Откриха следа от Стефани, изчезнала във Витоша

Охранителни камери са я засекли край хижа "Алеко"

Обновена на 8 ноември 2025, 16:05 / 8 ноември 2025, 14:25
Благороден жест: Златното момиче Боряна Калейн върна изгубен портфейл

Специални мерки за сигурност по въздух, земя и вода около обектите на „Лукойл” у нас

Убиват домашни кучета в Русенско - стопани разказват за ужаса

Какво е състоянието на жената, намушкана в центъра на Благоевград

Камери заснеха как крадец отмъква дарения за момиче с бъбречна недостатъчност

С дъжд и облаци започва новата седмица

Откриха нарушения в девет автошколи след смъртни случаи на пътя

Близки на мъжа, обявен за мъртъв през 2020 г. и открит жив в Пирин, проговориха

К амера около хижа "Алеко" е засякла издирваната на Витоша 20-годишна жена, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Майката на изчезналата Стефани: Не е избягала, по-скоро си е тръгнала от нещо

Тази сутрин от ПСС информираха, че издирването продължава. Жената е в неизвестност от 6 ноември 17:00 ч. Тогава за последно е видяна в района на резиденция "Бояна", а около 40 минути по-късно и около Боянския водопад.

Издирват Стефани, изчезнала на Витоша - последно видяна край резиденция „Бояна“

Пътеките в района на Бояна са обходени с кучета и хора, във високите части с дронове, съобщиха вчера от ПСС на БЧК във връзка с издирването на изчезналата млада жена.  

По информация на МВР издирваната е Стефани Сурчева, на 20 години, висока 172 см, с кафяви очи, с нормално телосложение, черна къса коса. Облечена е с дълго, бяло яке, светлокафяв анцуг, обута в сиви туристически обувки.

Източник: БТА/Юзлем Тефикова    
Оправдаха полицаите, ескортирали Димитър Любенов след фаталната катастрофа на Околовръстното

Никола Саркози излиза от затвора

Ужас в Карлово - мъж пребит с патерици и фатално намушкан с нож

Скалата разкри как е научил за смъртта на Осама Бин Ладен преди всички

Повишени данъци и осигуровки: Откъде ще дойдат парите за 600 хил. работещи

Признаци, че котката ви е към края на живота си

„Спасете чичо ми”: 11-годишно момиче смело се изправи срещу Путин (ВИДЕО)
Ексклузивно

Преди 16 часа
ДАНС, МВР и МО засилват мерките за сигурност в обектите на
Ексклузивно

Преди 19 часа
Два влака се сблъскаха в Словакия тази вечер, има ранени
Ексклузивно

Преди 17 часа
Защо генералният директор на ВВС Тим Дейви подаде оставка
Ексклузивно

Преди 17 часа

Психология на злото: Как д-р Менгеле избяга в Южна Америка

Свят Преди 5 минути

Йозеф Менгеле е нацисткият лекар, провеждал садистични експерименти с евреи в Аушвиц

Първи думи на Саркози след „изтощителни“ 3 седмици в затвора

Свят Преди 5 минути

Тийнейджър намушка 16-годишно момче в Ракитово

България Преди 1 час

Момчето е настанено в болницата във Велинград

<p>Тайнствено&nbsp;момиче в черна сватбена рокля по улиците на София</p>

Любопитно Преди 1 час

Кафето не вреди на сърцето - ново проучване изненадва лекарите

Любопитно Преди 1 час

„Няма стандартна препоръка за предсърдното мъждене и кофеина“, каза д-р Грегъри Маркус, кардиолог и професор по медицина в Калифорнийския университет в Сан Франциск

65-годишен мъж блъснат от кола на неосветена пешеходна пътека в Ловеч

България Преди 1 час

Пробите за алкохол и наркотици на водачката са отрицателни

<p>Богомил Николов от Асоциация &quot;Активни потребители&quot;&nbsp;със съвети за Черния петък</p>

Експерт със съвети за Черния петък: Планирайте умно, за да спечелите от намаленията

Пари Преди 1 час

Големите намаления често крият уловки, предупреждава Богомил Николов

<p>&quot;Тигрите са гладни&quot;: Ужасът в Сибир</p>

"Тигрите са гладни": Най-голямата голяма котка в света ужасява Сибир

Свят Преди 1 час

Африканската чума сред дивите свине доведе до скок в смъртоносните атаки от тигри

Западна Гърция под вода: Стена се срути върху автомобил в Корфу

Свят Преди 1 час

Властите призовават да се избягват пътувания

Шокиращи хотелски тайни: Камериерка разкри тайните за почистване на „мръсни“ стаи

Любопитно Преди 1 час

Когато се настанявате в хотел, очаквате ли стаята ви да е идеално чиста?

Тръбопровод аварира отново под Варненското езеро

България Преди 2 часа

Установено е, че е разместена връзка между две части на временния тръбопровод

<p>Песков: Това е дълбока заблуда, предвид ситуацията на фронта</p>

Кремъл иска войната в Украйна да приключи, но мирният процес е в застой

Свят Преди 2 часа

Пред журналисти Песков повтори позицията на Москва, че войната ще свърши едва когато Русия постигне целите си

<p>Мъж е намерен в безпомощно състояние в Казанлък, в дома му откриха боеприпаси</p>

Възрастен мъж е намерен в безпомощно състояние в Казанлък, в дома му откриха боеприпаси

България Преди 2 часа

Той е прегледан от медицински екип и е настанен в болнично заведение

402-ма нови милионери за година у нас

България Преди 2 часа

Увеличават се дори влогове с малки суми

Русия и Индия готвят важно споразумение

Свят Преди 2 часа

До края на годината е планирано руският президент Владимир Путин да посети Индия

Мъж уби двама души заради тайно "съобщение чрез хлебарка"

Свят Преди 2 часа

Убиецът също така чувал „зловещи гласове, идващи от вентилационните отвори“

