- Трима непълнолетни на 14, 15 и 16 години остават в ареста с решение на Софийския градски съд.
- Момчетата са обвинени в блудствени действия с 15-годишно момиче в София.
- Според прокуратурата група от около 15 тийнейджъри се събрала в апартамент след посещение на детска дискотека за Хелоуин.
- По данни на разследването тримата са разпространили видеозаписи от случилото се в интернет.
- Съдът е отчел предходно провинение на едно от момчетата, както и данни за недостатъчен родителски контрол и при тримата.
Трима непълнолетни с обвинения за сексуално посегателство над 15-годишно момиче в София
Софийският градски съд остави в ареста тримата непълнолетни, обвинени в блудствени действия с 15-годишно момиче в София. По данни на разследването те са разпространили видеозаписи от случилото се в интернет.
Според прокуратурата група от около 15 тийнейджъри се събрала в апартамента на едно от момчетата, след като посетили детска дискотека по повод Хелоуин. В жилището младежите продължили да употребяват алкохол, а по-късно тримата обвиняеми се опитали да изнасилят едно от присъстващите момичета, предаде NOVA.
Четвърти задържан за блудството с момиче в София
Съдът е преценил, че има достатъчно данни, за да се направи обосновано предположение, че тримата са извършили престъплението. Магистратите са отчели и начина, по който според обвинението е било извършено деянието, както и последващото разпространение на видеозаписите.
В мотивите си съдът посочва, че момчетата са проявили „впечатляваща упоритост“, бруталност и липса на състрадание и човечност. Според магистратите те са демонстрирали безразличие към унижението на пострадалата, като са допуснали видеата да достигнат до неограничен кръг потребители в интернет.
Искат постоянен арест за тримата непълнолетни, обвинени в блудство с момиче
Едно от момчетата има предходно провинение, заради което преди настоящия случай му е била наложена възпитателна мярка за настаняване във възпитателно училище-интернат.
Съдът е отчел и данни за недостатъчен родителски контрол и при тримата непълнолетни. Предвижда се те да бъдат настанени в Дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни „Г. М. Димитров“.
- Как е започнало разследването
По данни от разследването полицията е посетила адреса след подаден сигнал за силен шум. При проверката служителите на реда са съставили предупредителен протокол.
Разследването продължило след установяване на данни за извършено престъпление и разпространени видеозаписи от случилото се.