Издирват Стефани, изчезнала на Витоша - последно видяна край резиденция „Бояна“

Младата жена е без телефон, документи и челник, спасителите призовават за съдействие

7 ноември 2025, 12:49
Източник: БТА/Архив

П ланинската спасителна служба и близки издирват Стефани. Момичето е изчезнало на Витоша в четвъртък следобед. Последно е била видяна около 17:06 ч. на 6 ноември 2025 г. в района на резиденция „Бояна“, откъдето се е отправила нагоре към планината.

Според близките ѝ Стефани обича планината и често посещава маршрути около хижа и връх „Камен дел“, Копитото и Боянския водопад. Възможно е да се движи по немаркирани пътеки и извън утвърдените маршрути.

Младата жена е била облечена с бяло яке до коляното, кафяв анцунг и сиви туристически обувки. Тя е висока около 1,70 м, има черна къса коса и към момента на изчезването не е носила телефон, лични документи, пари или челник, което допълнително затруднява търсенето през нощта.

От Планинската спасителна служба призовават всички, които имат информация за местонахождението ѝ, да се свържат на телефон 0884 512 230 – майка ѝ.

Спасителите и доброволци отново ще претърсват районите около Боянския водопад, Камен дел и Копитото, като се обръщат с молба към туристите в планината да бъдат внимателни и да съобщават, ако забележат следи от изчезналата жена.

 

