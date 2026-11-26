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Съдът остави в ареста тримата непълнолетни за блудството с 15-годишно момиче в София

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Трима непълнолетни на 14, 15 и 16 години остават в ареста с решение на Софийския градски съд.

Момчетата са обвинени в блудствени действия с 15-годишно момиче в София.

Според прокуратурата група от около 15 тийнейджъри се събрала в апартамент след посещение на детска дискотека за Хелоуин.

По данни на разследването тримата са разпространили видеозаписи от случилото се в интернет.

Съдът е отчел предходно провинение на едно от момчетата, както и данни за недостатъчен родителски контрол и при тримата.

Трима непълнолетни с обвинения за сексуално посегателство над 15-годишно момиче в София

Софийският градски съд остави в ареста тримата непълнолетни, обвинени в блудствени действия с 15-годишно момиче в София. По данни на разследването те са разпространили видеозаписи от случилото се в интернет.

Според прокуратурата група от около 15 тийнейджъри се събрала в апартамента на едно от момчетата, след като посетили детска дискотека по повод Хелоуин. В жилището младежите продължили да употребяват алкохол, а по-късно тримата обвиняеми се опитали да изнасилят едно от присъстващите момичета, предаде NOVA.

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Източник: NOVA/Иван Кънчев

Съдът е преценил, че има достатъчно данни, за да се направи обосновано предположение, че тримата са извършили престъплението. Магистратите са отчели и начина, по който според обвинението е било извършено деянието, както и последващото разпространение на видеозаписите.

В мотивите си съдът посочва, че момчетата са проявили „впечатляваща упоритост“, бруталност и липса на състрадание и човечност. Според магистратите те са демонстрирали безразличие към унижението на пострадалата, като са допуснали видеата да достигнат до неограничен кръг потребители в интернет.

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Източник: NOVA/Иван Кънчев

Едно от момчетата има предходно провинение, заради което преди настоящия случай му е била наложена възпитателна мярка за настаняване във възпитателно училище-интернат.

Съдът е отчел и данни за недостатъчен родителски контрол и при тримата непълнолетни. Предвижда се те да бъдат настанени в Дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни „Г. М. Димитров“.

Как е започнало разследването

По данни от разследването полицията е посетила адреса след подаден сигнал за силен шум. При проверката служителите на реда са съставили предупредителен протокол.

Разследването продължило след установяване на данни за извършено престъпление и разпространени видеозаписи от случилото се.