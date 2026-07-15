България

Блъснаха 4-годишно момиченце на пешеходна пътека край Созопол, шофьорът избяга

Инцидентът е станал в понеделник около 11:45 часа

Василена Василева Василена Василева

15 юли 2026, 09:27
Блъснаха 4-годишно момиченце на пешеходна пътека край Созопол, шофьорът избяга
При удара детето е получило повърхностни наранявания   
Източник: iStock Photos

4-годишно момиченце е пострадало, след като е било блъснато на пешеходна пътека по вътрешния път между ваканционно селище „Дюни“ и Созопол, съобщиха от полицията в Бургас.

Шофьор блъсна 9-годишно дете на пешеходна пътека в Бургас

Инцидентът е станал в понеделник около 11:45 часа.

По първоначални данни 47-годишна жена от София, която управлявала лек автомобил, не е пропуснала детето, което вече е било навлязло в зоната на пешеходната пътека.

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При удара момиченцето е получило повърхностни наранявания. То е било прегледано в УМБАЛ – Бургас, след което е освободено за домашно лечение, предава БНТ.

  • Шофьорката е напуснала мястото

След катастрофата водачката не е останала на мястото на произшествието до пристигането на полицейските екипи.

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По случая е образувана проверка. Предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около инцидента, включително причините за удара и действията на шофьорката след произшествието.

Редактор: Василена Василева
Източник: БНТ    
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