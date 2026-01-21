Парламентът обсъжда дали да се закрие Комисията за противодействие на корупцията

И Габрово пред грипна епидемия, решават дали да въведат противоепидемични мерки

П арламентът ще обсъди на първо четене три законопроекта, с които се предлага закриване на Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Това е първа точка в програмата на Народното събрание за тази седмица, която беше приета в началото на днешното пленарно заседание.

Законопроектите са внесени съответно от „ДПС – Ново начало“, „Продължаваме промяната – Демократична България“ и ГЕРБ – СДС.

Закриват антикорупционната комисия, реши на първо четене правната комисия

След това се предвижда депутатите да продължат обсъждането на второ четене на промени в Закона за защита на потребителите.

Отхвърлено беше предложението в четвъртък (22 януари) депутатите да изслушат министъра на земеделието и храните в оставка Георги Тахов относно търговската спогодба между Европейския съюз и страните от Меркосур.

Явор Хайтов („Алианс за права и свободи“) поиска изслушването на Тахов да бъде първа точка в четвъртък. Той отбеляза, че вследствие на този договор, който дава възможност селскостопанска продукция, произведена в Южна Америка да влиза свободно на пазара на ЕС, вероятността от фалити в бранша е голяма. Затова Хайтов поиска министърът да обясни как ще бъдат защитени нашите земеделски производители, зърнопроизводители, животновъди и овощари.

Не беше прието и предложението на Ангел Славчев („Възраждане“) от дневния ред за четвъртък да отпадне второто четене на промени в Закона за киберсигурност.

"В последните минути на това Народно събрание (НС) да се приема толкова важен законопроект за държавата е изключително вредно, вредни са и текстовете в него", коментира депутатът.