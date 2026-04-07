Заради цените на горивата: Кабинетът осигурява средства за превоз на ученици и междуселищен транспорт

7 април 2026, 08:02
М инистерството на финансите ще осигури необходимия ресурс за компенсиране на увеличените цени на горивата при транспорта на деца и ученици. Средствата от 2,5 млн. евро бяха определени съвместно с Министерството на образованието и науката и ще се предоставят по реда на Закона за предучилищното и училищното образование. Това ще стане с постановление на Министерския съвет, което се очаква да бъде одобрено на правителственото заседание в сряда. 

Осигуряването на ресурса е част от мерките, които правителството одобри като компенсация заради кризата с горивата. 

Заради високите цени: КНСБ предлага пакет от мерки в подкрепа на домакинствата и бизнеса

Мярката ще гарантира превоза с училищни автобуси до края на текущата и началото на следващата учебна година. 

В изпълнение на друга от антикризисните мерки, Министерството на финансите съвместно с Министерството на транспорта и съобщенията, ще осигури до 18 млн. евро за подпомагане на превозвачи, които извършват обществени пътнически превози в междуселищни автобусни линии в планински и други райони. По този начин ще се осигури запазване на междуселищния транспорт в малките населени места, който е единствената възможност за придвижване на населението в тези райони.

С настоящата фискална мярка се цели създаване на условия за непрекъсване на предоставянето на транспортни услуги, които се ползват предимно от силно уязвимите групи от населението (деца до 14 навършени години, учащи се, пенсионери и хора с увреждания и намалена работоспособност над 70 на сто) и ще се адресира рискът да се затварят линии за превоз на пътници по междуселищни автобусни линии, както и повишаване на цените на превозните документи. 

С цел подкрепа на тази част от транспортния сектор, кабинетът „Гюров“ вече прилага мярката за индексиране с 5% на определените за 2025 г. по общини субсидии за обществени пътнически превози, като по този начин се осигури еднакъв подход за увеличение спрямо 2025 година на размера на субсидиите за всички общини с наличие на вътрешноградския транспорт и транспорт в планински и други райони.

Мярката обхваща 159 общини и около 750 превозвачи в страната. Допълнителното финансиране на общините е в общ размер на 11,4 млн. евро. 

Източник: БГНЕС    
Бъдете подготвени! Опасно, но топло време ни очаква във вторник

Бъдете подготвени! Опасно, но топло време ни очаква във вторник

<p>Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"</p>
Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"

Преди 1 ден
<p>Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение</p>
Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение

Преди 1 ден
Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес
Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес

Преди 23 часа
<p>Започва Страстната седмица, какво трябва да знаем</p>
Започва Страстната седмица, какво трябва да знаем

Преди 1 ден
Блястящ спектакъл в Нощта на дуетите в "Като две капки вода"

Блястящ спектакъл в Нощта на дуетите в “Като две капки вода”

Дуото Симона и Михаела Маринова спечелиха с образите на Марая Кери и Уитни Хюстън

,

Откриха неизвестна човешка линия в Китай, оцеляла през Ледниковата епоха

Учени идентифицираха древна генетична линия в Северен Източен Азия, която не само е преживяла последния ледников максимум, но и успешно се е адаптирала към затоплящия се климат, променяйки представите ни за прехода към уседнал живот

Мислите се за аутсайдер? 3 знака, че всъщност притежавате мощна харизма, без да го осъзнавате

Мислите се за аутсайдер? 3 знака, че всъщност притежавате мощна харизма, без да го осъзнавате

Харизмата не е в силния глас, а в начина, по който другите се чувстват около вас. Разберете защо способността да разведрявате неудобното мълчание и фактът, че непознати ви се доверяват, са сигурни сигнали, че притежавате рядък вроден магнетизъм

Войната в Украйна: Как Русия унищожава културното наследство

Войната в Украйна: Как Русия унищожава културното наследство

Русия да бъде извадена от списъка на цивилизованите страни, които се грижат за културното наследство – за това настоява Украйна

Грешките, които съсипват великденските яйца

Грешките, които съсипват великденските яйца

Великденските яйца могат да загубят равномерния си цвят или да изглеждат небрежно поради няколко често срещани грешки по време на подготовката и боядисването

Накратко: Може ли конфликтът в Иран да предизвика нова глобална енергийна криза?

Накратко: Може ли конфликтът в Иран да предизвика нова глобална енергийна криза?

Блокада на Ормузкия проток може да доведе до шоков скок в цените на горивата и храните в Европа. Василена Василева обяснява защо 20% от световния петрол са ключът към стабилността на икономиката ни и какви мерки за икономии обмисля вече Брюксел

ЦИК призова младите избиратели да гласуват

ЦИК призова младите избиратели да гласуват

От избирателната комисия съветват младежите да проверят къде ще гласуват

Тръмп се ядоса: Ще открием кой каза за втория пилот на медиите

Тръмп се ядоса: Ще открием кой каза за втория пилот на медиите

Над 170 самолета участвали в спасителните операции в Иран

Голям спад на продажбите на имоти в София и други големи градове

Голям спад на продажбите на имоти в София и други големи градове

В София са вписани 7529 сделки, което е спад с 38,1 на сто спрямо предходното тримесечие

Израел удари най-голямото газово находище в Иран

Израел удари най-голямото газово находище в Иран

Беше нанесен и удар по петролен комплекс

Румънски съд освободи Андрю Тейт

Румънски съд освободи Андрю Тейт

Братята Тейт са обект на разследвания и в други държави

Тежка катастрофа с жертва затвори пътя София – Варна

Тежка катастрофа с жертва затвори пътя София – Варна

Пътят е затворен, въведени са обходни маршрути и в двете посоки

<p>Тръмп заплаши да унищожи Иран за 4 часа</p>

Тръмп отправи финален ултиматум към Иран

Тръмп нарече американците, които са против войната с Иран, "глупави"

Тръмп обяви, че е въоръжил опозицията и кюрдите в Иран, те отричат

Тръмп обяви, че е въоръжил опозицията и кюрдите в Иран, те отричат

Хаменей обвини Тръмп, че е "престъпник" и че е лично замесен в подстрекаването на демонстрациите

Уникална снимка на обратната страна на Луната от НАСА

Уникална снимка на обратната страна на Луната от НАСА

АПИ спира 24-часовата пътна помощ за леки автомобили

АПИ спира 24-часовата пътна помощ за леки автомобили

Започват проверки на договорите от предходните месеци

