миналата година Ямагами се призна за виновен

Не е важно колко, а кога и какво ядете - лекар от Харвард разкрива тайната на дълголетието

Не е важно колко, а кога и какво ядете - лекар от Харвард разкрива тайната на дълголетието

Любопитно Преди 2 часа

Стареенето е неизбежно, но ефектите му върху здравето и външния вид могат да бъдат забавени

Тръмп: Бог се гордее със свършената от мен работа

Тръмп: Бог се гордее със свършената от мен работа

Свят Преди 2 часа

"Това беше една от най-великите години", каза президентът на САЩ

Великобритания "пише чекове на Кремъл" заради вратичка за руския петрол

Великобритания "пише чекове на Кремъл" заради вратичка за руския петрол

Свят Преди 2 часа

Обединеното кралство е внесло петролни продукти за 4 млрд. паунда, като самолетно гориво, произведени в индийски и турски рафинерии, работещи с руски суров петрол, показва анализ

Какво да правим, ако кучето ни се натрови

dogsandcats.bg

Умни, спокойни и лесни за обучение малки породи кучета

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние огря небето над Европа

sinoptik.bg
1

С шейна на "Алеко"

sinoptik.bg

Зомбори на курс по италианска кухня

Edna.bg

Парис Хилтън с розов килим на премиерата на документалния си филм. Дойде със съпруга си и двете си деца

Edna.bg

Тер Стеген изля душата си на сбогуване с Барселона

Gong.bg

Носител на Купата се върна в Локомотив Пловдив, желан от Левски също тренира

Gong.bg

На път за Давос: Самолетът на Тръмп се върна в САЩ заради технически проблем

Nova.bg

Челен сблъсък с кола на Столичната община в центъра на София (ВИДЕО)

Nova.bg