Забраниха на Кание Уест да стъпва във Великобритания

С лед уикенд, белязан от скандал, британското правителство обяви, че забранява на Кание Уест да влиза в Обединеното кралство за планираните му концерти през юли заради антисемитските му изказвания през последните години, въпреки че американският рапър заяви желание да се срещне с еврейската общност в страната.

В резултат на това участие, организаторите на фестивала „Уайърлес“, на който той трябваше да бъде хедлайнер, обявиха отмяната на събитието, планирано за 10–12 юли в Лондон.

48-годишният Уест е подал на 6 арпил заявление за електронно разрешение за пътуване (ETA), за да влезе на британска територия, съобщи Би Би Си, позовавайки се на вътрешното министерство. Искането е било отхвърлено с аргумента, че „присъствието му не би било в обществен интерес“, допълва британската медия.

Забраната идва близо две седмици след подпалването на четири линейки на еврейската общност край синагога в Лондон - инцидент, засилил тревогите сред британските евреи, вече разтърсени от нападението срещу синагога в Манчестър на 2 октомври 2025 г., при което двама вярващи загинаха, а трима бяха тежко ранени.

Йе, както се нарича в момента, загуби през последните години множество фенове и редица търговски договори заради антисемитски и расистки изказвания. През 2023 г. той заяви, че „обича нацистите“, а през май 2025 г. издаде песен, озаглавена „Heil Hitler“.

Обявяването му като основен изпълнител на фестивала предизвика възмущение, включително от премиера Киър Стармър, който определи присъствието му като „дълбоко обезпокоително“.

„Правителството очевидно взе правилното решение по този въпрос. За веднъж, когато заяви, че антисемитизмът няма място във Великобритания, то подкрепи думите си с действия“, посочиха от организацията „Кампания срещу антисемитизма“ в свое изявление.

На 6 април редица представители на еврейски организации и кметът на Лондон Садик Хан също изразиха несъгласие с участието му. Спонсори на фестивала, сред които „Пепси“ и „Диаджо“, обявиха, че се оттеглят от събитието.

Главният изпълнителен директор на музикалния промоутър „Фестивал Рипъблик“ Мелвин Бен от своя страна призова към „прошка“.

Йе реагира на скандала с писмо, публикувано като платена публикация във „Уолстрийт Джърнъл“.

„Моята цел е да дойда в Лондон и да представя спектакъл на промяната, като донеса единство, мир и любов чрез музиката си“, пише бившият съпруг на Ким Кардашиян в посланието, озаглавено „До онези, които нараних“.

„Знам, че думите не са достатъчни. Трябва да покажа промяната с действията си. Ако сте готови, аз съм тук“, допълва той, заявявайки готовност да се срещне с представители на еврейската общност във Великобритания, за да „ги изслуша“.

„Не търся нито съчувствие, нито привилегии, макар че се надявам да заслужа прошката ви“, пише още той, като се позовава на биполярното си разстройство, за да обясни расистките си изказвания.

Въпреки противоречията Йе продължава да привлича значителен интерес. Планирани са негови концерти на 6 юни в „Гелредом“ в Арнем, Нидерландия, както и на 11 юни на стадион „Велодром“ в Марсилия, Франция, където участието му също предизвиква критики.