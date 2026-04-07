Европейската комисия с позиция за ултиматума на Тръмп към Иран

Е вропейската комисия призова за максимална сдържаност в навечерието на изтичането на ултиматума на президента на САЩ Доналд Тръмп към Иран за отваряне на Ормузкия проток.

"Отхвърляме заплахите за удари по гражданска инфраструктура, това може да засегне милиони хора и да задълбочи войната", каза говорител на комисията на пресконференция, в отговор на въпроси.

"Призоваваме за максимална сдържаност и за защита на гражданите, както и за пълно спазване на международното право", посочи той.

"Дипломацията е отговорът", подчерта говорителят на Европейската комисия.

Тръмп определи поставения от него краен срок на ултиматума за отваряне на Ормузкия проток като окончателен. Той изтича утре в 03:00 ч. българско време.