Волтова дъга удари мъж на влак в Кулата, спасяват го с хеликоптер

М ъж е пострадал при инцидент в района на жп гарата в село Кулата, община Петрич, съобщиха пред БТА от пресцентъра на МВР. По първоначална информация инцидентът е станал късно снощи. Пострадалият се е качил на един от вагоните на влак, който се е намирал на гарата и е бил ударен от волтова дъга. Бил е транспортиран веднага в Многопрофилната болница за активно лечение „Югозападна болница"- база 2 Сандански. Пациентът е приет с изгаряния от волтова дъга и политравма, която е настъпила след падането му от вагона.

Д-р Красимир Михайлов, директор на „Спешна помощ" - Благоевград, поясни пред БТА, че пострадалият е в тежко състояние, което е наложило транспортирането му днес преди обяд с въздушна линейка до Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина", след което е транспортиран с линейка до болница „Пирогов".

От полицията допълват, че за случая е уведомена прокуратурата, а обстоятелствата около инцидента се изясняват.