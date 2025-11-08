Откриха 20-годишната Стефани, изчезнала на Витоша

Майката на изчезналата Стефани: Не е избягала, по-скоро си е тръгнала от нещо

Заради внезапна криза с водата: Жителите на Поликраище на протест

Драгомир Стойнев: С Бюджет 2026 всички доходи ще се вдигнат над инфлацията

О ткриха 20-годишната жена, изчезнала на Витоша. Това потвърдиха за NOVA от Планинската спасителна служба. Стефани е намерена в Железница при роднини, слязла е сама от планината.

Издирват Стефани, изчезнала на Витоша - последно видяна край резиденция „Бояна“

Младата жена бе в неизвестност от 6 ноември 17:00 ч. Тогава за последно е видяна в района на резиденция "Бояна", а около 40 минути по-късно и около Боянския водопад.

Откриха следа от Стефани, изчезнала във Витоша

Тази сутрин планински спасители и доброволци тръгнаха към планината, за да я търсят. Около обяд в събота от Планинската спасителна служба на БЧК съобщиха, че камера около хижа "Алеко" е засякла Стефани. Вдигнат бе и дрон от последно поколение.