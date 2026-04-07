Какво време ни очаква около Великден - температури от минус 2° до 15° в следващите дни

Максималните температури в сряда ще са между 10° и 15°

7 април 2026, 13:26
Нови случаи на заразени с морбили във Враца и Плевен

Нови случаи на заразени с морбили във Враца и Плевен
Жена осъди полицията за неправомерна глоба и отнета книжка

Жена осъди полицията за неправомерна глоба и отнета книжка
Автобусни компании в Бургаско искат поскъпване на билетите

Автобусни компании в Бургаско искат поскъпване на билетите
Заради цените на горивата: Кабинетът осигурява средства за превоз на ученици и междуселищен транспорт

Заради цените на горивата: Кабинетът осигурява средства за превоз на ученици и междуселищен транспорт
Бъдете подготвени! Опасно, но топло време ни очаква във вторник

Бъдете подготвени! Опасно, но топло време ни очаква във вторник
Една жена загина, а три са ранени в тежка катастрофа край Хитово

Една жена загина, а три са ранени в тежка катастрофа край Хитово
Приемно семейство е готово да вземе двете деца от Ямбол

Приемно семейство е готово да вземе двете деца от Ямбол
Ако на Коледа не сте видели сняг, това е твърде вероятно да стане на Великден, предупреди климатологът Симеон Матев

Ако на Коледа не сте видели сняг, това е твърде вероятно да стане на Великден, предупреди климатологът Симеон Матев

Д ъжд и сняг за Великден - такава ще е празничната изненада на времето според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Студен северозападен фронт ще донесе застудяване, валежи и условия за мокър сняг в отделни райони, особено в нощните часове и по високите места.

През нощта вторник срещу сряда на отделни места, главно в източните райони ще превали дъжд, докато над останалата част от страната облачността ще намалее. Вятърът от запад-северозапад малко ще отслабне и ще бъде слаб и умерен. Минималните температури ще бъдат между и 10°, в София – около

В сряда ще духа умерен и силен северозападен вятър и с него ще нахлува студен въздух. Ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, главно над Източна България и на места там ще има превалявания от дъжд.

Максималните температури ще са между 10° и 15°, по-високи в крайните югозападните райони.

В София максималните температури ще са около  12°.

Източник: НИМХ

За сряда в цялата страна е обявен жълт код за силен вятър, показва картата за опасни явления на НИМХ.

Източник: НИМХ

При обявен жълт код за силен вятър от НИМХ предупреждават за възможни опасности от летящи във въздуха предмети. От института съветват гражданите да бъдат внимателни, тъй като са възможни локални затруднения и нарушения на обичайните дейности на открито.

В планините ще преобладава слънчево време. По-значителни увеличения на облачността ще има над масивите от източната половина на страната и на места там ще превали сняг. Ще духа силен и бурен северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух и температурите през деня ще се понижат. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около , на 2000 метра - около минус 2°.

По Черноморието облачността ще бъде по-често значителни и на места ще има превалявания от дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 11° и 14°. Температурата на морската вода е 8°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Атмосферното налягане слабо ще се повиши и ще бъде малко по-високо от средното за месеца.

През следващите дни времето ще бъде доста променливо, с условия за превалявания; застудяването ще продължи. На повече места ще са валежите в четвъртък, а вечерта и през нощта срещу петък, с понижението на температурите, на места в Северна България и по високите полета дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг.  

Източник: НИМХ

Минималните температури ще са близки до нулата, максималните ще са по-ниски в петък - предимно между 7° и 12°. Вятърът от северозапад в четвъртък ще отслабне, в петък в Източна България временно ще е от североизток.

Източник: НИМХ

От събота валежи ще има главно в Източна България и планините, като отново в нощните часове на отделни места в североизточните и планинските райони ще вали и сняг. Минималните температури ще са близки до нулата, от събота на места по високите полета ще са и отрицателни. Максималните ще са най-ниски в петък - предимно между и 12°, през останалите дни в повечето места ще са между и 14°. Вятърът от северозапад в четвъртък ще отслабне, в петък в Източна България временно ще е от североизток, а в събота ще е слаб, най-често от изток-югоизток.

В неделя ще се ориентира от северозапад, в понеделник - от североизток; ще се усили до умерен.

Във вторник вероятността за валежи намалява, ще има повече и по-продължителни разкъсвания и намаления на облачността. Дневните температури ще се повишат.

Източник: НИМХ

Тръмп: Цяла цивилизация ще умре тази вечер

Тръмп: Цяла цивилизация ще умре тази вечер

Може ли наистина Иран да бъде „заличен“ за една нощ

Може ли наистина Иран да бъде „заличен" за една нощ

Иран постави условия за преговори

Иран постави условия за преговори

Мъж стреля с пистолет край деца в София

Мъж стреля с пистолет край деца в София

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Тийнейджърите не само пишат съобщения, а правят и TikTok видеа, докато шофират

Тийнейджърите не само пишат съобщения, а правят и TikTok видеа, докато шофират

<p>Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"</p>
Почина Михаил Белчев - изпълнителният на "Не остарявай любов"

<p>Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение</p>
Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение

Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес
Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес

<p>Започва Страстната седмица, какво трябва да знаем</p>
Започва Страстната седмица, какво трябва да знаем

<p>ЕК с позиция за ултиматума на Тръмп към Иран</p>

Европейската комисия с позиция за ултиматума на Тръмп към Иран

ЕК: Дипломацията е отговорът

Янкулов предложи дисциплинарно производство срещу Русинова

Янкулов предложи дисциплинарно производство срещу Русинова

Правосъдният министър успя да внесе предложението в рамките на днешния ден

Волтова дъга удари мъж на влак в Кулата, спасяват го с хеликоптер

Волтова дъга удари мъж на влак в Кулата, спасяват го с хеликоптер

За случая е уведомена прокуратурата, а обстоятелствата около инцидента се изясняват

Иран заплаши да превърне войната в световна

Иран заплаши да превърне войната в световна

Корпусът на гвардейците на ислямската революция: Нашият отговор ще се разпростре отвъд региона

Взривове на остров Харг: САЩ удариха „петролното сърце“ на Иран след заплахите от Тръмп

Взривове на остров Харг: САЩ удариха „петролното сърце" на Иран след заплахите от Тръмп

Вашингтон потвърди прецизни удари срещу остров Харг, след като иранската агенция Mehr съобщи за мощни взривове. Атаката е директен отговор на заплахите на Тръмп, докато Техеран предупреждава за пълна петролна изолация на Запада при нова ескалация

България връща на Гърция сърбин от бандата "Розовите пантери"

България връща на Гърция сърбин от бандата "Розовите пантери"

Да спиш на пода в къщата на Краля: Как племенникът на Майкъл Джексън се превъплъти в него

Да спиш на пода в къщата на Краля: Как племенникът на Майкъл Джексън се превъплъти в него

Джафар Джексън, който влиза в ролята на Краля на попа в предстоящия биографичен филм „Майкъл“, разкри необичайните методи, чрез които се е подготвял за образ

Шеф Манчев разпалва емоциите в Червен бряг

Шеф Манчев разпалва емоциите в Червен бряг

„Кошмари в кухнята“ се превръща в истинска сензация за жителите на града

Сватбена вечеря и любовни трепети в Hell’s Kitchen тази вечер

Сватбена вечеря и любовни трепети в Hell’s Kitchen тази вечер

Противоречивата Маргарита отново става част от Кухнята на Ада

Откраднаха над тон дизелово гориво от болница

Откраднаха над тон дизелово гориво от болница

Предполага се, че извършителите са влезли в обекта през гаражно помещение

<p>Тъкър Карлсън разкритикува Тръмп за публикаци с нецензурна на Великден</p>

"Отвратително на всяко ниво": Тъкър Карлсън разкритикува Доналд Тръмп за публикаци с нецензурна на Великден

Бившият водещ на Fox News осъди американския президент за това, че "се подиграва" с исляма

Край на безпаричието: Три зодии се измъкват от финансовия капан

Край на безпаричието: Три зодии се измъкват от финансовия капан

През април 2026 г. финансовото положение може да се промени за определени зодиакални знаци след труден период. Това бележи преход към по-стабилна фаза, с нови възможности за доходи и разрешаване на парични въпроси

<p>Тръмп: Моята ярост към НАТО започна с Гренландия</p>

Доналд Тръмп: Моята ярост към НАТО започна с Гренландия

"Искаме Гренландия. Те не искат да ни я дадат. И аз казах: "довиждане", избухва американският президент, докато съюзниците отказват да подкрепят войната срещу Иран

КС ще разгледа спорното решение на парламента за борба с ценовия шок

КС ще разгледа спорното решение на парламента за борба с ценовия шок

Съдът ще разгледа по същество искането на МС те да бъдат обявени за противоконституционни

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

„Сърцето ми е разбито": Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Поп иконата сподели емоционално съобщение до феновете си, след като лекари ѝ забраниха да излезе на сцената в Монреал. Певицата се бори с тежка респираторна инфекция, която е влошила състоянието ѝ часове преди шоуто

<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>

Секретна бележка на разузнаването разкри къде е новият лидер на Иран: Моджтаба Хаменей е в критично състояние и не може да управлява

Секретен доклад на САЩ и Израел, виден от The Times, разкрива, че наследникът на Хаменей е в безсъзнание в град Кум. Докато Техеран използва AI видеа за пропаганда, разузнаването твърди, че новият лидер е в тежко състояние и не взема решения

10 начина как да подготвите кучето си за настъпващата пролет

dogsandcats.bg

Холандска овчарка и Белгийска Малиноа: по какво се различават

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg
1

Слънцето изгрява за Цветница

sinoptik.bg

Подготви двора си за пролетта с мощна безжична косачка-тример 8 в 1

Edna.bg

Ръсел Кроу: Гладиаторът, който никога не слезе от арената

Edna.bg

Ерол Дост с разгромна победа в гласуването за WINBET Гол на кръга

Gong.bg

Стоичков каза за ЦСКА и Милан, и Барселона може да дойде в София

Gong.bg

Доналд Тръмп: Цяла една цивилизация ще умре тази вечер

Nova.bg

Завинаги замлъкна гласът на Янка Рупкина

Nova.bg