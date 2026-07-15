България

Откриха тяло на мъж на плаж в Слънчев бряг

При първоначалния оглед не са установени следи от насилие, причината за смъртта ще стане ясна след аутопсия

Василена Василева Василена Василева

15 юли 2026, 09:06
Откриха тяло на мъж на плаж в Слънчев бряг
Сигналът за намереното тяло е подаден около 11:35 часа във вторник   
Източник: БТА

66-годишен украински гражданин е открит мъртъв на плажната ивица в района на плаж „Делфин“ в курорта Слънчев бряг, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Бургас.

Сигналът за намереното тяло е подаден около 11:35 часа във вторник в Районното управление в Несебър. На място са изпратени полицейски служители, които установили самоличността на починалия.

Мъжът е бил украински гражданин, който е живеел в Слънчев бряг. При извършения първоначален оглед не са открити видими следи от насилие.

Тялото е транспортирано за аутопсия в отделението по съдебна медицина към УМБАЛ – Бургас. Експертизата трябва да установи точната причина за смъртта.

По случая е образувана проверка, а разследването продължава.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
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