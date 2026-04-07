Бъдете подготвени! Опасно, но топло време ни очаква във вторник

Една жена загина, а три са ранени в тежка катастрофа край Хитово

Приемно семейство е готово да вземе двете деца от Ямбол

Ако на Коледа не сте видели сняг, това е твърде вероятно да стане на Великден, предупреди климатологът Симеон Матев

„Твоето творчество остава вечно!“: Лили Иванова се сбогува с големия Михаил Белчев

Скъпите горива оскъпяват почивките: Кога можем да се откажем без неустойка

Заради високите цени: КНСБ предлага пакет от мерки в подкрепа на домакинствата и бизнеса

Почина големият поет, композитор и певец Михаил Белчев

Пролетта се усмихва - до 25 градуса в началото на седмицата

П редупреждение от първа степен – жълт код е обявено за силен вятър за шест области в Северна България за вторник, 7 април, сочи справка в сайта на НИМХ.

Предупреждението е в сила за областите: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново и Сливен.

При жълт код за вятър от НИМХ съветват: Бъдете внимателни за летящи във въздуха предмети. По тази причина са възможни локални нарушения на обичайните дейности на открито.

Прогнозата за вторник, 7 април

През нощта ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб, в Дунавската равнина – до умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще са между 6° и 11°, в София – около 6°. Атмосферното налягане ще се понижава и ще се доближи до средното за месеца.

Във вторник облачността ще е променлива, след обяд – често значителна. В района около Родопите ще се развива купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Западният вятър ще се усили, ще е умерен до силен и поривист. Максималните температури ще са между 15° и 20°, в югозападните райони – до около 24°. В София максималната температура ще е 18°.

В планините облачността ще е променлива, често значителна. В Родопите ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще е ветровито със силен, по високите части и бурен вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра – около 4°.

По Черноморието облачността ще е променлива, често значителна. Сутринта на места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Вятърът ще е до умерен, сутринта от север-североизток, но до края на деня ще се ориентира от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 12° и 15°. Температурата на морската вода е 11°-13°, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 59 мин. и залязва в 19 ч. и 59 мин. Продължителност на деня: 13 ч. Луната в София залязва в 9 ч. и 22 мин. и изгрява 55 минути след полунощ. Фаза на Луната: три дни преди последна четвърт.

В сряда ще продължи да духа умерен северозападен вятър и застудяването ще продължи; минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, а максималните – между 10° и 15°. На места, главно в източните райони, ще превали слаб дъжд.

В четвъртък вятърът ще отслабне. Ще бъде предимно облачно, валежи от дъжд ще има на повече места в страната, а в отделни северни и планински райони ще превали и сняг.

Източник: НИМХ    
Заради цените на горивата: Кабинетът осигурява средства за превоз на ученици и междуселищен транспорт

България Преди 15 минути

Блястящ спектакъл в Нощта на дуетите в "Като две капки вода"

Любопитно Преди 34 минути

Демонстрират системата за компютърна обработка на данните от гласуването

Парламентарни избори Преди 53 минути

Кристалина Георгиева: Войната в Близкия изток ще доведе до забавяне на растежа и по-висока инфлация

Пари Преди 1 час

Мислите се за аутсайдер? 3 знака, че всъщност притежавате мощна харизма, без да го осъзнавате

Любопитно Преди 1 час

Войната в Украйна: Как Русия унищожава културното наследство

Свят Преди 1 час

Грешките, които съсипват великденските яйца

Любопитно Преди 1 час

Накратко: Може ли конфликтът в Иран да предизвика нова глобална енергийна криза?

Свят Преди 1 час

ЦИК призова младите избиратели да гласуват

България Преди 9 часа

Тръмп се ядоса: Ще открием кой каза за втория пилот на медиите

Свят Преди 11 часа

Голям спад на продажбите на имоти в София и други големи градове

България Преди 11 часа

Израел удари най-голямото газово находище в Иран

Свят Преди 12 часа

Румънски съд освободи Андрю Тейт

Свят Преди 12 часа

Тежка катастрофа с жертва затвори пътя София – Варна

България Преди 12 часа

Тръмп отправи финален ултиматум към Иран

Свят Преди 12 часа

Тръмп обяви, че е въоръжил опозицията и кюрдите в Иран, те отричат

Свят Преди 13 часа

