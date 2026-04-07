България

Жена осъди полицията за неправомерна глоба и отнета книжка

Тя не е била уведомена, че колата ѝ е била дерегистрирана заради липса на застраховка „Гражданска отговорност”

7 април 2026, 09:47
Автобусни компании в Бургаско искат поскъпване на билетите
Заради цените на горивата: Кабинетът осигурява средства за превоз на ученици и междуселищен транспорт
Бъдете подготвени! Опасно, но топло време ни очаква във вторник
Една жена загина, а три са ранени в тежка катастрофа край Хитово
Приемно семейство е готово да вземе двете деца от Ямбол
Ако на Коледа не сте видели сняг, това е твърде вероятно да стане на Великден, предупреди климатологът Симеон Матев
„Твоето творчество остава вечно!“: Лили Иванова се сбогува с големия Михаил Белчев
Скъпите горива оскъпяват почивките: Кога можем да се откажем без неустойка

Ж ена осъди полицията за незаконна глоба, отнета книжка и точки. Спряна за проверка, тя се оказва зад волана на служебно дерегистриран автомобил без застраховка.

Служебно спиране от движение за автомобилите без полица обяви КАТ

Жената никога не е била официално уведомена за това. Заради санкцията тя губи работата си и твърди, че е отключила здравословни проблеми. Съдът разглежда случая като сериозен пропуск в процедурата.

„Спряха ме полицаи на пътя и казаха, че ще ми вземат книжката, защото бях забравила да си платя застраховката „Гражданската отговорност”. В колата беше възрастната ми майка, която се притесни. На следващия ден я приеха в болница заради това. Беше ми отнета книжката за 6 месеца, 10 точки от талона и бях глобена на стойност 550 лв. Веднага платих застраховката”, разказа жената в ефира на NOVA.

Спират от движение хиляди без „Гражданска отговорност”

„Имате 14-дневен срок след последната вноска, в който сте длъжни да подновите застраховката. След това гаранционният фонд подава информация към КАТ, с което колата се сваля от регистрация. От там трябва да ви уведомят. След като жената ме потърси, на следващия ден подадох възражение срещу издадения акт и осъдихме Областната дирекция на МВР”, обясни адвокат Явор Чолаков.

От 1 април санкцията за неплатена застраховка „Гражданска отговорност” е 1 година лишаване от книжка и 500 евро глоба.

Източник: NOVA    
съд полиция жена неправомерна глоба отнета книжка гражданска отговорност
Последвайте ни
Три деца бяха открити сами в опасен задимен обор в село Беброво

В сянката на Иран – нестихващият конфликт между Пакистан и Афганистан

Димитър Радев пред „Ройтерс“: България отчете ограничено и еднократно повишение на инфлацията при въвеждането на еврото

„Без аналог“: Археолози откриха мистериозен християнски артефакт

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Защо котката ми се мие върху мен

dogsandcats.bg
Ексклузивно

Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"

Преди 1 ден
Ексклузивно

Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение

Преди 1 ден
Ексклузивно

Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес

Преди 1 ден
Ексклузивно

Започва Страстната седмица, какво трябва да знаем

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Маневри и съвети за реакция при аварийно спиране (ВИДЕО)

Технологии Преди 11 минути

Да знаеш какво и как да направиш в аварийна ситуация е ключово за това дали ще избегнете инцидент или не. При аварийното спиране най-важното е да не се паникьосате и фокусирате само върху препятствието

Пътувания с частни самолети и яхти: Племенницата на ген. Касем Солеймани е водила луксозен живот в САЩ преди да я арестуват

Свят Преди 15 минути

​Майка ѝ също е задържана заради предполагаеми връзки с иранския режим, съобщават американските власти

Снимката е илюстративна

Украйна осъди на 15 години затвор руски агент, подготвял взрив на влак

Свят Преди 44 минути

Служителите на ССУ са разкрили действията му, обезвредили са предварително устройствата и са задържали мъжа в дома му в Киев

Свят Преди 45 минути

Новите отбранителни стартъпи оспорват господството на гигантите в сектора, докато военните разходи в Европа и САЩ растат

Тръмп: Ще стана президент на Венецуела, само трябва да науча испански

Свят Преди 52 минути

Доналд Тръмп се пошегува, че има рекорден рейтинг в Латинска Америка и обмисля да се кандидатира за лидер на Венецуела след края на мандата си в САЩ. Президентът се похвали с езикови заложби, въпреки че наскоро отказа да учи „проклет испански“ пред лидери

,

Когато числата проговорят: новият подкаст на Милена Иванова ЕА е тук

Любопитно Преди 52 минути

Акция в Разградско: Намериха списъци с имена и парични суми, свързани със съмнения за изборна търговия

България Преди 1 час

На контролно-пропускателните пунктове, съвместно с екипи на жандармерията, са проверени 242 превозни средства и 312 души

Пентагонът търси начин Тръмп да удря Иран "законно"

Свят Преди 1 час

Нови цели с двойна употреба може да позволят атаки без обвинения във военни престъпления

„Самолетът на Страшния съд“ излетя малко преди крайния срок за Иран

Свят Преди 1 час

Boeing E-4B Nightwatch, който е проектиран да защитава служители, отговарящи за националната сигурност, и да поддържа функционирането на правителството по време на ядрена война, беше засечен над военновъздушната база Офът, където се намира щабът на Стратегическото командване на САЩ

Снимката е илюстративна

БАБХ иззе половин тон млечни продукти в Хасковско

България Преди 1 час

Установено е, че те са транспортирани при температура, по-висока от изискваната

Простреляха рапъра Офсет, бившият съпруг на Карди Би е ранен във Флорида

Свят Преди 1 час

Бившият член на „Мигос“ и бивш съпруг на Карди Би е в стабилно състояние след стрелба пред хотел в Холивуд, Флорида. Полицията вече е задържала двама души, докато музикалният свят си припомня трагичната съдба на колегата му Тейк Оф от преди години

Кървава размяна на удари: Жертви и ранени след масирани атаки с дронове в Русия и Украйнa

Свят Преди 1 час

Оцеляло 5-годишно момиченце в Русия е в болница с изгаряния, докато в Украйна 11-годишно момче загуби живота си под руините

Часове преди крайния срок за Иран: Петрол над $110 и риск от стагфлация

Свят Преди 1 час

Инвеститорите са в очакване на 20:00 ч. източно време, докато цените на петрола Brent бележат 50% ръст от началото на конфликт

След забележка: Мъж нападна и рани възрастна жена във Велико Търново

България Преди 1 час

Сигналът за случилото се е подаден от екип на Спешната помощ, след като пострадалата е потърсила медицинска помощ

Дизелът в Германия удари 2,40 евро: Българин разказва за живота при новите цени

Свят Преди 1 час

По думите му към момента не се обсъждат широко мерки като намаляване на акцизи, данъци или въвеждане на таван на цените.

ЕС предупреждава Тръмп: Удари по енергийна инфраструктура в Иран биха били "незаконни"

Свят Преди 1 час

Брюксел настоява за дипломация, след като Вашингтон заплаши с атаки, ако Техеран не отвори Ормузкия проток

Всичко от днес

От мрежата

1

1

