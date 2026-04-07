Нови случаи на заразени с морбили във Враца и Плевен

България

7 април 2026, 12:03
Н ови седем случая на заразени с морбили са регистрирани в областите Враца и Плевен. Това съобщават на сайта си от Министерството на здравеопазването.

Ръст на случаите на морбили у нас

С тях общият брой на случаите на морбили в страната става 80, като данните са обобщени към 6 април. 

Морбили (дребна шарка) е остро инфекциозно заболяване, характеризиращо се с обща интоксикация, възпаление на лигавицата на горните дихателни пътища, характерен кожен обрив и често настъпващи усложнения, посочват на сайта си от Столичната регионална здравна инспекция. Морбилният вирус се отделя във въздуха при говор, издишване, кихане, кашляне и плач. Обикновено заразяването с морбили се осъществява при близък, непосредствен контакт - на разстояние 1-2 метра, в закрити помещения, транспортни средства, училища. Вирусът прониква през лигавицата на горните дихателни пътища и конюнктивите. Инкубационният период е средно 12-14 дни.

В България имунизацията срещу морбили е задължителна и трябва да бъде направена на 13-месечна възраст и в годината на навършване на 12-годишна възраст на детето. 

Преди дни служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски каза, че в двата региона - Враца и Плевен, вече са заети почти всички болнични легла заради хоспитализирани пациенти, заболели от морбили. 

Източник: БТА, Десислава Пеева    
