Янкулов предложи дисциплинарно производство срещу Русинова

В ече е внесено предложението за дисциплинарно производство спрямо градския прокурор на София Емилия Русинова.

Това заяви на брифинг служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов, предава "Фокус".

Правосъдният министър успя да внесе предложението в рамките на днешния ден, макар че заместник-министърът на правосъдието Таня Радуловска каза, че внасянето се очаква да бъде свършено до дни.

Янкулов обясни, че аргументите, които са изложени в това предложение, са във връзка с двете преминавания през границата на Русинова с един и същи автомобил с лицата Петьо Еврото и Кристиян Христов.

"Това се случва, когато случаят с "Осемте джуджета" вече е известен", подчерта служебният министър на правосъдието.