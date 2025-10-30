Борисов се подписа за оставката на шефа на КПК Антон Славчев

ПП-ДБ за Бюджет 2026: Допълнителните разходи за работещите и за бизнеса не са оправдани

Л идерът на ГЕРБ Бойко Борисов се подписа в подписката, инициирана от ПГ на "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ), с искане за оставката на председателя на Комисията за противодействие на корупцията Антон Славчев.

Това се случи, след като съпредседателят на "Да, България" и депутат от ПП-ДБ Ивайло Мирчев се обърна към Борисов от парламентарната трибуна с думите, че ако държи на мъжката си дума, следва да даде подписа си.

Асен Василев: Събираме подписи за оставката на председателя на КПК Антон Славчев

Мирчев отиде до мястото на лидера на ГЕРБ в пленарна зала и му даде папката, след което Борисов се разписа.

„Имаме много рядко събитие – г-н Борисов е в залата. Той обеща да подкрепи оставката на г-н Славчев от Комисията за противодействие на корупцията. Бяхме доста добронамерени, оставихме папката с оставката на рояла в НС, но това не се случи. Разчитам на мъжката дума на Борисов, когато е казал, че ще подкрепи оставката – да го направи. Пред мен е папката и ще му я дам сега”, заяви от трибуната в парламента депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев.