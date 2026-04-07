Откриха вещи на изчезналата жена от Ръжена

Една жена загина, а три са ранени в тежка катастрофа край Хитово

Заради цените на горивата: Кабинетът осигурява средства за превоз на ученици и междуселищен транспорт

Нови случаи на заразени с морбили във Враца и Плевен

Какво време ни очаква около Великден - температури от минус 2° до 15° в следващите дни

Д оброволци, включили се в мащабната акция по търсенето на 82-годишната баба Танка от казанлъшкото село Ръжена, откриха лични вещи на жената, които дават нови следи за нейното движение, научи БГНЕС.

В покрайнините на селото са намерени бастунът и единият чехъл на изчезналата жена. Откритите предмети се намират в района на кална нива извън регулацията на населеното място. Според хората, участващи в обхождането на терена, следите ясно показват, че възрастната жена е прекосила нивата, но след това неочаквано се връща обратно в посока към селото.

Издирват 79-годишна жена край Казанлък

Връщането на следите към Ръжена насочва екипите към повторна, детайлна проверка на необитаеми постройки, селскостопански дворове и изоставени къщи в самото село.

Въпреки намерените вещи, от жената все още няма и следа. В издирването продължават да участват служители на МВР, местни жители и десетки доброволци. Проверяват се и записите от камерите за видеонаблюдение в крайните части на селото, за да се установи точният час, в който баба Танка е била в района на нивата.

Акцията остава в активна фаза. Близките на жената призовават всеки, който разполага с информация или забележи нещо необичайно в имота си, незабавно да сигнализира на телефон 112 или в най-близкото управление на полицията.