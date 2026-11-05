Свят

От отбрана към атака: Новата стратегия на НАТО предвижда сриване на заводи и бази в Русия

Военният алианс преосмисля отбраната си и преминава от поставяне на „бариери“ към агресивна стратегия за унищожаване на военни заводи, складове и бази дълбоко в Русия

5 ноември 2026, 14:55
От отбрана към атака: Новата стратегия на НАТО предвижда сриване на заводи и бази в Русия
Източник: iStock

К онфликтите в Украйна и Близкия изток принуждават НАТО фундаментално да промени военната си доктрина за отразяване на евентуална руска агресия. Вместо просто да защитава границите си, 32-членният алианс обмисля много по-агресивни действия - нанасяне на точни и разрушителни удари дълбоко в руската територия, съобщава Daily Mail.

Защитата на европейската територия с десетилетия се състоеше във военния еквивалент на издигане на блокади на границата. Новите реалности обаче показват, че за възпиране на Кремъл се изисква активна превенция: не просто поразяване на войските, които преминават границата, но и сриване на военните бази, складовете за гориво и промишлените предприятия хиляди километри зад фронтовата линия.

Стратегията: Удар по „стрелеца“, а не само пасивна защита от „стрелите“

Стратегията беше обсъдена от топ генерали и официални лица по време на първия по рода си Симпозиум за далекобойни удари (Deep Strike Symposium), организиран от ген. Алексус Гринкевич, главен военен командир на НАТО.

Според новата военна концепция на генерала, в случай на атака отбранителните сили на Алианса първо ще блокират първата вълна, а след това бързо ще преминат към разгромяване на цялата военна система на противника.

„Ще разгромим бойната система, изправена срещу нас, като ударим както напредващите сили, така и всичко, което поддържа, захранва или контролира тази сила“, подчертава той.

Тази тактика на практика повтаря действията на Киев през последните години - сриване на руски рафинерии, заводи за ракетно гориво и центрове за данни с далекобойни дронове и ракети.

„Противовъздушната отбрана е като болкоуспокояващо - облекчава симптомите, но трябва да ударите самия източник на болката“, отбелязва Апьона Гетманчук, посланик на Украйна в НАТО.

Надпревара за далекобойни оръжия в Европа

В основата на новата доктрина са високоточните ракети с голям обсег (от стотици до хиляди километри). Докато САЩ вече модернизират своите арсенали от ракети Tomahawk и ATACMS, европейските съюзници се надпреварват да увеличат ограничените си запаси от Storm Shadow, SCALP и Taurus.

По данни на военни изследователи, в момента в Европа се разработват поне 48 нови проекта за евтини крилати ракети с участието на 20 производителя. Процесът обаче ще отнеме години, а времето напредва.

Политическата дилема: Има ли Европа воля за подобен ход?

Въпреки че военните лидери на НАТО вече приемат принципа на „активното възпиране“, много експерти се питат дали европейските политици ще имат решимостта да дадат зелена светлина за превантивни или ответни удари по руска територия при евентуален инцидент.

„Съществува разминаване между разумното военно планиране, което задължително включва нападателни компоненти, и политиците, които все още вярват, че отбраната е просто издигане на стена“, коментира Нико Ланге, бивш началник на кабинета в германското Министерство на отбраната.

За генералите от НАТО обаче посланието към Москва трябва да бъде абсолютно ясно.

„Посланието трябва да бъде: Не правете нищо глупаво, защото можем да ви накажем. Но за да бъдем убедителни, трябва първо да имаме тези оръжия в наличност“, категоричен е полският генерал Иренеуш Новак.

Източник: Daily Mail    
НАТО военна доктрина руска агресия далекобойни удари активно възпиране конфликт в Украйна далекобойни оръжия европейска отбрана превантивни удари военна стратегия
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Бюджет 2027: Какво се променя за всички нас от догодина

Бюджет 2027: Какво се променя за всички нас от догодина

„Ужасен до смърт“: Появиха се подробности за първата нощ на Ръсел Бранд в затвора

„Ужасен до смърт“: Появиха се подробности за първата нощ на Ръсел Бранд в затвора

Кой стои зад бомбените заплахи в София и Европа? Основателят на „Мъжката държава“ проговори

Кой стои зад бомбените заплахи в София и Европа? Основателят на „Мъжката държава“ проговори

Арестуваха бащата на Меган Маркъл по обвинения в детска порнография

Арестуваха бащата на Меган Маркъл по обвинения в детска порнография

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Renault има нов електромобил... за армията

Renault има нов електромобил... за армията

carmarket.bg
Черно море и Ормузкият проток под обстрел: Как войните заплашват търговията и България
Ексклузивно

Черно море и Ормузкият проток под обстрел: Как войните заплашват търговията и България

Преди 3 дни
България във воден капан: Червен код в 5 области, опасни порои в цялата страна
Ексклузивно

България във воден капан: Червен код в 5 области, опасни порои в цялата страна

Преди 3 дни
Край на примирието: Русия и Украйна си размениха масирани удари
Ексклузивно

Край на примирието: Русия и Украйна си размениха масирани удари

Преди 3 дни
<p>Тръмп: Това са най-важните избори в живота ни</p>
Ексклузивно

Тръмп: Това са най-важните избори в живота ни

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Дълговете на „Топлофикация София“ гонят 1 млрд. евро: „Булгаргаз“ и Терзиев търсят спасителен план

Дълговете на „Топлофикация София“ гонят 1 млрд. евро: „Булгаргаз“ и Терзиев търсят спасителен план

България Преди 1 час

Ръководствата на двете институции възобновиха диалога заради натрупани задължения за над 900 млн. евро, газоподаването към столицата няма да бъде спирано

Зеленски и Кличко си размениха обвинения за подготовката на Киев за зимата

Зеленски и Кличко си размениха обвинения за подготовката на Киев за зимата

Свят Преди 1 час

Украинският президент и кметът на столицата се упрекнаха взаимно за липсата на подготовка преди зимния сезон на фона на масираните руски удари по енергетиката

Иван Тодоров

Внезапна рокада в МВР: Смениха началника на полицията в Павликени

България Преди 2 часа

Иван Тодоров е преместен в сектор „Криминална полиция“ в Полски Тръмбеш, рокадата идва след скандала със сблъсъка в село Димча

Внимание, шофьори! Променят движението по АМ „Тракия“ в понеделник заради ремонти

Внимание, шофьори! Променят движението по АМ „Тракия“ в понеделник заради ремонти

България Преди 2 часа

От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават шофьорите за повишено внимание и спазване на временната организация край столицата и при 89-ия километър

Силвестър Сталоун разкри как е започнала 20-годишната му вражда с Шварценегер

Силвестър Сталоун разкри как е започнала 20-годишната му вражда с Шварценегер

Любопитно Преди 2 часа

Силвестър Сталоун разкрива как сблъсък на наградите „Златен глобус“ слага началото на ожесточено 20-годишно съперничество с Арнолд Шварценегер. Звездата от „Роки“ разказва за битката за Холивуд и момента, в който двамата най-накрая заравят томахавката

МФ публикува Бюджет 2027 след като опозицията се оплака, че не го е виждала

МФ публикува Бюджет 2027 след като опозицията се оплака, че не го е виждала

Парите ни Преди 3 часа

Дефицит от 3,5% по КФП, дълг от 44,3 млрд. евро, данък върху свръхпечалбата, по-високи детски облекчения и 10% по-малко за заплати в администрацията – какво пише в документите, които вече всеки може да прочете

ЛЕВ ИНС проведе първото издание на FORWARD с лектори от Кипър, Гърция и Дубай

ЛЕВ ИНС проведе първото издание на FORWARD с лектори от Кипър, Гърция и Дубай

България Преди 3 часа

Пеканов за Бюджет 2027: Повишаваме майчинските и детските, но отвързваме минималната заплата

Пеканов за Бюджет 2027: Повишаваме майчинските и детските, но отвързваме минималната заплата

България Преди 3 часа

Според него план-сметката за 2027 г. оптимизира редица разходи и гарантира социалната и доходната политика в условия на фискални предизвикателства

1 350 евро на месец срещу над 7 100 в Люксембург: България е на дъното в ЕС и по средна заплата

1 350 евро на месец срещу над 7 100 в Люксембург: България е на дъното в ЕС и по средна заплата

Парите ни Преди 3 часа

Средната годишна заплата у нас е най-ниската в Съюза при 41 500 евро средно за ЕС, показват най-новите данни на Евростат

Снимката е илюстративна

Кремъл: Европа е нерешителна за бъдещите преговори за сигурност, но участието ѝ е неизбежно

Свят Преди 3 часа

Изявлението идва на фона на скорошна среща в Брюксел между САЩ, Украйна, НАТО и европейски партньори, посветена на гаранциите за сигурност на Киев и по-широката архитектура на европейската сигурност

Опозицията обединена срещу Бюджет 2027: ГЕРБ, ДБ, ДПС и „Възраждане“ с унищожителни критики

Опозицията обединена срещу Бюджет 2027: ГЕРБ, ДБ, ДПС и „Възраждане“ с унищожителни критики

България Преди 4 часа

ГЕРБ, ДБ, ДПС и „Възраждане“ атакуваха финансовата рамка, високите цени и начина, по който правителството я представи в УНСС

ВМС взривиха край Шабла открития руски дрон „Гербер-2“

ВМС взривиха край Шабла открития руски дрон „Гербер-2“

България Преди 4 часа

Специализиран екип от Военноморските сили обезвреди на място 4-метровия апарат, за който бе установено, че не е носил взрив

,

Тест за сетивата в „Спомени с вкус”

Любопитно Преди 4 часа

Актрисата Жаклин Дочева залага на мили спомени и добро настроение в компанията на Изабел Овчарова-Изи

The Weeknd чупи исторически рекорд: Турнето му натрупа над 1,3 млрд. долара

The Weeknd чупи исторически рекорд: Турнето му натрупа над 1,3 млрд. долара

Любопитно Преди 4 часа

Музикантът изпревари Елтън Джон за най-печеливша обиколка от мъж артист. Шоуто му премина през 5 континента и над 9 млн. фенове, а The Weeknd дари 8,5 млн. долара от приходите за борба със световния глад и подкрепа на образованието за деца

<p>Урсула фон дер Лайен идва в България, ще се срещне с Радев</p>

След атаките в Черно море: Урсула фон дер Лайен идва в България

България Преди 5 часа

Председателят на Европейската комисия пристига във Варна на фона на ескалация на напрежението по източния фланг на НАТО и намерен дрон край Шабла

НАП предупреждава за масирана вълна от фалшиви имейли

НАП предупреждава за масирана вълна от фалшиви имейли

Парите ни Преди 5 часа

Измамниците имитират електронните услуги на приходната агенция, за да откраднат лични и банкови данни

Всичко от днес

От мрежата

7 полезни съвета за разходка с кучето в дъждовно време

dogsandcats.bg

15 породи кучета с тигрова окраска, които впечатляват от пръв поглед

dogsandcats.bg
1

Мъгли и слани през почивните дни

sinoptik.bg
1

Обновиха пътеката в Драгоманското блато

sinoptik.bg

Бащата на Меган Маркъл е арестуван за притежание на материали със сексуално насилие над деца

Edna.bg

Михаела Филева: Много хора жертват съня си заради тревоги, амбиции и мечти

Edna.bg

Кабинетът представи Бюджет 2027: За какво ще се харчи повече и къде ще има съкращения

Nova.bg

Опозицията критикува план-сметката за 2027: „Бюджет на инерцията“ и „камион без спирачки“

Nova.bg