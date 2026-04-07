Свят

Иран постави условия за преговори

Техеран отхвърля възможността за споразумение за спиране на огъня със САЩ

7 април 2026, 16:07
И ран постави предварителни условия за преговори за траен мир със САЩ, предаде "Ройтерс", като се позова на високопоставен представител на Ислямската република. Те включват незабавно прекратяване на ударите, гаранции, че атаките няма да се повторят, и компенсация за нанесените щети.  

Иран с контрапредложение на плана на Тръмп

Техеран отхвърля възможността за споразумение за спиране на огъня със САЩ, ако то е само временно, заяви официалният представител.

Тръмп: Иран е готов за примирие, но условията не са достатъчно добри

Необходимо е трайно мирно споразумение, което да даде право на Иран да събира такси от корабите, преминаващи през Ормузкия проток, като те ще варират спрямо вида на плавателния съд, товара му и текущата обстановка, добави той.

Източник: БТА, Деяна Христова    
Израел Иран война САЩ
