Кои са най-скъпите селекции на Световното първенство през 2026 г.?

С ветовното първенство вече печели вниманието на всички почитатели на футбола и докато 48-те отбора се подготвят за ожесточените битки, ще хвърлим поглед към най-скъпите отбори, които ще играят на турнира. Въпреки че някои доста популярни футболисти, начело със селекцията на Италия, няма да участват на Световното първенство, по-голямата част от световните футболни звезди ще бранят честта на своите родини. Ще ги разгледаме като част от класацията на десетте най-скъпи отбора, които ще играят на Мондиал 2026.

*Всички суми са базирани спрямо текущата стойност на футболистите и отборите според Transfermarkt

10. Белгия - $631.4 милиона

Златното поколение на Белгия, което стигна до бронзовите медали през 2018 в Русия, вече е напът да остане в миналото. Еден Азар отдавна не брани цветовете на белгийците, а Кевин Де Бройне и Ромелу Лукаку вероятно играят последното си Световно първенство. Те, също така, не допринасят и за стойността на отбора, към която принос има най-вече Жереми Доку от Ман Сити. Той е най-скъпият играч в селекцията ($75.60 милиона), следван от дуото полузащитници на Астън Вила Амаду Онана и Юри Тилеманс.

9. Норвегия - $698.97 милиона

Едва ли ще е изненада да разберете, че Ерлинг Холанд е най-скъпият футболист в селекцията на норвежците. Със своята пазарна оценка от малко над $230 милиона, нападателят на Манчестър Сити води класацията и за най-скъп играч не само на целия турнир, но и като цяло сред всички футболисти в момента.

Към стойността на скандинавците допринасят още Мартин Йодегор и Йорген Странд Ларсен, които комбинират сумата от $127 милиона. Тези тримата се очаква да бъдат и двигателя на Норвегия по време на Мондиал 2026.

8. Аржентина - $950.76 милиона

Защитаващият титлата от последното Световно в Катар отбор на Аржентина остава извън топ 5 на най-скъпите селекции тази година. Меси отдавна не е най-скъпият в състава, но това едва ли ще му попречи да поведе “гаучосите” към солидно представяне. Лео Меси е сред фаворитите на BET.bg за играч с най-много асистенции по време на Световното, но въпреки това стойностите за тази прогноза са двуцифрени.

Хулиан Алварез и Енцо Фернандез водят листата в състава на Аржентина, като и двамата са оценени на малко над 100 милиона долара.

7. Нидерландия - $973.68 милиона

Селекцията на Нидерландия впечатлява с доста солидни имена и се явява като един от скритите фаворити на турнира. Райън Гравенберх води класацията за най-скъп футболист от отбора на Нидерландия с цена около $100 милиона. Защитникът на Арсенал Юриен Тимбер е малко след него с $81.41 милиона, докато след тях четворката допълват Коди Гакпо и Мики ван де Вен - и двамата по около $75 милиона.

6. Бразилия - $1.06 милиарда

Първата селекция, която надминава прага от един милиард долара е тази на Бразилия. Голямата звезда на тима е нападателят на Реал Мадрид Вини Жуниор, който води класацията в състава за най-скъп футболист, оценен на $175 милиона. След него се нарежда Рафиня ($93.04 милиона), а към милиардната стойност допринасят още Бруно Гимараеш, Габриел и Матеуш Куня (с по над $80 милиона всеки).

5. Германия - $1.16 милиарда

Един от фаворитите за трофея - Германия, влиза в топ 5 на най-скъпите отбори на турнира. Офанзивният играч на Ливърпул Флориан Виртц повежда списъка заедно с Джамал Мусиала, като и двамата струват по над $116 милиона. Александър Павлович (Байерн Мюнхен) запълва тройката със своята стойност от $104 милиона, докато след него в списъка се нарежда съотборникът му Ленарт Карл, оценен на почти $70 милиона.

4. Португалия - $1.19 милиарда

Подобно на Аржентина, и в селекцията на Португалия не най-голямото име води класацията на най-скъп играч в отбора. Кристиано Роналдо излиза за своята “лебедова песен” на Световно първенство, но стойността му вече е далеч от сумите, които сме свикнали да виждаме срещу името му. Transfermarkt го оценява на $13.96 милиона, с което не допринася много към цялостната пазарна оценка на “мореплавателите”, но опитът и класата, които Роналдо дава със сигурност са безценни.

Съставът на Португалия трупа стойността си най-вече с играчи на ПСЖ - халфовете Витиния и Жоао Невеш са оценени на по $162 милиона, следвани от левия бек Нуно Мендеш - $93.04 милиона.

3. Испания - $1.47 милиарда

Европейският шампион Испания влиза в топ 3 на най-скъпите селекции по време на Мондиал 2026, водени от суперзвездата Ламин Ямал, който е оценен на $232.60 милиона долара. Съотборниците му в Барселона Педри ($174.45 милиона) и Пау Кубарси ($93.04 милиона) допълват тройката, а малко след тях са Мартин Субименди и Дани Олмо.

2. Англия - $1.52 милиарда

Фенските очаквания към състава на Англия и на това Световно първенство са оправдани с оглед на сумата, на която е оценен отборът. Джуд Белингам ($162.82 милиона), Деклан Райс ($139.56 милиона) и Букайо Сака ($127.93 милиона) са водачите в списъка. Дали обаче качеството, което англичаните носят в състава си, ще може да им помогне за голям успех това лято, предстои да разберем.

1. Франция - $1.78 милиарда

Най-скъпата селекция на предстоящото Световно първенство по футбол 2026 е тази на Франция. Килиан Мбапе е водач със своите $232 милиона, следван от Майкъл Олисе, оценен на $174.45 милиона. Общо шестима играчи от отбора са оценени на повече от $100 милиона, като освен посочените двама, в това число попадат още Дезире Дуе, Усман Дембеле, Уилиам Салиба и Раян Шерки. С подобна селекция, не е случайно, че Франция е сред топ фаворитите на букмейкърите за грабването на трофея и златните медали.

Извън топ 10 остават селекциите на Кот д’Ивоар ($617.44 милиона), Мароко ($567.78 милиона), Сенегал ($549.99 милиона) и Турция ($549.76 милиона). Най-ниско оценена пък е селекцията на Йордания със стойност от $23.12 милиона.