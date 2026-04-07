Над 10 тона месо в незаконна кланица в Дебелец

О бластната дирекция по безопасност на храните – Велико Търново, разкри незаконна кланица в град Дебелец. При внезапна проверка по сигнал нарушителите са хванати по време на клане.

Инспекторите са намерили над 10 тона охладено и замразено месо без идентификация и придружаващи документи. В хладилна камера са открити над 10 заклани говеда, а други пет агнета са били в процес на клане. В хода на проверката е открита още една камера със замразени говеда. Месото ще бъде насочено за унищожаване в екарисаж.

Незаконната дейност е осъществявана в сграда на бивше ТКЗС. Там е регистриран животновъден обект, поставен под възбрана миналата седмица заради установени животни без ушни марки и с неизяснен произход. На собственика ще бъдат съставени актове за административни нарушения.

На място са извикани служители на Икономическа полиция. Информация по случая е предадена и на Прокуратурата за образуване на досъдебно производство. Проверките и процесуалните действия по случая продължават.

Освен това БАБХ спря частично дейността на месокомбинат в Свищов заради сериозни нарушения при съхранението и проследимостта на месото и месните продукти. Повече от 10 тона храни ще бъдат унищожени, тъй като не отговарят на изискванията за безопасност. Проверката продължава. С нея са ангажирани екипи на областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) във Велико Търново, София град и Плевен.

Откриха 50 тона месо без документи за произход

Различни видове месо – сурово и преработено – са съхранявани в едни и същи хладилни камери, без ясно разграничение и при компрометирани хигиенни условия. В отделни помещения са открити замърсени повърхности, лошо поддържани стени и подове, както и липса на топла вода и необходимите средства за измиване и дезинфекция.

Липсва пълна проследимост на значителни количества месо. Част от продуктите са без етикети, без ясно обозначени партидни номера и дати на замразяване, което прави невъзможен ефективният контрол и създава риск за здравето на потребителите.

В хладилните камери на предприятието са открити над 4,3 тона месо и месни продукти, включително свинско, телешко и птиче месо, кайма и различни обрезки, съхранявани при условия, които не отговарят на нормативните изисквания. Някои от тях са без идентификация, други – с изтекъл срок на годност. Допълнително са намерени още 800 агнета без здравна маркировка. Всичко това ще бъде унищожено.

Докато не бъдат отстранени всички нарушения, БАБХ разпореди частично спиране на дейността на предприятието, включително използването на конкретни хладилни съоръжения. Дейността може да бъде възобновена само след повторна проверка, която да докаже пълно съответствие със законовите изисквания.