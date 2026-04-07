Почина българската народна певица Янка Рупкина

Н а 87-годишна възраст почина народната певица Янка Рупкина. Тя си отиде от този свят след продължително боледуване.

Само преди три дни Рупкина бе изписана от болница в тежко състояние и не успя да се възстанови.

Тя е изпълнителка на песенен фолклор от Странджанския край. Световната си известност певицата дължи на своя изключителен глас и на работата си с вокално трио „Българка“. През март тя бе настанена в болница в тежко състояние.

Рупкина е родена през 1938 г. в с. Богданово, тогава в Царство България. Първоначално избира друго благородно призвание – завършва техникум за медицински сестри в Бургас. Но съдбата се намесва, когато 22-годишната Янка завоюва първа награда на събора-надпяване в с. Граматиково. Там е забелязана от фолклористи, които я канят да се яви в София на конкурс на Ансамбъла за народни песни на Българското национално радио.

Янка Рупкина печели конкурса и от 1960 г. в продължение на три десетилетия е солистка на този състав.

През годините осъществява много записи за фонда на БНР, издава грамофонни плочи в "Балкантон", снима филми за БНТ. В края на 70-те години създава трио "Българка" заедно с певиците Ева Георгиева и Стоянка Бонева. С това трио Янка Рупкина печели световна популярност и представя българското народно пеене по целия свят. Самостоятелно и с триото осъществява съвместни проекти със световноизвестни музиканти като Кейт Буш,Крис де Бърг, Джордж Харисън, Линда Ронстад, "Трансглобал Ъндърграунд" и др.

През дългия си творчески път е удостоена с много награди.

Нейната песен "Калиманку, Денку" в обработка на Красимир Кюркчийски впечатлява особено много швейцарския продуцент Марсел Селие, който я нарежда сред любимите си заглавия в поредицата албуми на "Мистерията на българските гласове". В тази странджанска народна песен се разказва за нещастна любов, породена от древен обичай. В странджанския край кумството се е считало за роднинство и не позволявало на кум и кръстница да се обичат (калимана - кръстница).

Поклон пред паметта ѝ.