България връща на Гърция сърбин от бандата "Розовите пантери"

С лед протест на Софийска градска прокуратура Софийски апелативен съд допусна предаването на гръцките власти на сръбския гражданин J.R. в изпълнение на Европейска заповед за арест.

В началото на годината Софийска градска прокуратура (СГП) внесе в Софийски апелативен съд (САС) протест срещу определението на Софийски градски съд (СГС), с което съдът не допусна изпълнение на Европейска заповед за арест (ЕЗА) спрямо сръбския гражданин J.R., издадена от апелативен прокурор при Апелативна прокуратура Солун, Република Гърция.

Според заповедта обвиняемият заедно с други лица е участвал в организирана престъпна група, извършила грабежи в Гърция.

Групата е известна с името "Розовите пантери". Участниците в нея набелязват бижутерийни магазини, в които впоследствие извършват грабежи, използвайки оръжие. Приближават обектите с нает с фалшива лична карта автомобил. Обличат се с костюми с шапки с ушанки и използват електрически тротинетки.

През 2025 г. J.R. заедно с други лица извършили грабеж на стойност 579 805,75 евро от бижутериен магазин в района на Халкидики, Република Гърция, след което се укрили.