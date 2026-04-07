Над 10 тона месо в незаконна кланица в Дебелец

България

БАБХ спря частично и дейността на месокомбинат в Свищов

7 април 2026, 16:02
Източник: БАБХ

О бластната дирекция по безопасност на храните – Велико Търново, разкри незаконна кланица в град Дебелец. При внезапна проверка по сигнал нарушителите са хванати по време на клане.

Инспекторите са намерили над 10 тона охладено и замразено месо без идентификация и придружаващи документи. В хладилна камера са открити над 10 заклани говеда, а други пет агнета са били в процес на клане. В хода на проверката е открита още една камера със замразени говеда. Месото ще бъде насочено за унищожаване в екарисаж.

След проверки на БАБХ: Унищожават над 6,5 тона храни в предприятие край Дряново

Незаконната дейност е осъществявана в сграда на бивше ТКЗС. Там е регистриран животновъден обект, поставен под възбрана миналата седмица заради установени животни без ушни марки и с неизяснен произход. На собственика ще бъдат съставени актове за административни нарушения.

На място са извикани служители на Икономическа полиция. Информация по случая е предадена и на Прокуратурата за образуване на досъдебно производство. Проверките и процесуалните действия по случая продължават.

Освен това БАБХ спря частично дейността на месокомбинат в Свищов заради сериозни нарушения при съхранението и проследимостта на месото и месните продукти. Повече от 10 тона храни ще бъдат унищожени, тъй като не отговарят на изискванията за безопасност. Проверката продължава. С нея са ангажирани екипи на областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) във Велико Търново, София град и Плевен. 

Откриха 50 тона месо без документи за произход

Различни видове месо – сурово и преработено – са съхранявани в едни и същи хладилни камери, без ясно разграничение и при компрометирани хигиенни условия. В отделни помещения са открити замърсени повърхности, лошо поддържани стени и подове, както и липса на топла вода и необходимите средства за измиване и дезинфекция.

Липсва пълна проследимост на значителни количества месо. Част от продуктите са без етикети, без ясно обозначени партидни номера и дати на замразяване, което прави невъзможен ефективният контрол и създава риск за здравето на потребителите.

В хладилните камери на предприятието са открити над 4,3 тона месо и месни продукти, включително свинско, телешко и птиче месо, кайма и различни обрезки, съхранявани при условия, които не отговарят на нормативните изисквания. Някои от тях са без идентификация, други – с изтекъл срок на годност. Допълнително са намерени още 800 агнета без здравна маркировка. Всичко това ще бъде унищожено. 

Докато не бъдат отстранени всички нарушения, БАБХ разпореди частично спиране на дейността на предприятието, включително използването на конкретни хладилни съоръжения. Дейността може да бъде възобновена само след повторна проверка, която да докаже пълно съответствие със законовите изисквания. 

Източник: БАБХ    
Тръмп: Цяла цивилизация ще умре тази вечер

Тръмп: Цяла цивилизация ще умре тази вечер

Може ли наистина Иран да бъде „заличен“ за една нощ

Може ли наистина Иран да бъде „заличен“ за една нощ

Иран постави условия за преговори

Иран постави условия за преговори

Мъж стреля с пистолет край деца в София

Мъж стреля с пистолет край деца в София

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Американски стафордширски териер и Питбул: По какво се различават?

Американски стафордширски териер и Питбул: По какво се различават?

dogsandcats.bg
<p>Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"</p>
Ексклузивно

Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"

Преди 1 ден
<p>Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение</p>
Ексклузивно

Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение

Преди 1 ден
Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес
Ексклузивно

Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес

Преди 1 ден
<p>Започва Страстната седмица, какво трябва да знаем</p>
Ексклузивно

Започва Страстната седмица, какво трябва да знаем

Преди 1 ден
Последни новини

<p>ЕК с позиция за ултиматума на Тръмп към Иран</p>

Европейската комисия с позиция за ултиматума на Тръмп към Иран

Свят Преди 11 минути

ЕК: Дипломацията е отговорът

Янкулов предложи дисциплинарно производство срещу Русинова

Янкулов предложи дисциплинарно производство срещу Русинова

България Преди 17 минути

Правосъдният министър успя да внесе предложението в рамките на днешния ден

България връща на Гърция сърбин от бандата "Розовите пантери"

България връща на Гърция сърбин от бандата "Розовите пантери"

България Преди 1 час

Да спиш на пода в къщата на Краля: Как племенникът на Майкъл Джексън се превъплъти в него

Да спиш на пода в къщата на Краля: Как племенникът на Майкъл Джексън се превъплъти в него

Любопитно Преди 2 часа

Джафар Джексън, който влиза в ролята на Краля на попа в предстоящия биографичен филм „Майкъл“, разкри необичайните методи, чрез които се е подготвял за образ

Шеф Манчев разпалва емоциите в Червен бряг

Шеф Манчев разпалва емоциите в Червен бряг

Любопитно Преди 2 часа

„Кошмари в кухнята“ се превръща в истинска сензация за жителите на града

Сватбена вечеря и любовни трепети в Hell’s Kitchen тази вечер

Сватбена вечеря и любовни трепети в Hell’s Kitchen тази вечер

Любопитно Преди 2 часа

Противоречивата Маргарита отново става част от Кухнята на Ада

Откраднаха над тон дизелово гориво от болница

Откраднаха над тон дизелово гориво от болница

България Преди 2 часа

Предполага се, че извършителите са влезли в обекта през гаражно помещение

<p>Тъкър Карлсън разкритикува Тръмп за публикаци с нецензурна на Великден</p>

"Отвратително на всяко ниво": Тъкър Карлсън разкритикува Доналд Тръмп за публикаци с нецензурна на Великден

Свят Преди 2 часа

Бившият водещ на Fox News осъди американския президент за това, че "се подиграва" с исляма

Почина българската народна певица Янка Рупкина

Почина българската народна певица Янка Рупкина

България Преди 2 часа

Тя си отиде от този свят след продължително боледуване

Край на безпаричието: Три зодии се измъкват от финансовия капан

Край на безпаричието: Три зодии се измъкват от финансовия капан

Любопитно Преди 2 часа

През април 2026 г. финансовото положение може да се промени за определени зодиакални знаци след труден период. Това бележи преход към по-стабилна фаза, с нови възможности за доходи и разрешаване на парични въпроси

<p>Тръмп: Моята ярост към НАТО започна с Гренландия</p>

Доналд Тръмп: Моята ярост към НАТО започна с Гренландия

Свят Преди 2 часа

"Искаме Гренландия. Те не искат да ни я дадат. И аз казах: "довиждане", избухва американският президент, докато съюзниците отказват да подкрепят войната срещу Иран

КС ще разгледа спорното решение на парламента за борба с ценовия шок

КС ще разгледа спорното решение на парламента за борба с ценовия шок

България Преди 2 часа

Съдът ще разгледа по същество искането на МС те да бъдат обявени за противоконституционни

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Любопитно Преди 2 часа

Поп иконата сподели емоционално съобщение до феновете си, след като лекари ѝ забраниха да излезе на сцената в Монреал. Певицата се бори с тежка респираторна инфекция, която е влошила състоянието ѝ часове преди шоуто

<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>

Секретна бележка на разузнаването разкри къде е новият лидер на Иран: Моджтаба Хаменей е в критично състояние и не може да управлява

Свят Преди 3 часа

Секретен доклад на САЩ и Израел, виден от The Times, разкрива, че наследникът на Хаменей е в безсъзнание в град Кум. Докато Техеран използва AI видеа за пропаганда, разузнаването твърди, че новият лидер е в тежко състояние и не взема решения

<p>Алтернатива: Турция откри нов транзитен коридор за стоки от Саудитска Арабия</p>

Алтернатива на Ормузкия проток: Турция откри нов транзитен коридор за стоки от Саудитска Арабия

Свят Преди 3 часа

Анкара вече е започнала да издава транзитни визи в рамките на новото споразумение

Какво време ни очаква около Великден - температури от минус 2° до 15° в следващите дни

Какво време ни очаква около Великден - температури от минус 2° до 15° в следващите дни

България Преди 3 часа

Максималните температури в сряда ще са между 10° и 15°

Всичко от днес

От мрежата

10 начина как да подготвите кучето си за настъпващата пролет

dogsandcats.bg

Холандска овчарка и Белгийска Малиноа: по какво се различават

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg
1

Слънцето изгрява за Цветница

sinoptik.bg

Подготви двора си за пролетта с мощна безжична косачка-тример 8 в 1

Edna.bg

Ръсел Кроу: Гладиаторът, който никога не слезе от арената

Edna.bg

Ерол Дост с разгромна победа в гласуването за WINBET Гол на кръга

Gong.bg

Стоичков каза за ЦСКА и Милан, и Барселона може да дойде в София

Gong.bg

Доналд Тръмп: Цяла една цивилизация ще умре тази вечер

Nova.bg

Завинаги замлъкна гласът на Янка Рупкина

Nova.bg