Откриха 20-годишната Стефани, изчезнала на Витоша

Стефани е намерена в Железница при роднини, слязла е сама от планината

8 ноември 2025, 20:02
Схема с онлайн банкиране: 22-годишна открадна 30 000 лв. от пенсионерка в София

Драгомир Стойнев: С Бюджет 2026 всички доходи ще се вдигнат над инфлацията

Откриха следа от Стефани, изчезнала във Витоша

Решават мярката на румънския шофьор от катастрофата в Бургас

"Пътна полиция" с акция по големите ни гранични пунктове
Заради внезапна криза с водата: Жителите на Поликраище на протест

Чужденци алармират за брутално насилие над кучета в Добричко (ВИДЕО)

Майката на изчезналата Стефани: Не е избягала, по-скоро си е тръгнала от нещо

О ткриха 20-годишната жена, изчезнала на Витоша. Това потвърдиха за NOVA от Планинската спасителна служба. Стефани е намерена в Железница при роднини, слязла е сама от планината.

Издирват Стефани, изчезнала на Витоша - последно видяна край резиденция „Бояна“

Младата жена бе в неизвестност от 6 ноември 17:00 ч. Тогава за последно е видяна в района на резиденция "Бояна", а около 40 минути по-късно и около Боянския водопад.

Откриха следа от Стефани, изчезнала във Витоша

Тази сутрин планински спасители и доброволци тръгнаха към планината, за да я търсят. Около обяд в събота от Планинската спасителна служба на БЧК съобщиха, че камера около хижа "Алеко" е засякла Стефани. Вдигнат бе и дрон от последно поколение.

Стефани Изчезнала жена Витоша Планинска спасителна служба Издирване Откриване Доброволци
Откриха 20-годишната Стефани, изчезнала на Витоша

Има ли български корени Цеца Величкович

Къде изчезна Сергей Лавров? Ще се окаже ли отсъствието му най-големият удар по Путин

Шон „Диди“ Комбс хванат да пие „домашен алкохол“ в затвора

Предлагат увеличение на данъчната оценка на имотите

Ключът към успеха: Renault разработи Twingo за 2 години

7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница
Преди 1 ден
<p>САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби</p>
Преди 1 ден
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Преди 1 ден
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Преди 1 ден

Джо Байдън: Тръмп разрушава Белия дом и цялата страна

Свят Преди 2 часа

Бившият президент на САЩ Джо Байдън отправи остри критики към настоящия държавен глава Доналд Тръмп

Атижа: Какво се случва с Марио от Big Brother? Никой не знае! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Мира Наир и Рама Сауаф Дуаджи - двете силни жени до Зохран Мамдани

Свят Преди 3 часа

Четирима съквартиранти се борят за оставане в Big Brother

Любопитно Преди 4 часа

Зрителите могат да подкрепят номинираните в приложението NOVA PLAY

Рюте: НАТО ще изтъква ядрените си способности срещу Русия

Свят Преди 4 часа

Преди малко повече от две седмици Русия започна мащабно учение на своите стратегически ядрени сили

Салах Абдеслам замесен в нов терористичен план от затвора

Свят Преди 4 часа

Салах Абдеслам се намира в затвора във Ванден льо Вией в Северна Франция, където излежава доживотна присъда

Акад. Николай Денков избран за зам.-председател на "Продължаваме Промяната"

България Преди 4 часа

Предложението е на лидера на партията Асен Василев

Израелски удари в Ливан: Двама убити и седем ранени при атаки

Свят Преди 5 часа

Засега израелската армия не е коментирала съобщенията за тези атаки

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани посрещнат като герой в Пуерто Рико

Свят Преди 5 часа

Мамдани е в Пуерто Рико, заради традиционна за политическата класа в Ню Йорк следизборна среща със спонсори и съмишленици

Мощна експлозия в жилищна сграда в Германия, двама ранени и един изчезнал

Свят Преди 5 часа

На мястото на взрива работят около 140 пожарникари

Учител и ученик се изправят един срещу друг в кастинг битка в “Игри на волята”

Любопитно Преди 6 часа

Финалистът Калоян среща своя ученик Максим на Арената в Дивия север

<p>Над 200 станаха жертвите на тайфуна &quot;Калмаеги&quot; във Филипините</p>

Свят Преди 6 часа

109 души все още са в неизвестност

Путин назначи нов заместник-секретар на Съвета за сигурност

Свят Преди 6 часа

Длъжността ще заеме Андрей Булга, един от досегашните зам.-министри на отбраната

„Парадоксът на ужаса“: Как страшните филми могат да успокоят тревожността ви

Любопитно Преди 7 часа

Страшните филми могат да бъдат идеалната терапия по време на тревожни моменти

Верижна катастрофа на АМ „Тракия”, шофьор е с опасност за живота

България Преди 7 часа

Инцидентът е станал на 166 км в посока София

Кристалина Георгиева: С въвеждането на еврото България ще стане по-привлекателна за инвеститорите

Пари Преди 8 часа

Най-важното за България е висок растеж, висока конкурентоспособност и висока привлекателност за инвестиции, заяви тя

