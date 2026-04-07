Откриха вещи на изчезналата жена от Ръжена

7 април 2026, 17:29
Янкулов предложи дисциплинарно производство срещу Русинова
Какво време ни очаква около Великден - температури от минус 2° до 15° в следващите дни
Нови случаи на заразени с морбили във Враца и Плевен
Жена осъди полицията за неправомерна глоба и отнета книжка
Автобусни компании в Бургаско искат поскъпване на билетите
Заради цените на горивата: Кабинетът осигурява средства за превоз на ученици и междуселищен транспорт
Бъдете подготвени! Опасно, но топло време ни очаква във вторник
Една жена загина, а три са ранени в тежка катастрофа край Хитово

Д оброволци, включили се в мащабната акция по търсенето на 82-годишната баба Танка от казанлъшкото село Ръжена, откриха лични вещи на жената, които дават нови следи за нейното движение, научи БГНЕС.

В покрайнините на селото са намерени бастунът и единият чехъл на изчезналата жена. Откритите предмети се намират в района на кална нива извън регулацията на населеното място. Според хората, участващи в обхождането на терена, следите ясно показват, че възрастната жена е прекосила нивата, но след това неочаквано се връща обратно в посока към селото.

Връщането на следите към Ръжена насочва екипите към повторна, детайлна проверка на необитаеми постройки, селскостопански дворове и изоставени къщи в самото село.

Въпреки намерените вещи, от жената все още няма и следа. В издирването продължават да участват служители на МВР, местни жители и десетки доброволци. Проверяват се и записите от камерите за видеонаблюдение в крайните части на селото, за да се установи точният час, в който баба Танка е била в района на нивата.

Акцията остава в активна фаза. Близките на жената призовават всеки, който разполага с информация или забележи нещо необичайно в имота си, незабавно да сигнализира на телефон 112 или в най-близкото управление на полицията.

Източник: БГНЕС    
Издирване Баба Танка Ръжена
Европейската комисия с позиция за ултиматума на Тръмп към Иран

Тръмп: Цяла цивилизация ще умре тази вечер

Китай и Русия наложиха вето в ООН на резолюция за Ормузкия проток

КС се произнесе за срока за и. ф. главен прокурор

Кои дентални услуги покрива НЗОК и колко трябва да доплатим

Тийнейджърите не само пишат съобщения, а правят и TikTok видеа, докато шофират

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Забраниха на Кание Уест да стъпва във Великобритания

Планирани са негови концерти на 6 юни в „Гелредом“ в Арнем, Нидерландия, както и на 11 юни на стадион „Велодром“ в Марсилия

Накратко: Доналд Тръмп с ултиматум към Техеран – енергийната мрежа на Иран под прицел

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи директна заплаха за пълно унищожение на ключови ирански електроцентрали и инфраструктура, ако Ормузкият проток не бъде отворен незабавно

Иран постави условия за преговори

Техеран отхвърля възможността за споразумение за спиране на огъня със САЩ

Над 10 тона месо в незаконна кланица в Дебелец

БАБХ спря частично и дейността на месокомбинат в Свищов

Може ли наистина Иран да бъде „заличен“ за една нощ

Ето някои изчисления на военен анализатор за една хипотетична мисия

Волтова дъга удари мъж на влак в Кулата, спасяват го с хеликоптер

За случая е уведомена прокуратурата, а обстоятелствата около инцидента се изясняват

Мъж стреля с пистолет край деца в София

Мъжът е задържан за срок до 72 часа

Иран заплаши да превърне войната в световна

Корпусът на гвардейците на ислямската революция: Нашият отговор ще се разпростре отвъд региона

България връща на Гърция сърбин от бандата "Розовите пантери"

Да спиш на пода в къщата на Краля: Как племенникът на Майкъл Джексън се превъплъти в него

Джафар Джексън, който влиза в ролята на Краля на попа в предстоящия биографичен филм „Майкъл“, разкри необичайните методи, чрез които се е подготвял за образ

Шеф Манчев разпалва емоциите в Червен бряг

„Кошмари в кухнята“ се превръща в истинска сензация за жителите на града

Сватбена вечеря и любовни трепети в Hell’s Kitchen тази вечер

Противоречивата Маргарита отново става част от Кухнята на Ада

Откраднаха над тон дизелово гориво от болница

Предполага се, че извършителите са влезли в обекта през гаражно помещение

"Отвратително на всяко ниво": Тъкър Карлсън разкритикува Доналд Тръмп за публикаци с нецензурна на Великден

Бившият водещ на Fox News осъди американския президент за това, че "се подиграва" с исляма

Почина българската народна певица Янка Рупкина

Тя си отиде от този свят след продължително боледуване

Край на безпаричието: Три зодии се измъкват от финансовия капан

През април 2026 г. финансовото положение може да се промени за определени зодиакални знаци след труден период. Това бележи преход към по-стабилна фаза, с нови възможности за доходи и разрешаване на парични въпроси

