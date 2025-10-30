България

Борисов се подписа за оставката на шефа на КПК Антон Славчев

Ивайло Мирчев му даде папката в парламента

30 октомври 2025, 09:49
Избраха Костадин Ангелов за заместник-председател на Народното събрание

Избраха Костадин Ангелов за заместник-председател на Народното събрание
Жители на „Люлин“ и „Красно село“ на протест заради кризата с боклука

Жители на „Люлин“ и „Красно село“ на протест заради кризата с боклука
ПП-ДБ за Бюджет 2026: Допълнителните разходи за работещите и за бизнеса не са оправдани

ПП-ДБ за Бюджет 2026: Допълнителните разходи за работещите и за бизнеса не са оправдани
Скок на COVID-19 у нас, засилен е интересът към ваксинацията

Скок на COVID-19 у нас, засилен е интересът към ваксинацията
Задържаха златни накити за над 220 000 лв., укрити в кофа с кисело мляко на

Задържаха златни накити за над 220 000 лв., укрити в кофа с кисело мляко на "Капитан Андреево"
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
Синдикатите излизат на протест в петък

Синдикатите излизат на протест в петък

Л идерът на ГЕРБ Бойко Борисов се подписа в подписката, инициирана от ПГ на "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ), с искане за оставката на председателя на Комисията за противодействие на корупцията Антон Славчев.

Това се случи, след като съпредседателят на "Да, България" и депутат от ПП-ДБ Ивайло Мирчев се обърна към Борисов от парламентарната трибуна с думите, че ако държи на мъжката си дума, следва да даде подписа си.

Асен Василев: Събираме подписи за оставката на председателя на КПК Антон Славчев

Мирчев отиде до мястото на лидера на ГЕРБ в пленарна зала и му даде папката, след което Борисов се разписа.

„Имаме много рядко събитие – г-н Борисов е в залата. Той обеща да подкрепи оставката на г-н Славчев от Комисията за противодействие на корупцията. Бяхме доста добронамерени, оставихме папката с оставката на рояла в НС, но това не се случи. Разчитам на мъжката дума на Борисов, когато е казал, че ще подкрепи оставката – да го направи. Пред мен е папката и ще му я дам сега”, заяви от трибуната в парламента депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев.

Източник: БГНЕС    
Борисов Мирчев подписка КПК шеф оставка
Последвайте ни
Почина Иван Тенев

Почина Иван Тенев

Още петима арестувани за обира на века в Лувъра: Бижутата още липсват

Още петима арестувани за обира на века в Лувъра: Бижутата още липсват

Избраха Костадин Ангелов за заместник-председател на Народното събрание

Избраха Костадин Ангелов за заместник-председател на Народното събрание

Борисов се подписа за оставката на шефа на КПК Антон Славчев

Борисов се подписа за оставката на шефа на КПК Антон Славчев

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

biss.bg
Много кожа и страхотен външен вид: възродиха една легенда

Много кожа и страхотен външен вид: възродиха една легенда

carmarket.bg
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
Ексклузивно

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Преди 3 часа
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
Ексклузивно

Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

Преди 3 часа
<p>Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея</p>
Ексклузивно

Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея

Преди 2 часа
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Ексклузивно

Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

Преди 2 часа

Виц на деня

- Случва ли се понякога да сте на различни мнения с жена ти? - Да и то много често! - И тя как реагира? -…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Полша затвори две летища заради операции на военната авиация

Полша затвори две летища заради операции на военната авиация

Свят Преди 17 минути

Причината за операциите е атака на Руската федерация срещу съоръжения в съседна Украйна

Холивудски продуцент осъден на 146 години за смъртта на модел и нейна приятелка

Холивудски продуцент осъден на 146 години за смъртта на модел и нейна приятелка

Свят Преди 22 минути

42-годишният Дейвид Пиърс беше осъден на 146 години затвор в държавен затвор за смъртта на Кристи Джайлс и Хилда Кабралес-Арзола в резултат на предозиране с фентанил

17-годишен крикет играч загина след удар с топка

17-годишен крикет играч загина след удар с топка

Свят Преди 45 минути

Младежът е ударен във врата от топка, изстреляна от ръчен стартер

Пускат движението в ремонтирания участък от "Тракия" в област Пазарджик

Пускат движението в ремонтирания участък от "Тракия" в област Пазарджик

България Преди 52 минути

На АМ „Тракия“ продължават ремонтите в платното за Бургас в още два участъка в областите Стара Загора и Сливен

Румъния: Изтеглянето на американски войски не застрашава сигурността ни

Румъния: Изтеглянето на американски войски не застрашава сигурността ни

Свят Преди 55 минути

"Възпиращият капацитет на източния фланг на НАТО се компенсира от засилено присъствие на военна техника и европейски части"

„Тренд“: 58% от българите вярват в свръхестествените сили

„Тренд“: 58% от българите вярват в свръхестествените сили

България Преди 57 минути

31% вярват, че човек се преражда, докато 53% посочват, че не вярват

Грубо нарушение изпрати Лечителите на Блатото в “Игри на волята”

Грубо нарушение изпрати Лечителите на Блатото в “Игри на волята”

Любопитно Преди 59 минути

Победа на Феномените гарантира нова среща край огъня за Зелените

Александър Вучич

Нови Сад на фокус: Вучич с контрапротест след годишнината

Свят Преди 59 минути

Митингът ще се проведе десетина дни след възпоменателното събитие на 1 ноември, организирано от антиправителствени протестиращи по повод една година от трагичния инцидент на гарата

Масирана нощна атака в Запорожие, 11 пострадали, сред които и деца

Масирана нощна атака в Запорожие, 11 пострадали, сред които и деца

Свят Преди 1 час

Град Запорожие и регионът няколко часа бяха под руска масирана атака с ракети и дронове

<p>Търсенето на злато достигна рекордни нива</p>

Търсенето на злато достигна рекордни нива заради геополитическото напрежение

Свят Преди 1 час

Цената на благородния метал също отбеляза безпрецедентни върхове

Верижна катастрофа на пътя Бургас - Варна, пострадала е жена

Верижна катастрофа на пътя Бургас - Варна, пострадала е жена

България Преди 1 час

Причината за произшествието е неспазване на дистанция

Лидерът на D66 Роб Йетен

D66 триумфира в Нидерландия, Вилдерс губи власт след рязък спад

Свят Преди 1 час

Изборите в Нидерландия бяха разглеждани като тест дали крайнодясното може да разшири влиянието си или вече е достигнало своя връх в части от Европа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп с колегата си от Южна Корея Ли Дже Мьон

Тръмп даде разрешение за ядрена подводница на Южна Корея, „твърде зает“ е за среща с Ким

Свят Преди 1 час

Одобрението за подводницата, която ще се строи във Филаделфия, повдига въпроси

<p>Имен ден днес празнуват хората със светлите имена...</p>

Почитаме светите мъченици Зиновий и Зиновия, какво се знае за тях

Любопитно Преди 2 часа

Те живели през трети век в град Еге в област Киликия, на югоизточния бряг на Мала Азия

Спряха ферибота Оряхово-Бекет заради ниското ниво на река Дунав

Спряха ферибота Оряхово-Бекет заради ниското ниво на река Дунав

България Преди 2 часа

Трафикът е нормален на другите гранични преходи с Румъния

Мрачната истинска история, която вдъхнови "Питър Пан"

Мрачната истинска история, която вдъхнови "Питър Пан"

Свят Преди 3 часа

Момчето, което не пораства, е магическо и палаво във версията на Disney, но в книгата на Дж. М. Бари е страшен убиец

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето копае и драска в леглото си

dogsandcats.bg

9 породи кучета, идеални за домошари

dogsandcats.bg
1

Двугърби камили са новите обитатели на Зоопарк Бургас

sinoptik.bg
1

Над 1200 кг тежи тиквата-рекордьор на Гинес

sinoptik.bg

„Изневерих в нощта преди сватбата“: Деми Мур с признание, което разтърси Холивуд

Edna.bg

Ето кой празнува днес своя имен ден...

Edna.bg

Урок по спортсменство в Севлиево след мача с ЦСКА (видео)

Gong.bg

Наш национал със "суха" мрежа при победа на Абърдийн

Gong.bg

Арестуваха още петима за обира на Лувъра

Nova.bg

Избраха Костадин Ангелов за зам.-председател на НС

Nova.bg