България

Автобусни компании в Бургаско искат поскъпване на билетите

Причината е продължаващият ръст на цените на горивата от началото на войната в Иран

7 април 2026, 09:30
З аради продължаващия ръст на цените на горивата от началото на войната в Иран, транспортни фирми алармират, че работят на загуба. Автобусни превозвачи изчисляват, че горивото съставлява 30% от цената на услугата, която предлагат.

В Бургаско автобусни фирми настояха общините да им разрешат да вдигнат цените на билетите с 15 на сто.  

Превозвачи: Ще се наложи да вдигнем билетите

„Тези 15% най-вероятно няма да са достатъчни. Само за 10 дни цените на горивата скочиха с повече от 10 евроцента. Нашите служители не са получили заплати за февруари, защото първо осигуряваме горивата. Правителството е отпуснало малко по-малко от 6 милиона евро за общините, които организират междуградски превози. Това ще стигне максимум за месец. Много бавно се движат средствата от МС през общините до превозвачите”, обясни в ефира на NOVA Румен Христов от Сдружението на автобусните превозвачи.

Той уточни, че в 15.00 ч. ще има среща между браншови организации, Министерството на икономиката и Министерството на финансите, на което се надява да се отпуснат средства за всички междуселищни линии.  

Източник: NOVA    
бургаско автобусни фирми билети цени поскъпване
