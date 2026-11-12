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Уиткоф и Къшнър пристигнаха в Москва за разговори с Путин

Пратениците на Тръмп идват след тристранните преговори за Украйна в Абу Даби. Очаква се да обсъдят с руския президент следващите стъпки в дипломатическия процес

12 ноември 2026, 07:30
Уиткоф и Къшнър пристигнаха в Москва за разговори с Путин
Специалните пратеници на Доналд Тръмп - зетят на американския президент Джаред Къшнър (вляво) и Стив Уиткоф по време на брифинг в Абу Даби, 11 ноември 2026 г.   
Източник: БТА
  • Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър пристигнаха в Москва за разговори с руския президент Владимир Путин след преговорите между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби.
  • Преди срещата с Путин двамата ще разговарят с руския представител Кирил Дмитриев.
  • Очаква се по-късно те да се срещнат и с украинския президент Володимир Зеленски в Дъблин, където ще се съберат европейски лидери.

Американски самолет от Абу Даби (ОАЕ) със специалните пратеници на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър - зет на Доналд Тръмп, кацна на московското летище Внуково, предаде ТАСС.

В Кремъл днес двамата ще имат разговори с руския президент Владимир Путин след тристранните преговори Русия-Украйна-САЩ в Абу Даби вчера и онзиден.

Ройтерс отбелязва, че Уиткоф и Къшнър ще се срещнат първо със специалния представител на Путин по въпросите на инвестициите и икономическото сътрудничество с чужбина Кирил Дмитриев, който е и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ).  

Стив Уиткоф и Джаред Къшнър пристигнаха в Москва

Дипломатическият съветник на руския президент - Юрий Ушаков, заяви пред ТАСС, че срещата с Путин ще протече "както обикновено".

Уиткоф и Къшнър са очаквани днес и в ирландската столица Дъблин, където ще се състои деветата среща на върха на Европейската политическа общност с участието на около 50 европейски лидери. Там генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще има двустранни срещи с държавни и правителствени ръководители от Европа, включително с украинския президент Володимир Зеленски.

Очаква се в Дъблин Зеленски да разговаря и с Уиткоф и Къшнър във връзка с преговорите за прекратяване на войната в Украйна.

Източник: БТА    
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