Откриха следа от Стефани, изчезнала във Витоша

К амера около хижа "Алеко" е засякла издирваната на Витоша 20-годишна жена, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Тази сутрин от ПСС информираха, че издирването продължава. Жената е в неизвестност от 6 ноември 17:00 ч. Тогава за последно е видяна в района на резиденция "Бояна", а около 40 минути по-късно и около Боянския водопад.

Пътеките в района на Бояна са обходени с кучета и хора, във високите части с дронове, съобщиха вчера от ПСС на БЧК във връзка с издирването на изчезналата млада жена.

По информация на МВР издирваната е Стефани Сурчева, на 20 години, висока 172 см, с кафяви очи, с нормално телосложение, черна къса коса. Облечена е с дълго, бяло яке, светлокафяв анцуг, обута в сиви туристически обувки.