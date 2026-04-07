Забраниха на Кание Уест да стъпва във Великобритания

Свят

7 април 2026, 18:14
С лед уикенд, белязан от скандал, британското правителство обяви, че забранява на Кание Уест да влиза в Обединеното кралство за планираните му концерти през юли заради антисемитските му изказвания през последните години, въпреки че американският рапър заяви желание да се срещне с еврейската общност в страната.

В резултат на това участие, организаторите на фестивала „Уайърлес“, на който той трябваше да бъде хедлайнер, обявиха отмяната на събитието, планирано за 10–12 юли в Лондон.

48-годишният Уест е подал на 6 арпил заявление за електронно разрешение за пътуване (ETA), за да влезе на британска територия, съобщи Би Би Си, позовавайки се на вътрешното министерство. Искането е било отхвърлено с аргумента, че „присъствието му не би било в обществен интерес“, допълва британската медия.

Забраната идва близо две седмици след подпалването на четири линейки на еврейската общност край синагога в Лондон - инцидент, засилил тревогите сред британските евреи, вече разтърсени от нападението срещу синагога в Манчестър на 2 октомври 2025 г., при което двама вярващи загинаха, а трима бяха тежко ранени.

Йе, както се нарича в момента, загуби през последните години множество фенове и редица търговски договори заради антисемитски и расистки изказвания. През 2023 г. той заяви, че „обича нацистите“, а през май 2025 г. издаде песен, озаглавена „Heil Hitler“.

Обявяването му като основен изпълнител на фестивала предизвика възмущение, включително от премиера Киър Стармър, който определи присъствието му като „дълбоко обезпокоително“.

„Правителството очевидно взе правилното решение по този въпрос. За веднъж, когато заяви, че антисемитизмът няма място във Великобритания, то подкрепи думите си с действия“, посочиха от организацията „Кампания срещу антисемитизма“ в свое изявление.

На 6 април редица представители на еврейски организации и кметът на Лондон Садик Хан също изразиха несъгласие с участието му. Спонсори на фестивала, сред които „Пепси“ и „Диаджо“, обявиха, че се оттеглят от събитието.

Главният изпълнителен директор на музикалния промоутър „Фестивал Рипъблик“ Мелвин Бен от своя страна призова към „прошка“.

Йе реагира на скандала с писмо, публикувано като платена публикация във „Уолстрийт Джърнъл“.

„Моята цел е да дойда в Лондон и да представя спектакъл на промяната, като донеса единство, мир и любов чрез музиката си“, пише бившият съпруг на Ким Кардашиян в посланието, озаглавено „До онези, които нараних“.

„Знам, че думите не са достатъчни. Трябва да покажа промяната с действията си. Ако сте готови, аз съм тук“, допълва той, заявявайки готовност да се срещне с представители на еврейската общност във Великобритания, за да „ги изслуша“.

„Не търся нито съчувствие, нито привилегии, макар че се надявам да заслужа прошката ви“, пише още той, като се позовава на биполярното си разстройство, за да обясни расистките си изказвания.

Въпреки противоречията Йе продължава да привлича значителен интерес. Планирани са негови концерти на 6 юни в „Гелредом“ в Арнем, Нидерландия, както и на 11 юни на стадион „Велодром“ в Марсилия, Франция, където участието му също предизвиква критики.

Европейската комисия с позиция за ултиматума на Тръмп към Иран

Европейската комисия с позиция за ултиматума на Тръмп към Иран

Тръмп: Цяла цивилизация ще умре тази вечер

Тръмп: Цяла цивилизация ще умре тази вечер

Китай и Русия наложиха вето в ООН на резолюция за Ормузкия проток

Китай и Русия наложиха вето в ООН на резолюция за Ормузкия проток

КС се произнесе за срока за и. ф. главен прокурор

КС се произнесе за срока за и. ф. главен прокурор

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Как кучетата най-често хващат бълхи

Как кучетата най-често хващат бълхи

dogsandcats.bg
„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
Ексклузивно

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Преди 5 часа
<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
Ексклузивно

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Преди 5 часа
<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
Ексклузивно

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Преди 8 часа
<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Ексклузивно

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Преди 7 часа
Последни новини

350-тонен кран падна в Белград

350-тонен кран падна в Белград

Свят Преди 1 час

Един човек е загинал, а други трима работници са ранени

Откриха вещи на изчезналата жена от Ръжена

Откриха вещи на изчезналата жена от Ръжена

България Преди 1 час

Следите сочат, че тя се върнала към селото

<p>Пет ключови момента от полета на &quot;Артемис II&quot;</p>

Затъмнения на комуникацията, счупени рекорди и послание от миналото: Пет ключови момента от полета на "Артемис II"

Свят Преди 2 часа

Екипажът на капсулата "Орион" прекара емоционален ден, документирайки повърхността на Луната

Президентът на Куба Мигел Диас-Канел

„Да умреш за родината е живот“: Куба заплаши Тръмп с партизанска война

Свят Преди 2 часа

Иран постави условия за преговори

Иран постави условия за преговори

Свят Преди 2 часа

Техеран отхвърля възможността за споразумение за спиране на огъня със САЩ

Над 10 тона месо в незаконна кланица в Дебелец

Над 10 тона месо в незаконна кланица в Дебелец

България Преди 3 часа

БАБХ спря частично и дейността на месокомбинат в Свищов

Може ли наистина Иран да бъде „заличен“ за една нощ

Може ли наистина Иран да бъде „заличен“ за една нощ

Свят Преди 3 часа

Ето някои изчисления на военен анализатор за една хипотетична мисия

Волтова дъга удари мъж на влак в Кулата, спасяват го с хеликоптер

Волтова дъга удари мъж на влак в Кулата, спасяват го с хеликоптер

България Преди 3 часа

За случая е уведомена прокуратурата, а обстоятелствата около инцидента се изясняват

Мъж стреля с пистолет край деца в София

Мъж стреля с пистолет край деца в София

България Преди 3 часа

Мъжът е задържан за срок до 72 часа

България връща на Гърция сърбин от бандата "Розовите пантери"

България връща на Гърция сърбин от бандата "Розовите пантери"

България Преди 4 часа

Да спиш на пода в къщата на Краля: Как племенникът на Майкъл Джексън се превъплъти в него

Да спиш на пода в къщата на Краля: Как племенникът на Майкъл Джексън се превъплъти в него

Любопитно Преди 4 часа

Джафар Джексън, който влиза в ролята на Краля на попа в предстоящия биографичен филм „Майкъл“, разкри необичайните методи, чрез които се е подготвял за образ

Шеф Манчев разпалва емоциите в Червен бряг

Шеф Манчев разпалва емоциите в Червен бряг

Любопитно Преди 4 часа

„Кошмари в кухнята“ се превръща в истинска сензация за жителите на града

Сватбена вечеря и любовни трепети в Hell’s Kitchen тази вечер

Сватбена вечеря и любовни трепети в Hell’s Kitchen тази вечер

Любопитно Преди 4 часа

Противоречивата Маргарита отново става част от Кухнята на Ада

Откраднаха над тон дизелово гориво от болница

Откраднаха над тон дизелово гориво от болница

България Преди 4 часа

Предполага се, че извършителите са влезли в обекта през гаражно помещение

<p>Тъкър Карлсън разкритикува Тръмп за публикаци с нецензурна на Великден</p>

"Отвратително на всяко ниво": Тъкър Карлсън разкритикува Доналд Тръмп за публикаци с нецензурна на Великден

Свят Преди 4 часа

Бившият водещ на Fox News осъди американския президент за това, че "се подиграва" с исляма

Почина българската народна певица Янка Рупкина

Почина българската народна певица Янка Рупкина

България Преди 5 часа

Тя си отиде от този свят след продължително боледуване

Всичко от днес

От мрежата

10 начина как да подготвите кучето си за настъпващата пролет

dogsandcats.bg

Холандска овчарка и Белгийска Малиноа: по какво се различават

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg
1

Слънцето изгрява за Цветница

sinoptik.bg

Лангвишинг: Психологическото състояние, за което никой не говори

Edna.bg

След инсулта: Диджей Марти G се връща на сцената

Edna.bg

Дарвин Нунес се завръща във Висшата лига

Gong.bg

ДК отново глоби Левски за закъснение

Gong.bg

НАСА показа „Залезът на Земята” през погледа на мисията „Артемис II” (СНИМКИ)

Nova.bg

Доналд Тръмп: Цяла една цивилизация ще умре тази вечер

Nova.bg