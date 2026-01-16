България

На първо четене: Правната комисия прие законопроекта за закриване на КПК

Проверките за незаконно имущество и конфликт на интереси се възлага на Сметната палата

16 януари 2026, 16:02
На първо четене: Правната комисия прие законопроекта за закриване на КПК
Източник: БТА

П арламентарната правна комисия одобри на първо четене законопроекта на ГЕРБ-СДС за закриване на Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Отхвърлени бяха проектите на „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) и на "ДПС - Ново начало". 

Законопроектът на „ДПС-Нова начало“ беше гласуван с два гласа "за", пет "против" и 11 "въздържал се".

ГЕРБ-СДС внесе в НС законопроект за закриване на КПК

Законопроектът на ПП-ДБ беше гласуван с пет гласа "за", два гласа "против" и 11 "въздържал се", а на ГЕРБ-СДС бе одобрен с 11 гласа "за", четирима бяха "против", а трима "въздържали се".

В законопроекта на „ДПС-Ново начало“ бе предвидено закриване на Комисията за противодействие на корупцията и отмяна на Закона за противодействие на корупцията. Предвидено бе също ДАНС да поеме разследващите функции за корупция.

ПП-ДБ предложиха КПК в настоящия ѝ вид да се закрие и на нейно място да бъде създадена Комисия за превенция на корупцията и конфликта на интереси. Предвидено бе още два месеца от избора на членове на новата комисия да се създаде комисия за оценка на оперативните дела с участието на представители на ДАНС, МВР, прокуратурата и на новата Комисия за превенция на корупцията и конфликта на интереси.

Приеха законопроекта на ГЕРБ за КПКОНПИ, а не този на ПП

В третия законопроект бе предвидено закриване на антикорупционната комисия, като функциите за разкриване на корупцията да се поемат от ГДБОП и следствието, а превенцията, декларациите за конфликт на интереси, за имущество, да се прехвърлят към Сметната палата.

Депутатите продължат с второто четене на общия законопроект за промени в Изборния кодекс, текстове от който бяха приети вчера и се отнасят до оптичните устройства за сканиране на бюлетини. 

Вижте повече в нашата галерия:

Закриват антикорупционната комисия, реши на първо четене правната комисия
16 снимки
КПК
КПК
КПК
КПК
Източник: БТА, Лилия Йорданова, Нелли Желева    
Правна комисия Закриване на КПК Антикорупция ГЕРБ СДС Законопроект ГДБОП Сметна палата Корупция по високите етажи Конфликт на интереси Първо четене
Последвайте ни

По темата

Разлистваме „домовата книга“: Кой може да стане служебен премиер

Разлистваме „домовата книга“: Кой може да стане служебен премиер

Милиардерът Лари Елисън бързо преименува яхтата си след ужасяващо откритие за нейното име

Милиардерът Лари Елисън бързо преименува яхтата си след ужасяващо откритие за нейното име

Обраха инкасо автомобил в Ихтиман

Обраха инкасо автомобил в Ихтиман

Добавките, които не бива да приемате с кафе – буквално ги „пускате в тоалетната“

Добавките, които не бива да приемате с кафе – буквално ги „пускате в тоалетната“

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Безопасно ли е да даваме на кучето кашкавал

Безопасно ли е да даваме на кучето кашкавал

dogsandcats.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 10 часа
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 11 часа
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 10 часа
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 10 часа

Виц на деня

Ако обичаш някого, пусни го на свобода. Ако след това се върне, значи никой друг не го е искал.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Скандал в Украйна: Обвиниха Юлия Тимошенко в предлагане на подкупи

Скандал в Украйна: Обвиниха Юлия Тимошенко в предлагане на подкупи

Свят Преди 49 минути

Антикорупционният съд реши: Тимошенко е на свобода срещу 33 млн. гривни

<p>Опозиционният депутат изгнаник от Венецуела Мануел Гарсия: Мария Корина счупи режима на Мадуро!</p>

Опозиционният депутат изгнаник от Венецуела Мануел Гарсия: Мария Корина счупи режима на Мадуро! За нея най-важна е истината

Любопитно Преди 50 минути

Невидимите рискове и дилемите зад маската в „Телеграфно подкастът“

Невидимите рискове и дилемите зад маската в „Телеграфно подкастът“

Любопитно Преди 1 час

Анонимният митничар е участвал в грандиозната операция, при която бяха заловени 740 кг трева на стойност 6 млн. евро

Трус разлюля Охрид и Струга

Трус разлюля Охрид и Струга

Свят Преди 2 часа

Епицентърът на труса е на територията на Република Албания

<p>Шмигал: Резервите от енергийни суровини в Украйна са за повече от 20 дни</p>

Денис Шмигал: Резервите от енергийни суровини в Украйна са за повече от 20 дни

Свят Преди 2 часа

Зеленски въведе извънредно положение в енергийния сектор

Путин обсъди ситуацията в Близкия изток с представители на Израел и Иран

Путин обсъди ситуацията в Близкия изток с представители на Израел и Иран

Свят Преди 2 часа

Путин и Нетаняху са се договорили двустранните контакти на различни равнища да продължат

Литва обвини руското военно разузнаване в координиран палеж

Литва обвини руското военно разузнаване в координиран палеж

Свят Преди 2 часа

Москва многократно е отричала обвиненията

<p>Песков: Русия смята Гренландия за датска територия</p>

Дмитрий Песков: Русия смята Гренландия за датска територия

Свят Преди 2 часа

Москва каза, че е недопустимо Западът да продължава да твърди, че Русия и Китай застрашават Гренландия

Борисов с нападка срещу Радев: Президентът е като часовник с кукувичка

Борисов с нападка срещу Радев: Президентът е като часовник с кукувичка

България Преди 2 часа

"Чухте ли срещу кризата с боклука да каже нещо срещу любимия си кмет Терзиев, но срещу правителството - всеки ден", отбеляза лидерът на ГЕРБ

БСП: Ще настояваме единствено машините да вадят протокол и отрязъците да се броят

БСП: Ще настояваме единствено машините да вадят протокол и отрязъците да се броят

България Преди 2 часа

Сегашните машини не трябва да останат само принтери, а да се върнат в пълната им функционалност, каза Атанас Атанасов

<p>Грипната вълна в Софийско -&nbsp;заболеваемостта расте</p>

Заболеваемостта от грип в Софийска област над средната за страната

България Преди 2 часа

Болните са 133 на 10 000 души, но е значително под епидемичния праг за областта от 288 на 10000

Каролайн Левит

Сблъсък в Белия дом: Каролайн Ливит нарече репортер „ляв наемник“

Свят Преди 3 часа

Сблъсък между прессекретаря на Белия дом Каролайн Ливит и репортер относно убийството на жена от Минеаполис от агент на имиграционните служби (ICE) стана вирусен в социалните мрежи

<p>Частично бедствено положение в Асеновград</p>

Заради водната криза: Частично бедствено положение в Асеновград

България Преди 3 часа

Аварийната ситуация настъпи внезапно, като доведе до ограничаване питейното водоснабдяване на част от домакинствата в града

<p>След трагедията в кв. &quot;Свобода&quot;: Малкият навик, който може да спаси дома ви от пожар</p>

След трагедията в кв. "Свобода": Зарядните за телефон крият риск от прегряване и пожар

Любопитно Преди 3 часа

Това потенциално може да доведе до прегряване по всяко време, особено при по-стари модели, които може да са повредени или с лошо качество

<p>Съставиха акт на Терзиев&nbsp;заради кризата с боклука</p>

РЗИ - София състави акт на Васил Терзиев заради кризата с боклука

България Преди 3 часа

От октомври в РЗИ са постъпи над 30 сигнала от граждани

Жена се събуди с питон на гърдите си

Жена се събуди с питон на гърдите си

Свят Преди 3 часа

„Беше толкова голям, че въпреки че беше свит върху мен, част от опашката му все още беше извън щората“, сподели жената

Всичко от днес

От мрежата

Четири неща, които стресират домашната ви котка

dogsandcats.bg

Страда ли котката ми от алергия?

dogsandcats.bg
1

Караме ски на Мальовица и над Якоруда

sinoptik.bg
1

Спасиха куче от замръзналия Дунав

sinoptik.bg

Тита и Гери-Никол се събраха след 10 години (ВИДЕО)

Edna.bg

"Всеки ден тежи като цяло десетилетие": Селин Дион с разтърсващо послание към Рене Анжелил

Edna.bg

Арбелоа разказа анекдот и обяви: Хората търсят човек, когото да обвинят

Gong.bg

От ЦСКА с информация за Любо Пенев, събрани са 20 000 лева

Gong.bg

РЗИ - София състави акт на Васил Терзиев заради кризата с боклука

Nova.bg

Грипната епидемия в Добрич: Противоепидемичните мерки влизат в сила от понеделник

Nova.bg