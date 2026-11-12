Свят

Турция планира втора АЕЦ с шест реактора и мощност 4,5 гигавата

Канадската „АткинсРеалис“ и турската ТЮНАШ подписаха споразумение за проучване на осъществимостта на проекта. Резултатите се очакват до края на 2027 г.

12 ноември 2026, 10:40
Турция планира втора АЕЦ с шест реактора и мощност 4,5 гигавата
Източник: iStock/GettyImages
  • Канадската компания „АткинсРеалис“ подписа споразумение с турската ТЮНАШ за проучване на възможността за изграждане на нова атомна електроцентрала с шест реактора и мощност 4,5 гигавата.
  • Проучването трябва да приключи до края на 2027 г., а окончателното инвестиционно решение се очаква след инженерните анализи.
  • Турция планира да увеличи капацитета на ядрената си енергетика до 10 гигавата до 2040 г., като обсъжда изграждането на нова централа в Синоп или Тракия.

Следващата седмица Турция тръгва към ядрена държава

Канадската компания „АткинсРеалис“ (AtkinsRealis) съобщи днес, че е подписала споразумение с турската държавна компания за атомна енергия ТЮНАШ за извършването на проучване за осъществимост за евентуално изграждане на атомна електроцентрала в страната, съобщи Ройтерс.

В съобщението на „АткинсРеалис“ се казва, че меморандумът е бил подписан от дъщерната ѝ компания „Канду Енерджи“ (Candu Energy) в рамките на климатичната конференция на ООН КОП31 (COP31) в Анталия. По силата на споразумението ще бъде изготвено проучване за осъществимост и предпроектно инженерно проучване и проектиране (front-end engineering and design – FEED) за евентуална централа с няколко реактора. Очаква се проучването да бъде готово до края на 2027 г.

Джо Сейнт Джулиан, президент по атомните проекти в „АткинсРеалис“, е казал пред Ройтерс, че страните в момента обсъждат изграждането в Турция на атомна електроцентрала с шест реактора и мощност от 4,5 гигавата. Той е допълнил, че се планира инженеринговото проучване да бъде готово до 2028 г., след което да бъде взето окончателното инвестиционно решение.

Сейнт Джулиан е съобщил още, че е постигнато споразумение и за пътна карта за финансиране на проекта.

Турция по пътя на ядрената мощ

Турция има желание да разшири програмата си в сферата на атомната енергия и с нови мощности освен вече изграждащата се АЕЦ „Аккую“ с мощност от 4,8 гигавата, която се строи от руската компания „Росатом“ в окръг Мерсин на брега на Средиземно море. Завършването на проекта беше отлагано неколкократно, като в момента „Росатом“ очаква първият реактор на централата да постигне за първи път ядрена верижна реакция до края на годината.

И по-рано Анкара е обявявала намерението си да разшири програмата си за атомна енергия, като за евентуална втора атомна централа води разговори с Канада, Южна Корея, Русия, Япония и Китай. Миналата седмица при представянето на турския национален енергиен план министърът на енергетиката Алпарслан Байрактар каза, че целта е капацитетът на турската атомна енергетика да нарасне до 10 гигавата към 2040 г. и да задоволява 11 процента от потреблението на електроенергия. Байрактар заяви, че през 2027 г. ще бъде взето решение за изграждането на мощности в Синоп на южния бряг на Черно море или в турската част на Тракия.

При посещението си в Истанбул на 22 октомври премиерът на Канада Марк Карни потвърди интереса на „АткинсРеалис“ за изграждането на втора турска атомна електроцентрала. От своя страна изпълнителният директор на канадската компания Иън Едуардс посочи Синоп като локация на евентуалната бъдеща централа.

 

Източник: БТА    
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