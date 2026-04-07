Какво време ни очаква около Великден - температури от минус 2° до 15° в следващите дни

Д ъжд и сняг за Великден - такава ще е празничната изненада на времето според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Студен северозападен фронт ще донесе застудяване, валежи и условия за мокър сняг в отделни райони, особено в нощните часове и по високите места.

През нощта вторник срещу сряда на отделни места, главно в източните райони ще превали дъжд, докато над останалата част от страната облачността ще намалее. Вятърът от запад-северозапад малко ще отслабне и ще бъде слаб и умерен. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, в София – около 7°.

В сряда ще духа умерен и силен северозападен вятър и с него ще нахлува студен въздух. Ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, главно над Източна България и на места там ще има превалявания от дъжд.

Максималните температури ще са между 10° и 15°, по-високи в крайните югозападните райони.

В София максималните температури ще са около 12°.

Източник: НИМХ

За сряда в цялата страна е обявен жълт код за силен вятър, показва картата за опасни явления на НИМХ.

Източник: НИМХ

При обявен жълт код за силен вятър от НИМХ предупреждават за възможни опасности от летящи във въздуха предмети. От института съветват гражданите да бъдат внимателни, тъй като са възможни локални затруднения и нарушения на обичайните дейности на открито.

В планините ще преобладава слънчево време. По-значителни увеличения на облачността ще има над масивите от източната половина на страната и на места там ще превали сняг. Ще духа силен и бурен северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух и температурите през деня ще се понижат. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра - около минус 2°.

По Черноморието облачността ще бъде по-често значителни и на места ще има превалявания от дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 11° и 14°. Температурата на морската вода е 8°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Атмосферното налягане слабо ще се повиши и ще бъде малко по-високо от средното за месеца.

През следващите дни времето ще бъде доста променливо, с условия за превалявания; застудяването ще продължи. На повече места ще са валежите в четвъртък, а вечерта и през нощта срещу петък, с понижението на температурите, на места в Северна България и по високите полета дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг.

Източник: НИМХ

Минималните температури ще са близки до нулата, максималните ще са по-ниски в петък - предимно между 7° и 12°. Вятърът от северозапад в четвъртък ще отслабне, в петък в Източна България временно ще е от североизток.

Източник: НИМХ

От събота валежи ще има главно в Източна България и планините, като отново в нощните часове на отделни места в североизточните и планинските райони ще вали и сняг. Минималните температури ще са близки до нулата, от събота на места по високите полета ще са и отрицателни. Максималните ще са най-ниски в петък - предимно между 7° и 12°, през останалите дни в повечето места ще са между 9° и 14°. Вятърът от северозапад в четвъртък ще отслабне, в петък в Източна България временно ще е от североизток, а в събота ще е слаб, най-често от изток-югоизток.

В неделя ще се ориентира от северозапад, в понеделник - от североизток; ще се усили до умерен.

Във вторник вероятността за валежи намалява, ще има повече и по-продължителни разкъсвания и намаления на облачността. Дневните температури ще се повишат.

Източник: НИМХ