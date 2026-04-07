КС се произнесе за срока за и. ф. главен прокурор

7 април 2026, 17:20
Н а свое заседание днес Конституционният съд се произнесе с решение по конституционното дело за прекратяване на мандата на главния прокурор, докладвано от съдия Янаки Стоилов.

Съдът отхвърли искането на състав на Апелативния съд – Варна за установяване на противоконституционност на чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт.

КС реши да разгледа казуса с мандата на Сарафов

Въпросната алинея гласи, че "при предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на главния прокурор, председателя на Върховния касационен съд или председателя на Върховния административен съд се определя временно изпълняващ съответните функции, при спазване на следното условие: едно и също лице няма право да изпълнява съответните функции за срок, по-дълъг от 6 месеца, без значение дали е имало прекъсвания в изпълнението на функциите".

Апелативният съд във Варна пита КС дали и.ф. главен прокурор може да възобновява дела

В заседанието участваха всички 12 конституционни съдии. Решението е подписано със становище от съдиите Павлина Панова, Атанас Семов, Янаки Стоилов, Соня Янкулова и Борислав Белазелков.

Тук можете да прочетете целия текст на решението на Конституционния съд.

Въпросите, които са от компетентността на Конституционния съд по това дело, са: дали липсата на конкретна уредба в Основния закон на "временно изпълняващ функциите" на председател на ВКС, на председател на ВАС и на главен прокурор позволява на Народното събрание да го уреди със закон, без да нарушава принципите на правовата държава, на разделението на властите и на независимостта на съдебната власт, както и за пределите на законодателната дискреция относно времевото ограничаване на изпълнението на съответната функция от едно и също лице.

Според КС Компетентността да избере председател на ВКС, председател на ВАС и главен прокурор, както и да определи временно изпълняващи функциите им принадлежи на кадровия орган на съдебната власт - ВСС, който осъществява правомощията си чрез пленум, съдийска и прокурорска колегия.

КС приема, че след като уредбата на "временно изпълняващ функциите" на председател на ВКС, на председател на ВАС и на главен прокурор е в дискрецията на Народното събрание, то не е противоконституционно едно и също лице да може да изпълнява съответните функции само в рамките на определен от закона срок.

Следва да се има предвид, че 6-месечният срок, установен в оспорената разпоредба на чл. 173, ал. 15 на ЗСВ, не е мандат на временно изпълняващия функциите на главен прокурор, председател на ВКС или на ВАС, защото мандат е установен единствено за титулярите на тези длъжности.

Целта на въвеждането на срок с оспорената разпоредба е да не се допуска неограничено във времето изпълняване на функциите на главен прокурор, на председател на ВКС или на председател на ВАС от едно и също лице, подчертават от КС.

Европейската комисия с позиция за ултиматума на Тръмп към Иран

Европейската комисия с позиция за ултиматума на Тръмп към Иран

Тръмп: Цяла цивилизация ще умре тази вечер

Тръмп: Цяла цивилизация ще умре тази вечер

Китай и Русия наложиха вето в ООН на резолюция за Ормузкия проток

Китай и Русия наложиха вето в ООН на резолюция за Ормузкия проток

КС се произнесе за срока за и. ф. главен прокурор

КС се произнесе за срока за и. ф. главен прокурор

Кои дентални услуги покрива НЗОК и колко трябва да доплатим

Кои дентални услуги покрива НЗОК и колко трябва да доплатим

pariteni.bg
Тийнейджърите не само пишат съобщения, а правят и TikTok видеа, докато шофират

Тийнейджърите не само пишат съобщения, а правят и TikTok видеа, докато шофират

carmarket.bg
„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
Ексклузивно

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Преди 5 часа
<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
Ексклузивно

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Преди 5 часа
<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
Ексклузивно

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Преди 8 часа
<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Ексклузивно

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Преди 7 часа
Обратно в сайта X

Последни новини

Забраниха на Кание Уест да стъпва във Великобритания

Забраниха на Кание Уест да стъпва във Великобритания

Свят Преди 51 минути

Планирани са негови концерти на 6 юни в „Гелредом“ в Арнем, Нидерландия, както и на 11 юни на стадион „Велодром“ в Марсилия

350-тонен кран падна в Белград

350-тонен кран падна в Белград

Свят Преди 1 час

Един човек е загинал, а други трима работници са ранени

Янкулов предложи дисциплинарно производство срещу Русинова

Янкулов предложи дисциплинарно производство срещу Русинова

България Преди 2 часа

Правосъдният министър успя да внесе предложението в рамките на днешния ден

<p>Пет ключови момента от полета на &quot;Артемис II&quot;</p>

Затъмнения на комуникацията, счупени рекорди и послание от миналото: Пет ключови момента от полета на "Артемис II"

Свят Преди 2 часа

Екипажът на капсулата "Орион" прекара емоционален ден, документирайки повърхността на Луната

Президентът на Куба Мигел Диас-Канел

„Да умреш за родината е живот“: Куба заплаши Тръмп с партизанска война

Свят Преди 2 часа

Над 10 тона месо в незаконна кланица в Дебелец

Над 10 тона месо в незаконна кланица в Дебелец

България Преди 3 часа

БАБХ спря частично и дейността на месокомбинат в Свищов

Може ли наистина Иран да бъде „заличен“ за една нощ

Може ли наистина Иран да бъде „заличен“ за една нощ

Свят Преди 3 часа

Ето някои изчисления на военен анализатор за една хипотетична мисия

Волтова дъга удари мъж на влак в Кулата, спасяват го с хеликоптер

Волтова дъга удари мъж на влак в Кулата, спасяват го с хеликоптер

България Преди 3 часа

За случая е уведомена прокуратурата, а обстоятелствата около инцидента се изясняват

Мъж стреля с пистолет край деца в София

Мъж стреля с пистолет край деца в София

България Преди 3 часа

Мъжът е задържан за срок до 72 часа

Иран заплаши да превърне войната в световна

Иран заплаши да превърне войната в световна

Свят Преди 4 часа

Корпусът на гвардейците на ислямската революция: Нашият отговор ще се разпростре отвъд региона

Взривове на остров Харг: САЩ удариха „петролното сърце“ на Иран след заплахите от Тръмп

Взривове на остров Харг: САЩ удариха „петролното сърце“ на Иран след заплахите от Тръмп

Свят Преди 4 часа

Вашингтон потвърди прецизни удари срещу остров Харг, след като иранската агенция Mehr съобщи за мощни взривове. Атаката е директен отговор на заплахите на Тръмп, докато Техеран предупреждава за пълна петролна изолация на Запада при нова ескалация

България връща на Гърция сърбин от бандата "Розовите пантери"

България връща на Гърция сърбин от бандата "Розовите пантери"

България Преди 4 часа

Да спиш на пода в къщата на Краля: Как племенникът на Майкъл Джексън се превъплъти в него

Да спиш на пода в къщата на Краля: Как племенникът на Майкъл Джексън се превъплъти в него

Любопитно Преди 4 часа

Джафар Джексън, който влиза в ролята на Краля на попа в предстоящия биографичен филм „Майкъл“, разкри необичайните методи, чрез които се е подготвял за образ

Шеф Манчев разпалва емоциите в Червен бряг

Шеф Манчев разпалва емоциите в Червен бряг

Любопитно Преди 4 часа

„Кошмари в кухнята“ се превръща в истинска сензация за жителите на града

Сватбена вечеря и любовни трепети в Hell’s Kitchen тази вечер

Сватбена вечеря и любовни трепети в Hell’s Kitchen тази вечер

Любопитно Преди 4 часа

Противоречивата Маргарита отново става част от Кухнята на Ада

Откраднаха над тон дизелово гориво от болница

Откраднаха над тон дизелово гориво от болница

България Преди 4 часа

Предполага се, че извършителите са влезли в обекта през гаражно помещение

Всичко от днес

От мрежата

10 начина как да подготвите кучето си за настъпващата пролет

dogsandcats.bg

Холандска овчарка и Белгийска Малиноа: по какво се различават

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg
1

Слънцето изгрява за Цветница

sinoptik.bg

Лангвишинг: Психологическото състояние, за което никой не говори

Edna.bg

След инсулта: Диджей Марти G се връща на сцената

Edna.bg

Дарвин Нунес се завръща във Висшата лига

Gong.bg

ДК отново глоби Левски за закъснение

Gong.bg

НАСА показа „Залезът на Земята” през погледа на мисията „Артемис II” (СНИМКИ)

Nova.bg

Доналд Тръмп: Цяла една цивилизация ще умре тази вечер

Nova.bg