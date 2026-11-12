„Нямаме дом“: Десетки хиляди испанци протестираха срещу високите наеми

Около 120 000 души протестираха в Мадрид, а десетки хиляди излязоха по улиците на други испански градове с искания за достъпни жилища и по-висока покупателна способност.

Демонстрациите бяха част от първата общонационална 24-часова стачка в Испания от 2012 г. насам, която доведе до затруднения в транспорта и частично блокиране на пътища.

Синдикатите определиха стачката като голям успех, докато работодателските организации я обявиха за провал, а жилищната криза и поскъпването на живота се очертаха като важни теми преди предсрочните парламентарни избори.

Around 4 million workers joined Spain’s first general strike in 14 years, protesting soaring housing costs and rents ahead of the November 29 election. Unions reported 90% participation at ports and car factories, while clashes with police left 20 protesters injured and 40 people arrested. Spain faces a shortage of 750,000 homes, with average monthly rent consuming nearly 99% of a young worker’s salary. — Clash Report (@clashreport) November 11, 2026

Десетки хиляди демонстранти излязоха на шествия в цяла Испания по време на общонационална стачка с искания за достъпни жилища и повишаване на покупателната способност, само няколко седмици преди предсрочните парламентарни избори.

Синдикатите отчетоха значително участие в някои сектори в рамките на първата общонационална 24-часова стачка в Испания от 2012 г. насам. Работодателските организации обаче омаловажиха мащаба на участието.

Въпреки проливния дъжд около 120 000 души преминаха през центъра на Мадрид с плакати във формата на къщи и скандирания „Нямаме дом“. Демонстрантите настояха за повече достъпни жилища.

„Хората работят много, но това не е достатъчно, за да плащат наем или да си купят жилище“, заяви пред репортери по време на протеста в Мадрид 25-годишната Паула Диас, театрален техник, която живее с родителите си.

„Надявам се на власт да дойде правителство, което работи в наша полза, особено в интерес на работническата класа“, добави тя.

Workers and protesters took to the streets across Spain on Wednesday during a nationwide general strike under the slogan "Salaries, Housing, Prices," demanding higher wages, affordable housing and measures to ease the rising cost of living. https://t.co/2HqjrEiSTC https://t.co/1NQR5TKWWc — China Daily Europe (@ChinaDailyEU) November 11, 2026

В Барселона, където според оценките на властите 55 000 души преминаха по луксозната търговска улица „Пасео де Грасия“, Мария Пиняна заяви, че „законът за търсенето и предлагането не важи за жилищата“.

„Цените на наемите трябва да бъдат регулирани“, заяви 34-годишната микробиоложка, която живее с трима приятели в апартамент, в който части от покрива са се срутили.

Протести се проведоха и в други испански градове, сред които Билбао, Валенсия и Сарагоса.

Мащабът на демонстрациите ще бъде възприет като показател за общественото недоволство преди предсрочните избори, на които според прогнозите се очаква победа на дясната опозиция.

В Мадрид много магазини отвориха нормално, но по-рано през деня демонстранти блокираха някои пътища. Подобни протестни действия се проведоха и в други части на страната. Общественият транспорт беше сериозно затруднен въпреки въведените минимални изисквания за обслужване на пътниците в крайградските влакове, метрото и автобусите, особено в Барселона и околностите ѝ.

За разлика от това мадридското метро съобщи, че 93% от влаковете са се движили в ранните сутрешни часове, макар броят на пътниците да е намалял приблизително наполовина.

🇪🇸 Mass protests sweep Spain as people rage over sky-high housing costs The average monthly rent in Spain is €1,176 — a staggering 98.7% of the average monthly salary of young Spaniards, according to the country's Youth Council. Spain's largest trade unions organised the protests, which affected car factories, ports, public transport and other sectors. Clashes with police broke out in several cities. This is the first general strike in 14 years. — NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2026

Лидерът на синдиката UGT Пепе Алварес заяви пред обществената телевизия RTVE, че участието е било „масово“, а в някои региони стачката е била „пълна“, което я превръща в „огромен успех“. Синдикатът обаче призна, че участието е било неравномерно, като особено силна мобилизация е имало в автомобилостроенето, нефтохимическата и месопреработвателната промишленост, както и в крайбрежните райони.

Организацията CEOE, представляваща работодателите, определи стачката като „провал“ и заяви, че в повечето сектори дейността е протекла нормално. Според CEOE потреблението на електроенергия е спаднало с около 5% – значително по-малко в сравнение с предишни стачки.

Основните синдикати UGT и CCOO обявиха стачката след вълна от общонационални протести за достъп до жилища, предизвикани от изгонването през септември на 87-годишна пенсионерка от дома ѝ в Мадрид.

Разходите за живот също са сред основните притеснения на испанците. Инфлацията достигна 4,9% през септември и октомври – най-високото равнище за последните повече от три години.

Валерия Расу, говорител на Съюза на наемателите в Мадрид, който е сред основните организатори на протестите през последните седмици, обеща да „сложи край на жилищния бизнес в тази страна“.

„Започва нов цикъл, в центъра на който са синдикалното движение и социалното противопоставяне. Този ден на стачки беше категоричен успех“, заяви тя.

Demonstrations over the cost of living took place in several Spanish cities tonight, with the largest drawing tens of thousands in Barcelona. Organizers put the Barcelona turnout at 400,000. https://t.co/m5eAspu8H4 — Open Source Intel (@Osint613) November 11, 2026

Премиерът Педро Санчес насрочи изборите, първоначално планирани за 2027 г., след като правителството му на малцинството не успя да получи парламентарна подкрепа за пакет от жилищни мерки, предложени в отговор на демонстрациите.

Работодателските организации и десницата отхвърлиха стачката, определяйки я като предизборен ход, а не като реален трудов конфликт. Синдикатите обаче настояха, че протестът е насочен срещу всички нива на държавното управление, а не само срещу десницата, която гласува против правителствените постановления за жилищната политика. Те защитиха стачката като извънредна мярка за оказване на широк обществен натиск за предприемане на действия срещу рязкото поскъпване на жилищата.

Разходите за живот остават друг основен проблем, като инфлацията достигна 4,9% през септември и октомври – най-високото равнище за повече от три години.

Изабел Иглесиас, медицинска сестра, която живее в Мадрид, заяви, че жилищният въпрос е проблемът, „който ѝ се отразява най-силно“. Тя плаща 1000 евро наем заедно с партньора си, но получава заплата от едва 1700 евро месечно.

27-годишната Иглесиас заяви, че Санчес, който е на власт от 2018 г., „е можел да направи много повече“ по жилищния въпрос. Тя призова следващото правителство „да изслуша всички и най-накрая да предприеме необходимите действия“.