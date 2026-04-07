Свят

Европейската комисия с позиция за ултиматума на Тръмп към Иран

ЕК: Дипломацията е отговорът

7 април 2026, 16:33
Източник: iStock/Getty Images

Е вропейската комисия призова за максимална сдържаност в навечерието на изтичането на ултиматума на президента на САЩ Доналд Тръмп към Иран за отваряне на Ормузкия проток.

"Отхвърляме заплахите за удари по гражданска инфраструктура, това може да засегне милиони хора и да задълбочи войната", каза говорител на комисията на пресконференция, в отговор на въпроси.

Тръмп: Цяла цивилизация ще умре тази вечер

"Призоваваме за максимална сдържаност и за защита на гражданите, както и за пълно спазване на международното право", посочи той.

"Дипломацията е отговорът", подчерта говорителят на Европейската комисия.

Иран отговори на ултиматума на Тръмп за Ормузкия проток

Тръмп определи поставения от него краен срок на ултиматума за отваряне на Ормузкия проток като окончателен. Той изтича утре в 03:00 ч. българско време.

Източник: БТА, Николай Желязков    
Израел Иран война САЩ ЕС
