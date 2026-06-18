Свят

ООН с тревожно предупреждение: Идва най-силният „Ел Ниньо“, застрашени са милиони

ООН отправи спешен призив за помощ, тъй като пикът на климатичния феномен в края на 2026 г. заплашва да донесе невиждани суши, наводнения и рекорден глад по света

18 юни 2026, 13:08
ООН с тревожно предупреждение: Идва най-силният „Ел Ниньо“, застрашени са милиони
Ел Ниньо   
Източник: iStock

О рганизацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО) и Световната продоволствена програма (СПП) отправиха в четвъртък първия си съвместен призив за превантивна помощ във връзка с климатичния феномен "Ел Ниньо", чийто пик се очаква в края на 2026 г. Целта е да бъдат защитени близо девет милиона души.

"Ел Ниньо" е естествен климатичен феномен, който води до затопляне на повърхностните води в централната и източната част на екваториалния Тих океан. Това предизвиква суши, наводнения и рекордно високи температури в различни части на света. Според прогнозите на специалистите настоящият цикъл може да се превърне в един от най-силните, регистрирани досега.

В съвместно изявление ФАО и СПП предупреждават, че очакваният пик на явлението може да задълбочи продоволствената несигурност в райони, които и без това са уязвими, като увеличи риска от екстремни климатични явления в части от Африка, Азия, Тихоокеанския регион, Латинска Америка и Карибите.

Двете агенции вече разполагат със средства за подпомагане на 1,2 милиона души, но подчертават, че са необходими допълнителни 167 милиона долара, за да бъде разширена помощта до още 7,6 милиона души в 22 държави с висок риск.

„Опитът последователно показва, че ранните действия са по-ефективни и по-малко скъпоструващи от намесата след задълбочаването на кризата“, заяви заместник-генералният директор на ФАО Бет Бекдол.

По оценки на ООН всеки долар, инвестиран в превенция, може да предотврати загуби на стойност до седем долара.

Предвидените мерки включват парична помощ, разпространение на устойчиви на суша и наводнения семена, защита на добитъка, както и системи за ранно предупреждение и събиране на вода с цел ограничаване на последствията от кризите още преди те да се задълбочат.

Призивът идва в момент, когато милиони хора по света вече страдат от глад вследствие на въоръжени конфликти, икономически кризи и повтарящи се климатични бедствия, включително в Етиопия, Судан, Пакистан, Хаити и Гватемала. 

"Ел Ниньо" е сложен климатичен феномен, характеризиращ се с аномално затопляне на повърхностните води в централната и източната част на екваториалния район на Тихия океан.

Името, което на испански означава „Малкото момче“ или „Детето Христос“, е дадено от перуански рибари, които забелязвали затоплянето на водите около Коледа. Феноменът е част от по-широк климатичен цикъл, известен като Ел Ниньо – Южно колебание (ENSO), който включва и противоположната му фаза – Ла Ниня, характеризираща се с охлаждане на водите.В нормални условия пасатите духат от изток на запад, изтласквайки топлите повърхностни води към Индонезия и Австралия, което позволява на по-студени и богати на хранителни вещества води от дълбините да се издигнат край бреговете на Южна Америка.

По време на "Ел Ниньо" тези ветрове отслабват или променят посоката си, което води до натрупване на топли води в източната част на океана. Тази промяна нарушава нормалните метеорологични модели в световен мащаб.Въздействието на "Ел Ниньо" е мащабно и често разрушително. В региони като Южна Америка, особено в Перу и Еквадор, явлението води до обилни валежи и катастрофални наводнения, докато в Югоизточна Азия и части от Австралия често предизвиква суши и горски пожари.

"Ел Ниньо" променя траекториите на струйните течения, което може да доведе до необичайни климатични модели в Северна Америка, включително по-меки зими в Канада и повишена влажност в южните щати на САЩ. Освен това, затоплянето на океана оказва пагубно влияние върху морските екосистеми, намалявайки популациите от риба поради липсата на хранителни вещества в повърхностния слой.Научното разбиране за "Ел Ниньо" значително се е подобрило през последните десетилетия благодарение на глобални системи за наблюдение, като мрежа от шамандури в Тихия океан и сателитни данни.

Въпреки това, прогнозирането на силата и продължителността на всяко отделно събитие остава предизвикателство. "Ел Ниньо" се появява средно на всеки две до седем години и обикновено продължава между девет и дванадесет месеца.

Поради способността му да влияе на глобалните температури и валежи, той е обект на интензивни изследвания в контекста на промените в климата, тъй като учените проучват дали глобалното затопляне може да направи тези епизоди по-чести или по-интензивни. Ролята му в световната икономика също е значима, тъй като влияе върху добивите от земеделски култури, цените на енергията и риболовната индустрия.

Източник: БГНЕС    
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