Свят

Рожден ден в САЩ завърши с престрелка, много пострадали

Група младежи се събрала в парк, за да отпразнува пълнолетието на младо момиче

Николай Киров Николай Киров

28 септември 2026, 22:55
Рожден ден в САЩ завърши с престрелка, много пострадали
Източник: AP/БТА

П ри престрелка между две групи по време на празнуване на рожден ден в градски парк в американския щат Джорджия бяха ранени 12 младежи, съобщи Дейвид Дейвис, шериф на окръг Биб в щата, предаде „Асошиейтед прес“.

Стрелбата е избухнала малко след полунощ снощи в парка „Керълин Крейтън“ в град Мейкън.

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Група младежи се събрала в парка, за да отпразнува пълнолетието на младо момиче, след като няколко часа по-рано участниците в празненството били принудени да напуснат наета за партито къща. По-късно в парка пристигнала друга група, като между двете групи възникнал конфликт.

„Двете групи са си разменили реплики, извадили са огнестрелни оръжия и след това са започнали да стрелят едни срещу други“, каза Дейвис.

Разследващите все още се опитват да установят каква е връзката между двете групи и какво е предизвикало конфликта. Записи от охранителните камери в парка показват интензивна стрелба, продължила около 30 секунди, докато хора бягат от мястото. 

Пострадалите са били откарани с частни автомобили в близка болница, Сред ранените са 19-годишен, четирима 18-годишни и петима 17-годишни мъже, както и две 18-годишни жени. Двама от ранените са в критично състояние.

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„На този етап няма данни някой от ранените да е участвал в стрелбата“, каза шерифът. 

Засега няма извършени арести, но полицията е идентифицирала няколко лица, представляващи интерес за разследването. Власите са иззели четири автомобила, с които пострадалите са били откарани в болницата, както и три превозни средства, оставени в парка. Разпитани са и десетина свидетели.

Дейвис заяви, че през следващите дни ще има засилено полицейско присъствие на определени места в района, докато властите се подготвят за арести. 

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Боряна Михайлова    
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