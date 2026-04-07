Бъдете подготвени! Опасно, но топло време ни очаква във вторник

Ако на Коледа не сте видели сняг, това е твърде вероятно да стане на Великден, предупреди климатологът Симеон Матев

П редупреждение от първа степен – жълт код е обявено за силен вятър за шест области в Северна България за вторник, 7 април, сочи справка в сайта на НИМХ.

Предупреждението е в сила за областите: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново и Сливен.

При жълт код за вятър от НИМХ съветват: Бъдете внимателни за летящи във въздуха предмети. По тази причина са възможни локални нарушения на обичайните дейности на открито.

Прогнозата за вторник, 7 април

През нощта ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб, в Дунавската равнина – до умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще са между 6° и 11°, в София – около 6°. Атмосферното налягане ще се понижава и ще се доближи до средното за месеца.

Във вторник облачността ще е променлива, след обяд – често значителна. В района около Родопите ще се развива купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Западният вятър ще се усили, ще е умерен до силен и поривист. Максималните температури ще са между 15° и 20°, в югозападните райони – до около 24°. В София максималната температура ще е 18°.

В планините облачността ще е променлива, често значителна. В Родопите ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще е ветровито със силен, по високите части и бурен вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра – около 4°.

По Черноморието облачността ще е променлива, често значителна. Сутринта на места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Вятърът ще е до умерен, сутринта от север-североизток, но до края на деня ще се ориентира от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 12° и 15°. Температурата на морската вода е 11°-13°, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 59 мин. и залязва в 19 ч. и 59 мин. Продължителност на деня: 13 ч. Луната в София залязва в 9 ч. и 22 мин. и изгрява 55 минути след полунощ. Фаза на Луната: три дни преди последна четвърт.

В сряда ще продължи да духа умерен северозападен вятър и застудяването ще продължи; минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, а максималните – между 10° и 15°. На места, главно в източните райони, ще превали слаб дъжд.

В четвъртък вятърът ще отслабне. Ще бъде предимно облачно, валежи от дъжд ще има на повече места в страната, а в отделни северни и планински райони ще превали и сняг.