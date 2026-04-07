Откраднаха над тон дизелово гориво от болница

П олицията в Гълъбово разследва мащабна кражба на гориво от двора на местното лечебно заведение, при която са отнети около 1100 литра дизел.

По данни на разследващите престъплението е било разкрито на 6 април, след като служители са установили липсата на горивото и следи от нерегламентирано проникване.

Предполага се, че извършителите са влезли в обекта през гаражно помещение, откъдето са осъществили достъп до съхраняваните ресурси.

Освен дизеловото гориво, от мястото липсват и части от дизелов генератор, както и значително количество електрически проводници. Откраднатите елементи са от съществено значение за нормалната работа на болницата, особено при аварийни ситуации и прекъсвания на електрозахранването, предаде NOVA.

По случая е образувано досъдебно производство, като органите на реда извършват огледи и събират доказателства. Работи се по установяване на извършителите и изясняване на всички обстоятелства около престъплението.

Разследването продължава.