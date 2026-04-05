Издирват 79-годишна жена край Казанлък

Б лизо 50 доброволци, основно от Стара Загора и Казанлък, издирват 79-годишната жена, която сутринта в петък (3 април) изчезна от дома си в казанлъшкото село Ръжена. Това съобщи кметът на населеното място Христо Ванеджиков.
Той обясни, че жената се издирва в района, където е изчезнала, между селата Ръжена и Кънчево.
Кметът каза също, че няма данни тя да има заболявания.
От Областната дирекция на МВР в Стара Загора съобщиха вчера (4 април), че се издирва Танка Колева Манова, на 79 години, от казанлъшкото село Ръжена. От полицията призоваха гражданите, които имат информация относно местонахождението на жената, да съобщят на тел. 112 или в най-близката структура на МВР.