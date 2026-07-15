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След внезапната смърт на Линдзи Греъм: Жена за първи път ще представлява Южна Каролина в Сената на САЩ

Дарлийн Греъм Нордън положи клетва като представител на Южна Каролина и ще изпълнява мандата до януари 2027 г.

15 юли 2026, 09:32
Дарлийн Греъм Нордън полага клетва в Сената на САЩ, 14 юли 2026 година.
Дарлийн Греъм Нордън полага клетва в Сената на САЩ, 14 юли 2026 година.   
Източник: БТА
  • Дарлийн Греъм Нордън положи клетва като сенатор от Южна Каролина, след като беше назначена да заеме мястото на покойния си брат Линдзи Греъм до края на мандата му през януари 2027 г.
  • Греъм Нордън няма предишен политически опит, а според американските медии досега не е заемала изборна длъжност и политическите ѝ възгледи са слабо известни.
  • Назначението е историческо за Южна Каролина – за първи път щатът ще бъде представян в Сената на САЩ от жена.
На снимката е американският сенатор Линдзи Греъм. Той стои зад катедра с няколко микрофона и говори. Сенаторът е облечен в тъмен костюм, светлосиня риза и тъмна вратовръзка. На заден план се вижда тъмносин банер с повторен надпис A World In Motion и частично американско знаме.
На снимката е американският сенатор Линдзи Греъм. Той стои зад катедра с няколко микрофона и говори. Сенаторът е облечен в тъмен костюм, светлосиня риза и тъмна вратовръзка. На заден план се вижда тъмносин банер с повторен надпис „A World In Motion“ и частично американско знаме. Източник: БТА

Дарлийн Греъм Нордън, по-малката сестра на покойния американски сенатор Линдзи Греъм, снощи положи клетва, за да заеме мястото му в Сената като представител на щата Южна Каролина, предаде ДПА.

Според в. „Вашингтон Пост“ Греъм Нордън досега не е заемала изборна длъжност и за политическите ѝ възгледи се знае малко.

Съгласно законодателството на Южна Каролина, губернаторът на щата назначава заместник в случай, че сенатор почине по време на мандата си. Греъм Нордън ще заема поста до изтичането на мандата на покойния ѝ брат през януари 2027 година.

Внезапно почина ключов съюзник на Тръмп в Сената

Избирателите в щата ще гласуват за сенатор за следващия пълен мандат на междинните избори на 3 ноември. Очакваше се Линдзи Греъм да се кандидатира за преизбиране като кандидат на Републиканската партия.

Дългогодишният съюзник на президента Доналд Тръмп почина неочаквано в събота вечерта на 71-годишна възраст. От канцеларията му съобщиха, че той е починал от разкъсване на аортата.

С назначаването на Греъм Нордън Южна Каролина за първи път ще бъде представяна в Сената на САЩ от жена.

  • Кой беше Линдзи Греъм?

Линдзи Олин Греъм (роден на 9 юли 1955 г.) е американски политик и адвокат, който служи като старши сенатор на САЩ от щата Южна Каролина от 2003 г. Като член на Републиканската партия, той е една от най-влиятелните фигури в американската политика, особено по въпросите на националната сигурност, външната политика и съдебните назначения.

Роден в Сентрал, Южна Каролина, Греъм завършва Университета на Южна Каролина, където получава бакалавърска и юридическа степен. След дипломирането си се присъединява към Военновъздушните сили на САЩ, където служи като военен адвокат в Корпуса на генералния съдебен адвокат (JAG), както на активна служба, така и в резерва. Той се пенсионира от резерва на ВВС през 2015 г. с чин полковник.

Политическата кариера на Греъм започва в Камарата на представителите на Южна Каролина, преди да бъде избран в Камарата на представителите на САЩ през 1994 г. По време на мандата си там той придобива национална известност като един от водещите „мениджъри“ по импийчмънта на президента Бил Клинтън през 1998 г. През 2002 г. Греъм печели изборите за Сената на САЩ, заемайки мястото на пенсиониралия се Стром Търмънд. Оттогава е преизбиран няколко пъти и е заемал ключови позиции, включително председател на влиятелната Съдебна комисия на Сената.

В политическо отношение Греъм е известен като „ястреб“ във външната политика. Той е последователен поддръжник на силното военно присъствие на САЩ в световен мащаб, подкрепяйки интервенции като войната в Ирак и застъпвайки се за твърда линия срещу противници като Русия и Иран. Той е и един от най-гласовитите републиканци в подкрепа на военната помощ за Украйна. Дълги години е близък съюзник и приятел на покойния сенатор Джон Маккейн, с когото споделят сходни възгледи за ролята на Америка в света.Политическата кариера на Греъм е белязана от забележителна промяна в съюзите му. Първоначално той е един от най-острите критици на Доналд Тръмп по време на президентската кампания през 2016 г. След избирането на Тръмп обаче Греъм се превръща в един от най-верните му съюзници в Сената. Тази трансформация е широко коментирана и го позиционира като ключов играч в ерата на Тръмп. Способността му да се адаптира към променящата се динамика в Републиканската партия го утвърждава като една от най-издръжливите и прагматични фигури в съвременната американска политика.

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
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