Уиткоф и Къшнър пристигнаха в Москва за разговори с Путин

- Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър пристигнаха в Москва за разговори с руския президент Владимир Путин след преговорите между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби.
- Преди срещата с Путин двамата ще разговарят с руския представител Кирил Дмитриев.
- Очаква се по-късно те да се срещнат и с украинския президент Володимир Зеленски в Дъблин, където ще се съберат европейски лидери.
❗️US special envoys Kushner and Witkoff plan meetings with Putin in Moscow and Zelenskyy in Dublin https://t.co/lJE2Zb0u7i— Ukrainska Pravda in English (@pravda_eng) November 11, 2026
Американски самолет от Абу Даби (ОАЕ) със специалните пратеници на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър - зет на Доналд Тръмп, кацна на московското летище Внуково, предаде ТАСС.
В Кремъл днес двамата ще имат разговори с руския президент Владимир Путин след тристранните преговори Русия-Украйна-САЩ в Абу Даби вчера и онзиден.
Ройтерс отбелязва, че Уиткоф и Къшнър ще се срещнат първо със специалния представител на Путин по въпросите на инвестициите и икономическото сътрудничество с чужбина Кирил Дмитриев, който е и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ).
Стив Уиткоф и Джаред Къшнър пристигнаха в Москва
Дипломатическият съветник на руския президент - Юрий Ушаков, заяви пред ТАСС, че срещата с Путин ще протече "както обикновено".
Уиткоф и Къшнър са очаквани днес и в ирландската столица Дъблин, където ще се състои деветата среща на върха на Европейската политическа общност с участието на около 50 европейски лидери. Там генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще има двустранни срещи с държавни и правителствени ръководители от Европа, включително с украинския президент Володимир Зеленски.
Очаква се в Дъблин Зеленски да разговаря и с Уиткоф и Къшнър във връзка с преговорите за прекратяване на войната в Украйна.