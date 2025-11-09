България

Директорът на ПСС за 20-годишната Стефани: Била е достатъчно разумна и опитна, за да оцелее в планината

"Оказа се, че непрекъснато сме я гонили, защото липсваше информация", каза Емил Нешев

9 ноември 2025, 09:07
С лед два дни спасителни акции на Витоша, 20-годишната Стефани се появи. Директорът на Планинската спасителна служба Емил Нешев обясни, че реално тя е слязла сама от планината.

„Оказа се, че непрекъснато сме я гонили, защото липсваше информация. В крайна сметка трябва да знаеш изходна точка, някакви данни, за да можеш да бъдеш ефективен. Докато в случая тя си се е движила без проблеми в планината”, обясни Нешев.

„В началото, благодарение на работата на СДВР, се ориентирахме по записи от камери – от къщи, от различни източници. Имахме някаква представа, но това са данни, които са се отнасяли за предишния ден. За деня, в който ние търсихме, всъщност нямахме информация къде може да бъде. Затова се опитвахме да покрием целите райони, в които би могло да бъде, където би могло да мине. Оказа се, че тя е в добра кондиция. Като цяло се е движила самостоятелно в планината, познава я добре, има всички умения, за да се движи безопасно. И по този начин ние се оказахме догонващи”, обясни Нешев пред NOVA.

По думите му момичето е в добро физическо състояние.

„За психическото ѝ състояние не мога да коментирам, нямам представа. Доколкото знам, вчера е била прегледана от медицински екип в 4 РУ, където е била заведена за обяснение”, каза Нешев.

Той подчерта, че условията в планината не са били добри през последните дни, а тя е нощувала навън.

 „Момичето в крайна сметка е било достатъчно разумно и опитно, за да оцелее в планината две нощи поред”, каза Нешев.

„Може би още един ден можеше да издържи без храна при тези условия. Ето и днес времето е с валежи, хладно, мъгливо високо в планина, така че нещата можеха да се усложнят многократно, ако беше продължило още един ден”, смята директорът на ПСС.

Източник: NOVA    
ПСС Стефани издирване Витоша
